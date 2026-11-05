Perú

Financiamiento de startups en Perú: ¿por qué faltan USD 516 millones para cubrir las necesidades del sector?

El diagnóstico de PECAP y COFIDE advierte que las principales dificultades se concentran en las rondas de inversión iniciales y de expansión, pese a que más de la mitad de los inversionistas consultados dispone de recursos para financiar nuevos emprendimientos

Aunque el capital disponible y las inversiones van en aumento, la falta de conexión entre fondos y emprendedores genera un déficit crítico de financiamiento.
Aunque el capital disponible y las inversiones van en aumento, la falta de conexión entre fondos y emprendedores genera un déficit crítico de financiamiento. Foto: Andina
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El financiamiento de emprendimientos innovadores en Perú afronta una brecha importante para los próximos años. Entre 2026 y 2030, las startups necesitarán USD 1.106 millones, pero la oferta proyectada de capital de riesgo alcanzaría solo USD 590 millones, según un diagnóstico de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).

Las mayores necesidades se concentran en las etapas de Serie A, con un déficit de USD 323 millones, y presemilla, con USD 120 millones. Aunque existe capital disponible y el mercado registra un crecimiento de las inversiones, todavía hay dificultades para conectar a los emprendimientos con los fondos que podrían financiarlos.

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¿Por qué los inversionistas no destinan más capital a las startups peruanas?

Más de la mitad de los inversionistas consultados en el diagnóstico cuenta con recursos disponibles para los próximos tres años. Sin embargo, casi la mitad no invirtió en startups peruanas durante el último año porque no encontró oportunidades que se ajustaran a sus criterios.

El estudio también identifica la necesidad de incorporar a más inversionistas locales, especialmente AFP, aseguradoras y family offices, para ampliar las fuentes de financiamiento del sector.

En una conferencia desde Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori presenta las estrategias del ejecutivo para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y fortalecer la economía, incluyendo apoyos a sectores clave.

Inversión en startups peruanas creció 63% en 2025

El mercado registró señales de crecimiento durante el último año. Las inversiones en startups peruanas alcanzaron los USD 76,5 millones en 2025, un incremento de 63% frente al periodo anterior. Más del 65% de las operaciones contó con participación de capital extranjero.

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Estas cifras fueron parte de los temas abordados en la 11.ª edición del Peru Venture Capital Conference (PVCC26), organizada por PECAP en colaboración con BID Lab, como parte del proyecto “Activando el Ecosistema Emprendedor Peruano”. El encuentro congregó a más de 1.000 participantes, entre ellos 289 emprendedores, 78 inversionistas y 134 representantes corporativos, procedentes de más de 10 regiones del Perú y 13 países.

Reuniones entre fondos e inversionistas buscan impulsar nuevas inversiones

Uno de los espacios de la conferencia fue LP-GP: Capital Connect, organizado junto con COFIDE. Durante una jornada se realizaron 61 reuniones individuales entre ocho inversionistas institucionales y 18 gestoras de fondos nacionales e internacionales.

Participaron instituciones como IFC, KfW DEG, JICA y el Fondo de Fondos de México, además de gestoras como 500 Global, Canary, Lucha, Cometa, Alaya Capital y Mundi Ventures. Los contactos también propiciaron nuevas reuniones entre fondos internacionales, inversionistas institucionales y startups peruanas con fondos de Brasil y Estados Unidos.

Coorganizado con COFIDE, el espacio LP-GP: Capital Connect facilitó 61 reuniones bilaterales entre ocho inversionistas institucionales y 18 gestoras de fondos nacionales e internacionales.
Coorganizado con COFIDE, el espacio LP-GP: Capital Connect facilitó 61 reuniones bilaterales entre ocho inversionistas institucionales y 18 gestoras de fondos nacionales e internacionales. Foto: Finanzas

“El ecosistema peruano dejó de ser una promesa. Hoy tenemos data, casos y capital interesado; el PVCC26 es el espacio para pasar de las conexiones a la acción”, señaló Paloma Aparicio, directora ejecutiva de PECAP.

¿Qué buscan los fondos al evaluar emprendimientos?

El Pitch Competition recibió más de 120 postulaciones. Las cuatro startups finalistas presentaron soluciones B2B basadas en inteligencia artificial, orientadas a sectores como la gestión de gastos corporativos, los servicios legales, la gastronomía y la visión computacional.

Khipu obtuvo el primer lugar, seguida de Doxs.ai y LEN. Entre los aspectos más valorados por los fondos al evaluar emprendimientos figuran contar con clientes reales, utilizar eficientemente el capital y tener posibilidades de expansión regional.

¿Qué acciones seguirán después del PVCC26?

PECAP y COFIDE realizarán un seguimiento de las reuniones entre inversionistas institucionales y gestoras para identificar cuántas pueden convertirse en compromisos de inversión. Asimismo, la asociación acompañará a las startups ganadoras del concurso y buscará establecer alianzas con corporativos, gremios y programas internacionales de cara a 2027.

Durante una transmisión oficial desde Palacio de Gobierno, el ministro de Economía y Finanzas expone un paquete de medidas contracíclicas y de contingencia fiscal ante el impacto del fenómeno de El Niño. La presentación incluye diapositivas con datos sobre déficit fiscal, niveles de deuda pública y la asignación de bonos de apoyo económico para familias vulnerables afectadas por lluvias, huaicos y bajas temperaturas en diversas regiones del país. TV Perú

“El desafío ahora es que el interés por el mercado peruano se traduzca en inversiones concretas y que más actores locales participen en el financiamiento de startups. Para eso, necesitamos dar continuidad a las conexiones entre inversionistas, fondos y emprendimientos”, afirmó Aparicio.

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