La Tinka del miércoles 4 de noviembre: ¿Salió el pozo acumulado de más de 9 millones de soles?

Entérate si se reventó el pozo millonario en el último sorteo de La Tinka del miércoles 4 de noviembre. Consulta los números extraídos, los ganadores del Sí o Sí y el pozo para la próxima fecha. América TV/ La Tinka.

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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este miércoles 4 de noviembre. El tradicional sorteo de La Tinka congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 9,806,335.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías: la modalidad del Sí o Sí repartió un importante premio en efectivo a lo largo y ancho del país.

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Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron la suerte de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 16, 17, 24, 35, 51 y 30. Tras el procesamiento de los boletos validados a nivel nacional, los voceros oficiales confirmaron que no se registró ningún boleto con los seis aciertos requeridos para reventar el premio mayor.

Resultados de La Tinka del miércoles 4 de noviembre: Revisa los números ganadores y el nuevo pozo millonario. Captura: La tinka Web.

Ganadores del Sí o Sí, Boliyapa y el nuevo Pozo Millonario

En la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el 25. Aunque no se reportaron ganadores con los 5 aciertos más la boliyapa, se registraron 3 ganadores con 5 aciertos simples. En cuanto al Sí o Sí, la bolilla ganadora fue la 52, dejando a dos afortunados que se repartieron el premio mayor de esta categoría, llevándose S/ 25,000 cada uno.

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Resultados de La Tinka del miércoles 4 de noviembre: Revisa los números ganadores y el nuevo pozo millonario. Captura: La tinka Web.

¿Cuánto será el Pozo Millonario para el próximo sorteo?

Debido a que el premio mayor se resistió a salir, el monto acumulado experimentó una notable subida. La web de Tinka informó que para el siguiente sorteo, programado para el domingo 8 de noviembre, el Pozo Millonario de La Tinka ascenderá a la espectacular cifra de S/ 10,063,918.

Para aquellos ciudadanos que lograron raspar algún premio en este sorteo del miércoles, la empresa recordó la importancia de los plazos legales establecidos para el cobro de las ganancias.

Según las directrices institucionales vigentes, los ganadores disponen de un periodo máximo de 180 días calendario contados desde el día posterior a la realización de la jugada para hacer efectivo su dinero. Pasado este tiempo, los montos no reclamados son destinados a la Sociedad de Beneficencia, perdiendo todo derecho de cobro.

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Resultados de La Tinka del miércoles 4 de noviembre: Revisa los números ganadores y el nuevo pozo millonario. Captura: La tinka Web.