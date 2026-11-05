Florcita Polo comparte mensaje tras exponerse pelea con su pareja Luiggi Yarasca: “Ahí está Dios”

Las imágenes difundidas por Magaly Medina mostraron a la hija de Susy Díaz intentando evitar que su pareja se marchara del establecimiento en Pachacámac. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Florcita Polo compartió un mensaje religioso en sus historias de Instagram horas después de que el programa Magaly TV La Firme difundiera imágenes de una discusión con su pareja, Luiggi Yarasca, en un establecimiento de Pachacámac.

La publicación fue un reposteo con una frase sobre la presencia de Dios durante los momentos favorables y adversos.

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“Y recuerda ahí está Dios, en nuestros comienzos y finales, en nuestros días buenos y malos, en nuestras alegrías y tristezas, ahí está Él para abrazarnos y decirnos que sí podemos”, se lee en el texto que difundió la hija de Susy Díaz.

La figura pública Florcita Polo difunde una tarjeta con una reflexión religiosa a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El mensaje apareció luego de la emisión de un reportaje que mostró a la figura televisiva llorando, sin zapatos y persiguiendo a Yarasca por las instalaciones de un local de Rústica, donde ambos se habían hospedado. Las imágenes generaron preocupación entre trabajadores y personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes mostraron a Florcita Polo llorando y sin zapatos

El programa de Magaly Medina presentó una secuencia registrada el 4 de noviembre en la que se observa a Florcita Polo detrás de Yarasca, quien llevaba una maleta y, según lo expuesto en televisión, buscaba retirarse del establecimiento.

En medio del episodio, personal de seguridad intervino para mantener separada a la pareja y evitar que la discusión continuara frente a otros visitantes. Una de las voces que se escucha en el material pide que el hombre se retire y que no ocasione más problemas.

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Florcita Polo protagonizó dramática escena en Rústica: corrió descalza y llorando detrás de Luigi Yarasca. Captura: Magaly TV La Firme.

Según los testimonios recogidos por el espacio de espectáculos, la pareja había llegado al local un día antes. Una trabajadora señaló que, tras consumir bebidas, se habrían escuchado gritos desde la habitación. No obstante, el reportaje no estableció qué ocurrió en privado ni el origen exacto de la disputa.

Las escenas mostraron a Polo visiblemente afectada, mientras intentaba impedir que su pareja dejara el lugar. Los trabajadores se interpusieron entre ambos y ayudaron a controlar la situación, que se produjo en un ambiente donde había familias y menores de edad.

Un segundo incidente llevó a Florcita a una clínica de Surquillo

Horas después de la discusión en Pachacámac, el reportero Jhon Tirado informó en Magaly TV La Firme que Florcita Polo terminó en una clínica de Surquillo, donde recibió atención en el área de emergencia.

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De acuerdo con fuentes cercanas a la familia citadas por el periodista, Polo y Yarasca se habrían reencontrado luego de salir de Rústica. El nuevo episodio habría ocurrido en la vivienda de la hija de Susy Díaz y terminó con un accidente vinculado a unas escaleras.

La información difundida no precisó cómo se produjo el hecho. El reportero indicó que el incidente habría ocurrido entre las 18:00 y las 19:00 horas, pero no se mostraron imágenes del momento ni se conoció una versión directa de Florcita.

Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

El equipo del programa logró ubicarla en el centro médico, donde permanecía acostada y bajo supervisión de dos médicos. Su hermana la acompañaba y, según Tirado, responsabilizaba a Luiggi Yarasca por lo sucedido, aunque no brindó declaraciones ante cámaras ni detalló los motivos de su acusación.

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Tampoco se informó sobre una denuncia formal relacionada con el incidente ni sobre el diagnóstico médico de la influencer. Hasta el momento de la emisión, ni Polo ni Yarasca ofrecieron una explicación pública sobre los hechos que derivaron en su traslado a la clínica.

Mientras se conocían estas versiones, el mensaje compartido por Florcita en Instagram se convirtió en su primera publicación tras la difusión de las imágenes.