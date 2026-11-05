Hasta cuándo se podrán conseguir entradas para los eventos del papa León XIV en Lima

El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

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La visita del papa León XIV a Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre, dejó un detalle que generó dudas entre los fieles, los plazos para conseguir entradas gratuitas varían según el evento y la plataforma utilizada. La Comisión Central de la visita papal a Lima dividió el proceso de inscripción en dos canales digitales distintos, con fechas y requisitos diferenciados según la actividad a la que se quiera asistir.

En la capital se concentran los dos eventos masivos que requieren registro previo, la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, y la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional. Cada uno cuenta con su propio sistema de distribución de boletos, operado por una ticketera diferente, y con condiciones de acceso que no son intercambiables entre sí.

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Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)

Las autoridades eclesiásticas remarcaron en reiteradas ocasiones que ningún boleto para los eventos del Papa tiene costo. El secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Guillermo Inca, precisó que esta gratuidad aplica a la totalidad de la agenda papal, incluidas las misas en Las Palmas, Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, además del encuentro juvenil.

Pese a la gratuidad, el proceso de inscripción exige el cumplimiento de requisitos estrictos. Cada asistente debe presentar un documento de identidad válido, DNI para ciudadanos peruanos o pasaporte y carné de extranjería para visitantes extranjeros, y registrar sus datos personales, que luego deben coincidir exactamente con el boleto digital generado por el sistema.

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An image of Pope Leo alongside an outline of Peru stands behind a table as Peru’s social security institution EsSalud presents high-complexity ambulance and rapid-response teams as part of medical preparations for the Pope's upcoming visit to the country, in Lima, Peru, October 30, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Las entradas para la misa en Las Palmas se agotan el 8 de noviembre

Para la Santa Misa que León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, la Comisión Central de la visita del Papa a Lima designó a Ticketmaster como plataforma encargada de la distribución. El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, informó que las entradas digitales estuvieron disponibles para el público en general entre el 5 y el 8 de noviembre, por lo que este último día constituye el límite para completar el registro.

Cada usuario debe crear una cuenta en Ticketmaster, ubicar el evento oficial “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas” y seleccionar la categoría Público General. El sistema permite solicitar hasta ocho entradas por persona, la propia y hasta siete acompañantes, todas asignadas automáticamente al mismo bloque de ubicación, con su respectiva puerta de acceso y horario de ingreso.

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Las autoridades remarcaron que los boletos son nominativos e intransferibles, con el nombre, apellido y número de documento de identidad de cada asistente. Está prohibida su venta, comercialización o transferencia a terceros, advirtieron. Para el ingreso al recinto será obligatorio presentar el código QR, impreso o digital, junto con el documento físico registrado.

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

La vigilia juvenil en el Estadio Nacional abrió su registro el 9 de noviembre

La vigilia de oración con jóvenes y universitarios, prevista para el jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional de Lima, utiliza un canal distinto. Las entradas para este encuentro, dirigido a personas de entre 16 y 35 años, se tramitan a través de Teleticket desde el lunes 9 de noviembre, sin que la organización haya precisado todavía una fecha de cierre, aunque la inscripción quedará sujeta a la disponibilidad de los 52.000 lugares del recinto.

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A diferencia del esquema de Las Palmas, en este caso cada persona puede obtener un solo pase, también gratuito, personal e intransferible. El procedimiento exige ingresar a la plataforma, buscar el evento “Vigilia de los jóvenes” y registrar nombre, apellidos y número de documento de identidad, sea DNI, carné de extranjería o pasaporte. El recinto abrirá sus puertas desde las 11:00 horas del mismo día del evento.

Los menores de 16 y 17 años también pueden participar, aunque bajo un mecanismo adicional: deben ser registrados por un adulto responsable, quien tiene que descargar y firmar una declaración jurada de autorización. Ese mismo adulto recibe una entrada para acompañar al adolescente y debe ser la persona que finalmente ingrese junto a él al estadio.

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Un afiche informativo anuncia la vigilia juvenil con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, con acceso gratuito mediante boleto digital para personas de 16 a 35 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la Iglesia peruana optó por dos plataformas distintas

La CEP sostuvo que la elección de dos plataformas distintas responde a la logística particular de cada evento, en función del aforo, el perfil de los asistentes y el tipo de control de acceso requerido. El coordinador nacional de la visita, monseñor Guillermo Inca, explicó que las jurisdicciones eclesiásticas locales se encargan de informar a los fieles sobre el canal y el procedimiento correspondiente en cada caso.

Las autoridades reiteraron que los datos ingresados durante el registro deben coincidir exactamente con el documento de identidad que cada asistente presente al momento del ingreso a los recintos, sin excepciones. Por ese motivo, la recomendación oficial es registrarse únicamente a través de los canales oficiales de Ticketmaster y Teleticket, y desconfiar de cualquier oferta de venta de boletos en redes sociales o sitios no autorizados, dado que todas las actividades religiosas de la gira papal son gratuitas.

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