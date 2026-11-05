Áncash: Elvira Quispe Tarazona, ciudadana ilustre de Pomabamba, muere a los 78 años

Sus restos serán velados en el distrito limeño de Los Olivos y luego trasladados a Pomabamba, su ciudad natal

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Elvira Quispe Tarazona de Sifuentes, ciudadana ilustre de Pomabamba (Áncash), falleció este miércoles a los 78 años, informaron sus familiares, al recordar un legado que incluye la crianza de ocho hijos, 20 nietos y una trayectoria laboral como secretaria de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia.

Nacida el 4 de enero de 1948 en el barrio de Cañari, Quispe Tarazona retomó sus estudios en horario nocturno debido a su maternidad temprana y culminó la educación secundaria. Más adelante, se especializó en mecanografía, preparación que le permitió incorporarse al ámbito laboral y desempeñarse en la entidad educativa.

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“Su trayectoria estuvo marcada por la combinación de responsabilidades familiares, formación y trabajo. La crianza de sus hijos no impidió que continuara sus estudios ni que desarrollara una actividad profesional”, señala el memorial de despedida de sus familiares.

“Doña Elvira fue una mujer servicial, noble, trabajadora y profundamente humilde. Nunca hizo distinciones entre ricos y pobres, pues sabía compartir una misma mesa con cualquier persona, independientemente de su condición económica o social. Para ella, todos merecían respeto, consideración y un trato digno”, añade el texto.

Elvira Quispe Tarazona de Sifuentes falleció a los 78 años. Fue reconocida como ciudadana ilustre de Pomabamba, en Áncash

En el ámbito familiar, llegó a ser abuela de 20 nietos. Sus hijos y descendientes forman parte de su legado, “junto con los valores que transmitió a lo largo de su vida: respeto, honestidad, humildad y solidaridad”.

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Quienes la conocieron destacan su disposición para ayudar y su trato cordial con personas de distintas condiciones económicas y sociales. “Compartía la mesa sin establecer diferencias entre sus invitados y consideraba que todos merecían respeto y consideración”, evocan sus allegados.

Quispe Tarazona fue devota de San Juan Bautista, una expresión de sus creencias religiosas y de su vínculo con las tradiciones de Pomabamba, que conserva manifestaciones culturales que incluyen procesiones, misas, novenas y octavas, además de bailes costumbristas como el huayno, la danza emblemática de los Andes peruanos.

“Su vida demuestra que el verdadero éxito no se mide únicamente por los títulos académicos, los cargos desempeñados o los bienes materiales acumulados, sino por la capacidad de superar las adversidades, actuar con dignidad y contribuir al bienestar de los demás”, concluye el homenaje familiar.

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Elvira Quispe Tarazona de Sifuentes falleció a los 78 años. Fue reconocida como ciudadana ilustre de Pomabamba, en Áncash

Los restos de Quispe Tarazona serán velados inicialmente en su domicilio, ubicado en la calle Luis Montero N.º 3874, en el distrito limeño de Los Olivos. Posteriormente, el féretro será trasladado a Pomabamba, su tierra natal.

La provincia se encuentra en un valle de Áncash, rodeado de montañas, comunidades rurales y paisajes característicos de los Andes. Forma parte del territorio conocido como Conchucos y conserva tradiciones culturales vinculadas a su historia, religiosidad y costumbres locales.

Su economía se sustenta principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio. Entre los principales cultivos figuran la papa, el maíz y otros productos destinados al consumo familiar y a los mercados de la zona. La crianza de ganado también representa una actividad importante para las comunidades rurales.

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