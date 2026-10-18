The 50 Best Restaurants 2026: chefs de cinco países se unirán a cocineros peruanos en encuentros gastronómicos en Lima

Las 50 Best Signature Sessions reunirán a figuras como los hermanos Torres, Josh Niland y Santiago Lastra con cocineros locales, mientras PROMPERÚ organiza un recorrido para medios extranjeros. Composición: Infobae

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Lima será sede de encuentros culinarios que reunirán a cocineros de distintos países con representantes de la gastronomía peruana en el marco de The 50 Best Restaurants 2026. La programación contempla cenas colaborativas y actividades que permitirán explorar la relación entre las cocinas internacionales, los productos locales y las tradiciones del país.

Las actividades incluirán las 50 Best Signature Sessions, con la participación de chefs de España, Australia, México, India y Ecuador. Los invitados trabajarán junto a cocineros peruanos en propuestas que abarcan desde la cocina marina hasta la gastronomía nikkei y las preparaciones contemporáneas con productos regionales.

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La agenda también incorporará acciones dirigidas a la prensa extranjera. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), prepara un viaje para profesionales de medios internacionales interesados en conocer la oferta gastronómica y turística del país.

El programa combinará visitas a restaurantes, recorridos por mercados y espacios culturales, así como la participación en actividades oficiales del evento. Entre ellas figuran la feria Perú Mucho Gusto Lima 2026 y la ceremonia de premiación, prevista para el 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

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Chefs de España, Australia y México cocinarán junto a representantes peruanos

Los hermanos españoles Sergio y Javier Torres, del restaurante Cocina Hermanos Torres, participarán en las 50 Best Signature Sessions junto al chef peruano James Berckemeyer, responsable de Cosme. El establecimiento español cuenta con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin, distinción vinculada con prácticas gastronómicas sostenibles.

Otra de las colaboraciones estará a cargo del australiano Josh Niland y el chef Rafael Osterling. Niland es reconocido por su propuesta de cocina marina, centrada en el aprovechamiento integral del pescado. Su participación en Lima permitirá incorporar esta perspectiva a una experiencia compartida con Osterling.

Desde Londres llegará el mexicano Santiago Lastra, fundador de KOL, restaurante dedicado a una interpretación contemporánea de la cocina mexicana. En Lima trabajará junto al chef Jaime Pesaque en Sapiens, donde la cocina a leña y los productos locales formarán parte de la propuesta gastronómica.

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La cocina de montaña de India y la biodiversidad ecuatoriana estarán presentes

The 50 Best Restaurants 2026 CRÉDITOS: PERU21

Prateek Sadhu, fundador del restaurante NAAR, representará a India en las actividades culinarias. Su propuesta parte de los ingredientes, las técnicas y las tradiciones de las comunidades de montaña del Himalaya. En Lima compartirá una experiencia con Juan Luis Martínez, chef de Clon, cuya cocina peruana contemporánea incorpora influencias venezolanas.

La programación también contará con Alejandro Chamorro y Pía Salazar, chefs y fundadores de Nuema, restaurante ecuatoriano reconocido por su exploración de los ingredientes y la biodiversidad de su país.

Chamorro mantiene un vínculo profesional previo con Perú por su paso por Astrid y Gastón. En esta ocasión, ambos chefs cocinarán junto a Mayra Flores, Renato Kanashiro y Coco Tomita, integrantes del restaurante Shizen. La propuesta de este establecimiento incorpora la cocina nikkei, que combina influencias japonesas y peruanas.

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Una experiencia combinará cocina italiana y coctelería de autor

La agenda incluirá una colaboración entre Rocco Trattoria y Locale Firenze, con una cena a cargo de los chefs Rodrigo Alzamora y Aníbal Vidarte. La actividad sumará la participación de los mixólogos italianos Alessandro Mengoni y Fabio Fanni, representantes de Locale Firenze.

Este establecimiento ocupa el puesto 33 de The 50 Best Bars 2026. Su participación incorporará la coctelería de autor a una experiencia que reunirá preparaciones de inspiración italiana con bebidas diseñadas para acompañar la propuesta culinaria.

PROMPERÚ prepara un recorrido para periodistas de ocho países

Las actividades de promoción turística contemplan la llegada de más de diez periodistas procedentes de Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos.

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La delegación estará integrada por editores, colaboradores y profesionales independientes vinculados con publicaciones como Guardian Australia, Foodism, Society, The Good Life, Il Giornale d’Italia, Dissapore, GastroActitud y Fine Dining Lovers.

El itinerario incluirá visitas a restaurantes de Lima y un recorrido por la feria Perú Mucho Gusto Lima 2026. Allí, los participantes podrán conocer propuestas de las cocinas regionales y las historias relacionadas con sus preparaciones.

El programa también prevé visitas a mercados, museos y espacios del Centro Histórico de Lima. Estas actividades permitirán conocer otros aspectos de la oferta turística de la capital, vinculados con su patrimonio cultural y sus tradiciones culinarias.

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La prensa internacional participará en las actividades oficiales del evento

The 50 Best Restaurants 2026 CRÉDITOS: PERU21

Además de las visitas gastronómicas y culturales, los periodistas tendrán acceso a encuentros de la programación oficial de The 50 Best Restaurants 2026. Entre ellos figuran Meet the Chefs, espacio de encuentro con cocineros; 50 Best Talks, dedicado a conversaciones sobre el sector, y la ceremonia de premiación del 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

Según la información difundida por PROMPERÚ, la iniciativa busca ampliar la presencia internacional de los contenidos relacionados con la gastronomía y la oferta turística peruana. La convocatoria reúne a profesionales de medios de distintos mercados para acercarlos a restaurantes, productos, tradiciones y atractivos culturales del país.

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