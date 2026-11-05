Visita del Papa León XIV: cierran parques y espacios públicos de Jesús María, ¿cuáles son y hasta cuándo?

La magnitud del operativo anticipa uno de los mayores despliegues de transporte y seguridad coordinados en el país en las últimas décadas (Foto: Shutterstock)

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La Municipalidad de Jesús María dispuso el cierre temporal de parques y espacios públicos situados cerca de la Nunciatura Apostólica, en la cuadra seis de la avenida Salaverry, por los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú.

La restricción alcanza cuatro puntos del distrito y se mantendrá hasta el 16 de noviembre, según informó la comuna. La medida fue solicitada por el Arzobispado de Lima para permitir el montaje de estrados y otras estructuras destinadas a las actividades previstas durante la visita papal.

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Los espacios intervenidos están frente o próximos a la sede diplomática donde se alojará el pontífice. La municipalidad indicó que los cierres también buscan garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de las actividades programadas.

Los espacios restringidos en Jesús María

Las áreas que permanecerán cerradas al público son el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica.

Este jueves 5 de noviembre se constató que los espacios ya se encuentran cercados para iniciar la instalación de los estrados. Por el momento, el tránsito vehicular continúa con normalidad en las avenidas Salaverry y Talara, así como en los jirones Mayta Cápac y Nazca.

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El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

No obstante, las restricciones vehiculares podrían aplicarse de manera progresiva a medida que avancen los trabajos de acondicionamiento. Comerciantes de los alrededores señalaron que la Policía Nacional ya registró sus datos para facilitar el acceso a sus negocios cuando se implementen los cierres en las vías cercanas.

¿Qué actividades realizará León XIV durante su visita al Perú?

La llegada de León XIV al Perú está prevista para la tarde del 11 de noviembre, mientras que su partida rumbo a Roma se realizará el 16 de noviembre, luego de cumplir una agenda que incluye encuentros con autoridades, celebraciones religiosas, reuniones con representantes de la Iglesia y actividades multitudinarias en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima y encuentro con autoridades

El papa llegará a las 5:30 p. m. a la Base Aérea del Callao, donde tendrá una recepción oficial. Posteriormente, participará en la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y se reunirá con la presidenta de la República.

A las 7:45 p. m., sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

Jueves 12 de noviembre: reuniones con la Iglesia y vigilia con jóvenes

La segunda jornada estará dedicada principalmente a actividades pastorales. A las 9:30 a. m., León XIV se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego participará en la celebración de la Hora Media con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales en la Basílica Catedral de Lima.

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A las 11:30 a. m. encabezará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza ubicada frente a la Catedral.

Por la tarde, a las 6:00 p. m., presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. La jornada concluirá con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: misa multitudinaria y actividades en Chiclayo

León XIV viajará a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo antes de asumir el pontificado. A las 10:30 a. m. celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

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Después visitará la capilla San Óscar A. Romero y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

La agenda también contempla un encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: actividades religiosas en Lambayeque

La jornada comenzará con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo.

Posteriormente, el pontífice viajará a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa a las 11:00 a. m. Por la tarde, regresará a Chiclayo para participar en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar dedicado a este santo.

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Domingo 15 de noviembre: encuentro con fieles en Cusco y visita a Pucallpa

El papa viajará a Cusco, donde a las 10:30 a. m. participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman.

A las 11:45 a. m. rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de Cusco. Luego se trasladará a Pucallpa para reunirse, a las 3:00 p. m., con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

La jornada concluirá con una misa a las 4:45 p. m. en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Por la noche regresará a Lima.

Lunes 16 de noviembre: misa de despedida y retorno a Roma

En su último día en el país, León XIV visitará a los trabajadores y adultos mayores de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

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A las 10:30 a. m. celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Esta será una de las actividades multitudinarias de su visita.

Finalmente, participará en la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao y partirá rumbo a Roma a la 1:45 p. m.