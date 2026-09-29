Crece número de empresas exportadoras en Perú: microempresas representan al 56,4% del total

El aumento se registró pese a que 2.246 empresas dejaron de realizar exportaciones durante el periodo evaluado. Foto: ComexPerú

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El número de empresas peruanas que realizaron exportaciones de bienes aumentó durante los primeros siete meses de 2026. Entre enero y julio, un total de 7.731 compañías enviaron productos al exterior, cifra que supera en 3,4% a las 7.476 registradas en el mismo periodo de 2025, según información de la Asociación de Exportadores (Adex).

El crecimiento se produjo pese a que 2.246 empresas dejaron de exportar durante el periodo analizado. De este grupo, 2.103 correspondieron a micro y pequeñas empresas (mypes). En paralelo, 2.501 compañías comenzaron a realizar envíos internacionales, de las cuales 2.195 fueron mypes, de acuerdo con el reporte de Empresas Exportadoras-julio 2026, elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex (Cien-Adex) con información de la Sunat.

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Microempresas concentran más de la mitad de exportadores

Del total de compañías que exportaron hasta julio, las microempresas fueron el grupo más numeroso. Se contabilizaron 4.364, equivalentes al 56,4% del total. Les siguieron las pequeñas empresas, con 2.540 y una participación de 32,9%; mientras que las grandes sumaron 579 y las medianas llegaron a 248.

Sin embargo, la importante presencia de las mypes en número de empresas no se refleja en el valor de los envíos. Estas compañías concentraron apenas el 3,7% del valor FOB exportado entre enero y julio, equivalente a USD 2.294,5 millones de los USD 63.521 millones registrados en total durante el periodo.

El programa 'Hablemos Claro' presenta una entrevista con Alfredo Ferrero Diez-Canseco, exembajador de Perú en EE.UU. El conversatorio aborda las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio (TLC), oportunidades de inversión y los mecanismos de diálogo diplomático. Se mencionan temas como el comercio agroindustrial y las exportaciones peruanas al mercado estadounidense, así como la figura de Marco Rubio como interlocutor.

Exportadores mantienen una alta concentración de mercados y productos

El reporte también muestra que buena parte de las compañías mantiene una participación limitada en los mercados internacionales. Un total de 4.016 empresas, equivalente al 51,9% del tejido exportador, realizó envíos a un solo destino. En contraste, solo 376 compañías, el 4,9%, llegaron a 10 o más mercados.

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Una situación similar se observa en la variedad de productos. El 55,3% de las empresas exportó un solo producto, mientras que 2.366 compañías, equivalentes al 30,6%, enviaron entre dos y cinco productos. En tanto, 641 empresas exportaron 10 o más productos y otras 447 comercializaron entre seis y nueve.

Agroindustria lidera entre los sectores exportadores

Por actividades económicas, la agroindustria concentró el mayor número de empresas exportadoras, con 2.076 unidades productivas. Después se ubicaron la minería tradicional, con 1.494; la metalmecánica, con 1.485; el sector químico, con 1.232; y el rubro de varios, con 1.025.

También registraron una importante cantidad de empresas las prendas de vestir, con 821; el sector textil, con 436; la siderometalurgia, con 421; la minería no metálica, con 321; el agro tradicional, con 314; y pesca y acuicultura, con 301. Más atrás se ubicaron maderas (130), joyería (98), hidrocarburos (46) y pesca tradicional (35).

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La agroindustria fue el sector con más empresas dedicadas a la exportación, al sumar 2.076 unidades productivas. Foto: Andina

Varias de estas actividades todavía se encuentran por debajo de los niveles más altos alcanzados en años anteriores. La pesca tradicional, por ejemplo, llegó a 85 empresas en el 2000, mientras que joyería alcanzó 216 en 2008 y maderas llegó a 390 ese mismo año. Pesca y acuicultura tuvo un máximo de 375 empresas en 2012, minería no metálica llegó a 428 ese año y prendas de vestir alcanzó 1.591 en 2012.

Estados Unidos es el principal destino por número de empresas

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos fue el país al que exportaron productos la mayor cantidad de empresas peruanas, con 2.005 compañías. La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con 1.699, seguida por Chile, con 1.541 empresas.

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Otros destinos relevantes fueron India, que recibió envíos de 1.336 empresas, y Ecuador, con 1.197. Estas cifras reflejan la cantidad de compañías que realizaron exportaciones hacia cada mercado durante los primeros siete meses del año.

Lima concentra la mayor cantidad de empresas exportadoras

A nivel regional, Lima concentró la mayor cantidad de empresas exportadoras, con 4.361 unidades productivas. Puno se ubicó en el segundo lugar, con 1.305, mientras que Piura registró 504 y Callao, 495.

El video presenta declaraciones de José Reyes, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y César Tello Ramírez, y Presidente de ADEX, en un evento de alcances globales. Se informa sobre el crecimiento de las exportaciones pese a conflictos internacionales.

La lista continuó con Ica, que contabilizó 404 empresas; Arequipa, con 338; La Libertad, con 321; Tacna, con 289; Áncash, con 261; Junín, con 239; y Lambayeque, con 205.

Mypes buscan ampliar su presencia internacional

Como parte de los esfuerzos para impulsar la internacionalización de las pequeñas empresas, 13 mypes participaron en el Pabellón PymExporta de la Expoalimentaria 2026. El espacio les permitió presentar su oferta ante compradores internacionales y buscar nuevas oportunidades comerciales.

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La participación contempló una agenda de más de 3.000 citas comerciales, con productos que incluyeron superfoods como palta, uvas, arándanos y quinua. También se presentaron snacks con mayor valor agregado, suplementos nutracéuticos y productos hidrobiológicos como la pota.