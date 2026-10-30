La historia de la iglesia peruana que León XIV ayudó a construir con la herencia que recibió tras la muerte de su padre

Durante sus años como misionero en Perú, Robert Prevost destinó parte del dinero que recibió tras la muerte de su padre a una iglesia de Trujillo. Vecinos de la zona recuerdan cómo acompañó el proyecto y mantuvo durante años un fuerte vínculo con esa comunidad. | YouTube / Latina Noticias

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Mucho antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost destinó parte del dinero que recibió como herencia tras la muerte de su padre a ayudar a construir una iglesia en el Perú. El episodio ocurrió durante los años en los que desarrollaba su labor misionera en Trujillo y permite reconstruir una faceta de su relación con las comunidades en las que trabajó.

La historia aparece en American Pope: Leo XIV’s Road from the South Side of Chicago to Vatican City, biografía escrita por los periodistas de NPR Daniel Burke y Scott Detrow y publicada recientemente. La revista People recogió varios pasajes del libro, entre ellos el destino que Prevost dio al dinero recibido después de la muerte de Louis Prevost, en noviembre de 1997.

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Según esa reconstrucción, el entonces sacerdote utilizó su herencia para financiar la base de concreto de una iglesia en Perú, un paso decisivo para que una comunidad que hasta entonces celebraba sus actividades religiosas en condiciones precarias pudiera avanzar hacia la construcción de un templo permanente.

La portada del libro American Pope presenta una biografía de Robert Francis Prevost escrita por los periodistas Daniel Burke y Scott Detrow.

La iglesia que comenzó entre hojas y palos

El proyecto se remontaba a varios años antes. Mujeres del sector Santa María, en Trujillo, habían acudido a los religiosos para pedir apoyo: contaban con un terreno, pero no con un edificio donde desarrollar las celebraciones de la comunidad.

Mientras buscaban recursos, los vecinos se reunían en espacios improvisados construidos con hojas y palos. Los niños se sentaban en bancas ubicadas en la parte delantera y los adultos permanecían detrás, de acuerdo con el relato citado por People.

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El sacerdote Robert Prevost oficia una ceremonia religiosa para niños en una estructura provisional de esteras en el sector Santa María de Trujillo, Perú.

Prevost ayudó con trámites y equipamiento, pero la biografía señala que procuró que los propios integrantes de la comunidad asumieran responsabilidades importantes en el proyecto. Entre ellas estuvo la búsqueda de donaciones en el extranjero. La intención era que los fieles no vieran la iglesia simplemente como una obra entregada desde fuera, sino como algo que ellos mismos habían contribuido a levantar.

Tras la muerte de su padre, el aporte económico de Prevost permitió avanzar con la cimentación.

Robert Prevost inspecciona el armado de estructuras en la construcción de una capilla comunitaria en el sector Santa María de Trujillo junto a un poblador.

El episodio no era completamente desconocido en Trujillo. María Yopla, vecina vinculada a la actual parroquia Santa Rita de Cascia, recordó que el religioso había utilizado dinero propio para impulsar la obra. “Él dio una parte de su herencia, de su dinero, para construir esto, para avanzar”, relató entonces. Yopla también señaló que Prevost mantenía el vínculo con la parroquia y que, cuando regresaba a Perú, visitaba el lugar para orar junto a la comunidad.

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La actual parroquia Santa Rita de Cascia era en aquellos años la capilla Nuestra Señora Madre de la Iglesia y estaba vinculada a la parroquia San Martín. Testimonios recogidos posteriormente por la Agencia Andina recuerdan que Prevost trabajó junto a jóvenes y vecinos en sectores de menores recursos de Trujillo y participó en actividades destinadas a apoyar a familias de la zona.

La parroquia Santa Rita de Cascia en Trujillo albergó los proyectos comunitarios impulsados por Robert Francis Prevost durante su trabajo pastoral en el Perú.

De Normandía a Trujillo: la historia de Louis Prevost, padre de León XIV

Louis M. Prevost, padre del futuro pontífice, tuvo una vida marcada por la Segunda Guerra Mundial mucho antes de establecer un vínculo con las comunidades religiosas del Perú. Según documentos revisados por el National WWII Museum, sirvió como oficial de la Marina de Estados Unidos y participó en el desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944, a bordo del USS LST-286.

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También intervino en la Operación Dragoon, desarrollada en el sur de Francia, y posteriormente continuó vinculado a la Reserva Naval estadounidense.

Un documento de servicio militar incluye dos retratos y la firma de Louis Marius Prevost, padre de Robert Francis Prevost, durante su tiempo en la Marina de Estados Unidos.

Décadas después, tras la muerte de su esposa, Mildred Martínez, comenzó a acompañar a su hijo Robert durante temporadas prolongadas en Perú. Aunque hablaba poco español, se integró a la vida cotidiana de la comunidad agustiniana de Trujillo, donde los seminaristas lo llamaban cariñosamente “Luigi”.

Mildred Martínez posa junto a sus tres hijos, entre ellos el joven Robert Prevost, en las escaleras exteriores de un edificio en Estados Unidos.

Según la biografía American Pope, Louis compartía con los religiosos actividades relacionadas con la música, los deportes y la fe. Participaba en las oraciones de la mañana y de la noche y, cuando regresaba a Estados Unidos, mantenía el contacto mediante tarjetas de cumpleaños que enviaba a los seminaristas.

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Su cercanía con la comunidad dejó un recuerdo que perduró después de su fallecimiento, en noviembre de 1997. El libro señala que una fotografía de Louis todavía se conserva en la capilla de la casa de formación que frecuentaba durante sus visitas al Perú.

Parte de la herencia que dejó tras su muerte terminaría destinada a la construcción de la iglesia de Trujillo, una obra que su hijo había acompañado durante años como misionero agustino.

El interior de la parroquia Santa Rita de Cascia en Trujillo presenta el altar mayor del templo construido con aportes de los vecinos y del sacerdote Robert Prevost.

De Chulucanas y Trujillo al obispado de Chiclayo

La construcción de la iglesia ocurrió dentro de una trayectoria pastoral mucho más extensa de Prevost en el país.

Su primera experiencia misionera peruana comenzó en Chulucanas, Piura, donde trabajó entre 1985 y 1986 como vicepárroco de la Catedral de la Sagrada Familia y canciller de la entonces prelatura territorial. Después de regresar temporalmente a Estados Unidos, volvió al Perú en 1988, esta vez destinado a Trujillo.

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Allí permaneció durante once años. Dirigió una casa de formación para aspirantes agustinos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac; fue prior de la comunidad, director de formación y maestro de profesos. También ejerció como vicario judicial y trabajó en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, donde enseñó Derecho Canónico, Teología Moral y Patrística.

Infobae Perú llegó hasta Chulucanas, Piura, para entrevistar a personas claves que conocieron al papa cuando llegó por primera vez a la localidad. Allí, el joven sacerdote construyó una relación profunda con la comunidad, que hoy celebra su designación.

En paralelo, estuvo a cargo de Nuestra Señora Madre de la Iglesia —actual Santa Rita de Cascia— entre 1988 y 1999 y administró la parroquia Nuestra Señora de Monserrat entre 1992 y 1999.

Años después regresaría al país para una nueva etapa. Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo en 2014 y, en septiembre de 2015, obispo de esa diócesis. Un mes antes había obtenido la nacionalidad peruana por naturalización. En 2018 fue elegido segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

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Décadas después de aquellos años en Trujillo, Robert Prevost se convirtió en León XIV, llevando al Vaticano una historia profundamente ligada al Perú. La iglesia que ayudó a levantar con parte de la herencia de su padre queda así como uno de los testimonios de una etapa que marcó su vida: la de un misionero que hizo del país andino su hogar mucho antes de que el mundo lo conociera como Papa.

El sacerdote agustino Robert Francis Prevost posa junto a jóvenes de la comunidad durante su etapa de trabajo pastoral en Trujillo, Perú.