Perú

El regreso del papa León XIV moviliza a jóvenes, parroquias y voluntarios en Lima y Callao

El documental muestra los ensayos, el voluntariado y las expectativas que genera la llegada del pontífice a lugares donde desarrolló parte de su misión pastoral

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El nuevo capítulo de ‘León XIV vuelve a casa’, documental del Arzobispado de Lima, presenta cómo avanza la logística, pero también la emoción de autoridades eclesiásticas, jóvenes, voluntarios, artistas y vecinos de Lima y el Callao.

El vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, describe la expectativa ante el regreso del pontífice, a quien define como un pastor que mantuvo vínculos con comunidades del país, en especial con sectores periféricos.

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El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, sostiene que la preparación de la arquidiócesis tiene un sentido espiritual. Según explicó, la visita permitirá renovar el compromiso de las comunidades católicas con el servicio, la solidaridad y la paz.

“El Papa viene a decirnos la palabra que el Señor quisiera decir para este tiempo al Perú”, afirmó Castillo. El arzobispo también planteó que la visita debe servir para impulsar “un Perú desarmado y desarmante”, a través del diálogo, la escucha y el rechazo a la violencia.

Jóvenes, coros y comunidades se alistan para la visita de León XIV al Perú | Foto: Arzobispo de Lima
Jóvenes, coros y comunidades se alistan para la visita de León XIV al Perú | Foto: Arzobispo de Lima

El Estadio Nacional será sede de una vigilia con jóvenes de todo el país

El Estadio Nacional, se convertirá en uno de los escenarios principales, donde miles de jóvenes participarán de una jornada con oraciones, intervenciones artísticas, música y un espacio de diálogo con el papa León XIV.

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De acuerdo con el documental, será la primera vez que un pontífice visite ese recinto deportivo para participar en un encuentro de estas características. El programa incluirá una escenificación sobre los desafíos que afrontan los jóvenes peruanos, además de coreografías y preguntas dirigidas al Santo Padre.

El seminarista José Navarro, integrante de la Vicaría de la Juventud de Lima, indicó que la organización trabaja con parroquias de toda la arquidiócesis. Asimismo, se conoció que la plataforma de voluntariado recibió 25 mil inscripciones durante su primer día y que luego alcanzó 55 mil postulantes.

La producción del Arzobispado presenta testimonios sobre los actos programados, el recuerdo de la ayuda durante la pandemia y el llamado a la paz formulado por Carlos Castillo| Foto: Arzobispo de Lima
La producción del Arzobispado presenta testimonios sobre los actos programados, el recuerdo de la ayuda durante la pandemia y el llamado a la paz formulado por Carlos Castillo| Foto: Arzobispo de Lima

Fernando Luque, director ejecutivo de la obra teatral que formará parte de la vigilia, explicó que la puesta buscará reflejar la presencia de Cristo en las acciones cotidianas. Por su parte, Nicole Rossue, integrante del elenco de danza, señaló que la coreografía combinará baile moderno con expresiones folclóricas como caporales y valicha.

Plaza Mayor reunirá a representantes de la sociedad peruana

El capítulo también anticipa un encuentro en la Plaza Mayor de Lima sobre los desafíos y las expectativas del país. Según Castillo, el diálogo abordará temas vinculados con la familia, el papel de las mujeres, los emprendimientos y la diversidad cultural.

El arzobispo de Lima afirmó que el país requiere valorar el aporte de las mujeres y cuestionar prácticas de machismo que, según dijo, todavía persisten. También remarcó la necesidad de respaldar a quienes impulsan emprendimientos como una vía para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de las familias.

En relación con la diversidad cultural, Castillo planteó que el encuentro buscará reflexionar sobre la construcción de una convivencia pacífica. “Nuestra fe no puede ser una fe que se quede corta ante la violencia”, señaló.

El pontífice tiene previsto visitar cuatro ciudades entre el 11 y el 16 de noviembre, con misas, reuniones con fieles y actos junto a autoridades nacionales
El pontífice tiene previsto visitar cuatro ciudades entre el 11 y el 16 de noviembre, con misas, reuniones con fieles y actos junto a autoridades nacionales| Foto: Vatican News/Andina

Un coro de 280 cantantes se prepara para la misa de clausura

La producción muestra además los ensayos del Coro Interdiocesano de Lima, que acompañará la misa de clausura de la visita papal en la base aérea de Las Palmas.

Fernando Medina, director del coro, informó que el grupo reúne a 280 cantantes y 30 músicos instrumentistas. Los integrantes proceden de distintas diócesis y participan en ensayos por voces para preparar el repertorio de la ceremonia.

Varios miembros del conjunto describieron su participación como un servicio religioso y una oportunidad para expresar su fe. El padre Christophe Ntaganzwa, de la parroquia Virgen de Fátima, recordó que comenzó su actividad pastoral en un coro y que tocar en una misa ante el papa representa una experiencia especial.

Carlos Castillo recordó el cónclave que eligió a León XIV

El cardenal Castillo recordó el cónclave del 8 de mayo de 2025, cuando Robert Prevost fue elegido como sucesor de Pedro. El arzobispo de Lima describió ese proceso como una experiencia de oración y discernimiento entre los cardenales.

Castillo sostuvo que Prevost mantuvo un perfil discreto durante las reuniones previas a la elección y destacó su capacidad de escucha. También manifestó que el actual papa tiene conocimiento de la realidad peruana por su labor pastoral en el país y por su nacionalización.

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