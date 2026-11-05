Perú

Áncash: Elvira Quispe Tarazona, ciudadana ilustre de Pomabamba, muere a los 78 años

La exsecretaria de la UGEL de la provincia será velada en Los Olivos antes del traslado de sus restos a su tierra natal, donde familiares y allegados la despedirán

Áncash
Sus restos serán velados en el distrito limeño de Los Olivos y luego trasladados a Pomabamba, su ciudad natal
Guardar

Elvira Quispe Tarazona de Sifuentes, ciudadana ilustre de Pomabamba (Áncash), falleció este miércoles a los 78 años, informaron sus familiares, al recordar un legado que incluye la crianza de ocho hijos, 20 nietos y una trayectoria laboral como secretaria de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia.

Nacida el 4 de enero de 1948 en el barrio de Cañari, Quispe Tarazona retomó sus estudios en horario nocturno debido a su maternidad temprana y culminó la educación secundaria. Más adelante, se especializó en mecanografía, preparación que le permitió incorporarse al ámbito laboral y desempeñarse en la entidad educativa.

PUBLICIDAD

“Su trayectoria estuvo marcada por la combinación de responsabilidades familiares, formación y trabajo. La crianza de sus hijos no impidió que continuara sus estudios ni que desarrollara una actividad profesional”, señala el memorial de despedida de sus familiares.

“Doña Elvira fue una mujer servicial, noble, trabajadora y profundamente humilde. Nunca hizo distinciones entre ricos y pobres, pues sabía compartir una misma mesa con cualquier persona, independientemente de su condición económica o social. Para ella, todos merecían respeto, consideración y un trato digno”, añade el texto.

Áncash
Elvira Quispe Tarazona de Sifuentes falleció a los 78 años. Fue reconocida como ciudadana ilustre de Pomabamba, en Áncash

En el ámbito familiar, llegó a ser abuela de 20 nietos. Sus hijos y descendientes forman parte de su legado, “junto con los valores que transmitió a lo largo de su vida: respeto, honestidad, humildad y solidaridad”.

PUBLICIDAD

Quienes la conocieron destacan su disposición para ayudar y su trato cordial con personas de distintas condiciones económicas y sociales. “Compartía la mesa sin establecer diferencias entre sus invitados y consideraba que todos merecían respeto y consideración”, evocan sus allegados.

Quispe Tarazona fue devota de San Juan Bautista, una expresión de sus creencias religiosas y de su vínculo con las tradiciones de Pomabamba, que conserva manifestaciones culturales que incluyen procesiones, misas, novenas y octavas, además de bailes costumbristas como el huayno, la danza emblemática de los Andes peruanos.

“Su vida demuestra que el verdadero éxito no se mide únicamente por los títulos académicos, los cargos desempeñados o los bienes materiales acumulados, sino por la capacidad de superar las adversidades, actuar con dignidad y contribuir al bienestar de los demás”, concluye el homenaje familiar.

Áncash
Elvira Quispe Tarazona de Sifuentes falleció a los 78 años. Fue reconocida como ciudadana ilustre de Pomabamba, en Áncash

Los restos de Quispe Tarazona serán velados inicialmente en su domicilio, ubicado en la calle Luis Montero N.º 3874, en el distrito limeño de Los Olivos. Posteriormente, el féretro será trasladado a Pomabamba, su tierra natal.

La provincia se encuentra en un valle de Áncash, rodeado de montañas, comunidades rurales y paisajes característicos de los Andes. Forma parte del territorio conocido como Conchucos y conserva tradiciones culturales vinculadas a su historia, religiosidad y costumbres locales.

Su economía se sustenta principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio. Entre los principales cultivos figuran la papa, el maíz y otros productos destinados al consumo familiar y a los mercados de la zona. La crianza de ganado también representa una actividad importante para las comunidades rurales.

Temas Relacionados

ÁncashPomabamba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El balance de la primera temporada de Ignacio Buse en la élite: así le fue al tenista peruano en el ATP Tour 2026

’Nacho’ atravesó niveles de tenis muy altos en el curso, impropio de un debutante en el circuito máximo. A los dos títulos que levantó en Hamburgo y Winston-Salem, debe sumar a la valoración la reciente racha de derrotas en la gira sobre pista dura y buscar sostener el rendimiento para el 2027

El balance de la primera temporada de Ignacio Buse en la élite: así le fue al tenista peruano en el ATP Tour 2026

Aeropuerto Jorge Chávez en riesgo por posible desborde del río Rímac: LAP alerta sobre residuos acumulados tras trabajos de descolmatación

La empresa operadora del terminal aéreo advirtió que un incremento del caudal podría provocar inundaciones en la avenida Néstor Gambetta y filtraciones en las instalaciones aeroportuarias

Aeropuerto Jorge Chávez en riesgo por posible desborde del río Rímac: LAP alerta sobre residuos acumulados tras trabajos de descolmatación

Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico activan alerta en Sporting Cristal: responden al llamado de Perú a puertas del título de Copa de Liga 2026

Los tres futbolistas son pilares claves del elenco ‘celeste’. Al atender la nominación de la ‘bicolor’ dejan en suspenso su participación en la final de la Copa Caliente ante Alianza Atlético, en Trujillo

Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico activan alerta en Sporting Cristal: responden al llamado de Perú a puertas del título de Copa de Liga 2026

Fenómeno El Niño: qué son las ondas Kelvin y cómo pueden provocar lluvias intensas, huaicos e inundaciones

El Efecto Coriolis mantiene esta perturbación alineada con la línea ecuatorial mientras transporta calor y eleva el nivel del mar

Fenómeno El Niño: qué son las ondas Kelvin y cómo pueden provocar lluvias intensas, huaicos e inundaciones

Financiamiento de startups en Perú: ¿por qué faltan USD 516 millones para cubrir las necesidades del sector?

El diagnóstico de PECAP y COFIDE advierte que las principales dificultades se concentran en las rondas de inversión iniciales y de expansión, pese a que más de la mitad de los inversionistas consultados dispone de recursos para financiar nuevos emprendimientos

Financiamiento de startups en Perú: ¿por qué faltan USD 516 millones para cubrir las necesidades del sector?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pleno del JNE ya estaría debatiendo casos de reelecciones encubiertas: Tribunal definirá cómo serán las proclamaciones

Pleno del JNE ya estaría debatiendo casos de reelecciones encubiertas: Tribunal definirá cómo serán las proclamaciones

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

Presentan proyecto para que el alcalde de Lima sea elegido con el 30% de votos o en segunda vuelta

El Agustino: JEE no se pronuncia sobre reelección encubierta y proclama primer regidor al actual alcalde Richard Soria

“Es una resolución que hace respetar la Constitución”: Destacan que JEE Ica frenara caso de reelección encubierta

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera contó que lloró al saber que María Pía Copello conduciría su programa con Timoteo: “Como una niña”

Karina Rivera contó que lloró al saber que María Pía Copello conduciría su programa con Timoteo: “Como una niña”

Gianella Marquina cuenta detalles del nacimiento de su primera hija: “Las cosas se complicaron”

Florcita Polo comparte mensaje tras exponerse pelea con su pareja Luiggi Yarasca: “Ahí está Dios”

Renato Rossini Jr. confirma que tiene app de citas pese a estar con Samahara Lobatón: “Ha sido imprudencia mía”

Magaly Medina cuestiona la pedida de mano de Mark Vito a Leslie Echavarría: “Eso lo planificaron los dos”

DEPORTES

Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico activan alerta en Sporting Cristal: responden al llamado de Perú a puertas del título de Copa de Liga 2026

Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico activan alerta en Sporting Cristal: responden al llamado de Perú a puertas del título de Copa de Liga 2026

Emily Zinger abre la posibilidad de nacionalizarse y vestir la camiseta de Perú: “Me encantaría”

La valoración de la FPF hacia Francesco Andrealli que permite su primera convocatoria oficial con la selección peruana

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mano Menezes confirmó la fecha de retorno de Renato Tapia a la selección peruana tras casi un año: “Tenemos que ver su producción”