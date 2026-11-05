Perú

Entre la atomización y el boom digital: cómo pasar por la barbería deja cada vez más de ser de nicho en el mercado peruano

El auge del cuidado personal masculino impulsa a las barberías dentro de un mercado con cerca de 50 mil negocios de belleza, donde los precios, la frecuencia de visita y las reservas digitales empiezan a redefinir la competencia

El mercado peruano de belleza reúne casi 50 mil empresas, aunque no hay una cifra oficial exclusiva para barberías.
El mercado peruano de belleza reúne casi 50 mil empresas, aunque no hay una cifra oficial exclusiva para barberías.
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El negocio del cuidado personal masculino gana cada vez más terreno y se inserta en un mercado que reúne decenas de miles de pequeños establecimientos en Perú.

El aumento de locales, la variedad de precios y el uso incipiente de herramientas digitales muestran que pasar por la barbería dejó de ser una práctica asociada a un segmento reducido de consumidores, de acuerdo con un análisis de The Barber Point.

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Del corte de barrio al negocio de la imagen personal

El INEI contabilizó 49.925 empresas clasificadas como salones de belleza al cierre de 2024, frente a las 48.843 registradas un año antes.

La categoría abarca peluquerías, salones, negocios de estética y otros servicios de cuidado personal, por lo que no permite determinar cuántos establecimientos se dedican de forma exclusiva a la atención masculina.

Si quieres darle un regalo novedoso porque no llevarlo a la barbería.
El sector combina pequeños emprendimientos, competencia por ubicación y retos de formalización.

La actividad sumó 4.895 empresas creadas y 1.967 bajas durante 2024, con una tasa neta de crecimiento de 5,9%, según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos.

El dato refleja un mercado con barreras de entrada relativamente bajas, compuesto en gran parte por unidades de pequeña escala, pero también expuesto a una competencia intensa y a dificultades de formalización.

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La barba suma visitas y eleva el valor de cada cliente

Las barberías forman parte de ese universo, aunque carecen de una categoría estadística propia. José Morales, fundador de The Barber Point, sostuvo que su empresa elaboró un mapeo de alrededor de 3.000 barberías a escala nacional.

La plataforma identificó negocios que operan como establecimientos independientes y otros que están registrados bajo categorías más amplias, como peluquerías o salones de belleza.

Esta dispersión dificulta conocer con precisión cuántas barberías funcionan en el país, su nivel de formalidad, la cantidad de empleos que generan y su distribución en regiones, pero existe una tendencia hacia el crecimiento del consumo, explica.

dinero
El gasto por atención puede ir de S/ 25 a S/ 80 y las visitas varían entre cada 15 días y cada dos meses.

El precio y la frecuencia de visita marcan la segmentación del rubro

El gasto por un corte puede oscilar entre S/ 25 y S/ 80, de acuerdo con referencias recogidas por The Barber Point entre los negocios con los que mantiene contacto. La diferencia responde a factores como la ubicación del local, la experiencia del barbero, el tipo de servicio y el segmento de clientes al que apunta cada establecimiento.

La frecuencia de visita tampoco es uniforme. Algunos consumidores acuden cada 15 días para mantener el corte o el arreglo de la barba; otros lo hacen una vez al mes, cada 45 días o incluso cada dos meses.

Para los negocios, esa recurrencia resulta determinante: una agenda estable permite prever ingresos, organizar horarios y reducir los periodos sin atención.

El público masculino entre 25 y 55 años concentra buena parte de la demanda observada por la plataforma. Sin embargo, el crecimiento del sector no depende únicamente de los hábitos de consumo. La ubicación, la competencia en cada zona y el costo de implementar un local pueden definir la sostenibilidad de una barbería.

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Las reservas digitales y la gestión de clientes comienzan a ganar espacio en un rubro todavía atomizado. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

La agenda digital empieza a entrar en un sector que aún depende del contacto directo

La digitalización aparece como una herramienta para ordenar tareas que antes se resolvían por llamada, redes sociales o mensajería instantánea. Reservas, horarios, disponibilidad de barberos, historial de clientes, inventarios y recordatorios son algunas de las funciones que comienzan a incorporarse en el rubro.

Morales afirmó que The Barber Point había incorporado 136 barberías desde su lanzamiento, en marzo de 2026. La cifra no representa al mercado peruano, pero ilustra una fase inicial de adopción tecnológica dentro de un sector atomizado.

La empresa reconoce que aún no mide cuántas reservas concretas genera por medio de su plataforma. Esa ausencia de indicadores también refleja una de las limitaciones del mercado: muchos negocios todavía carecen de información sistematizada sobre clientes, ventas y frecuencia de atención.

Para las barberías, el reto no solo pasa por atraer público, sino por convertir la gestión cotidiana en datos que permitan sostener el negocio.

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