Perú

Departamentos en Lima: estos son los factores que pueden marcar la diferencia en el valor de tu inversión

La microubicación, la trayectoria de la inmobiliaria y las condiciones establecidas en el contrato son algunos de los aspectos que los compradores deben evaluar antes de concretar la adquisición de una vivienda

En Lima Top, donde los compradores suelen tener sus finanzas definidas y saber qué buscan, los detalles posteriores a la elección del distrito también pueden ser decisivos.
En Lima Top, donde los compradores suelen tener sus finanzas definidas y saber qué buscan, los detalles posteriores a la elección del distrito también pueden ser decisivos. Foto: cortesía
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Comprar un departamento en Lima implica evaluar más que el precio y el distrito donde se ubica el inmueble. La ubicación exacta, la inmobiliaria responsable del proyecto y las condiciones de compra son aspectos que pueden influir tanto en la experiencia del propietario como en la valorización de la vivienda a largo plazo.

En el segmento de Lima Top, donde los compradores suelen llegar con sus finanzas organizadas y una idea definida de lo que buscan, prestar atención a los detalles posteriores a la elección del distrito puede resultar determinante. Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario, explica cuáles son los aspectos que conviene revisar antes de concretar una adquisición.

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La ubicación exacta puede influir en la valorización

Elegir un distrito es apenas el punto de partida. Incluso dentro de una misma jurisdicción, el precio por metro cuadrado puede presentar diferencias importantes dependiendo de la calle, las características del entorno y los atributos particulares del edificio.

Por ejemplo, contar con vista al malecón, tener un parque cerca o encontrarse en una vía con poco tránsito son condiciones que pueden incrementar el atractivo de una propiedad. Estas características también pueden favorecer su valorización con el paso del tiempo y determinar el tipo de inquilino interesado en alquilarla.

La elección del distrito es solo el inicio: el precio por metro cuadrado también varía según la ubicación, el entorno y las características del edificio.
La elección del distrito es solo el inicio: el precio por metro cuadrado también varía según la ubicación, el entorno y las características del edificio. Foto: Booking

“Las decisiones de compra en Lima Top suelen tomarse con mayor análisis. Aspectos como la microubicación dentro del distrito, la funcionalidad del departamento o el número de familias por edificio terminan influyendo de manera conjunta en el proceso”, señala Barrón de Olarte.

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La trayectoria de la inmobiliaria también debe evaluarse

Las condiciones del entorno no son suficientes para garantizar una buena inversión. La capacidad de la empresa encargada de desarrollar el proyecto también debe formar parte de la evaluación, debido a que una ejecución deficiente puede afectar las expectativas iniciales del comprador.

Antes de comprometerse con una adquisición, es recomendable revisar los proyectos anteriores de la inmobiliaria, comprobar cómo se encuentran actualmente los edificios entregados y conocer cuánto tiempo lleva trabajando en ese segmento. También resulta importante verificar la solidez financiera, incluyendo si la construcción dispone de financiamiento bancario y si cumple con los plazos de avance previstos.

Qué preguntar durante la visita a la sala de ventas

La presentación comercial de un proyecto debe servir para resolver dudas concretas, no solamente para conocer los precios y las características generales del edificio. El comprador necesita identificar cómo está distribuido el departamento y si sus ambientes aprovechan adecuadamente el espacio disponible.

El entorno no es el único factor para evaluar una inversión. También es importante analizar la trayectoria de la inmobiliaria, pues una ejecución deficiente puede comprometer las expectativas del comprador.
El entorno no es el único factor para evaluar una inversión. También es importante analizar la trayectoria de la inmobiliaria, pues una ejecución deficiente puede comprometer las expectativas del comprador. Foto: El Peruano

También corresponde consultar por la iluminación natural, las vistas, los acabados contemplados en el precio y aquellos que representan un costo adicional. A estos puntos se suman el estado de ejecución de la obra y la fecha estimada de entrega.

En el caso de las compras en preventa, es especialmente importante que las características ofrecidas durante la visita queden registradas en el contrato. Esto comprende los materiales, el metraje, la distribución y los plazos establecidos para la entrega del inmueble.

El contrato establece las condiciones de la compra

Antes de firmar, el comprador debe revisar cuidadosamente el contrato de compraventa, pues este documento reúne los compromisos asumidos por ambas partes y permite respaldar sus derechos ante posibles incumplimientos. Entre los aspectos que deben quedar claramente establecidos figuran el precio total, el cronograma de pagos, la fecha de entrega y las especificaciones técnicas del departamento.

Las garantías postventa también forman parte de las condiciones que deben revisarse. Asimismo, al recibir el inmueble, el comprador tiene derecho a inspeccionar detalladamente sus ambientes antes de aceptar las llaves, con el propósito de comprobar que lo entregado corresponda a lo acordado.

Antes de firmar, es fundamental revisar el contrato de compraventa y verificar que precise el precio, los pagos, la fecha de entrega y las características del departamento.
Antes de firmar, es fundamental revisar el contrato de compraventa y verificar que precise el precio, los pagos, la fecha de entrega y las características del departamento. Foto: Chapa tu casa

Finalmente, la inscripción de la propiedad en los Registros Públicos constituye el último trámite para formalizar la titularidad del inmueble y brindar protección jurídica a la inversión.

“Una inmobiliaria seria no solo vende un departamento, también acompaña al comprador en cada etapa del proceso. Las empresas enfocadas en la satisfacción del cliente siempre estarán dispuestas a resolver todas las dudas, desde la primera visita hasta la entrega del inmueble”, concluye Barrón de Olarte.

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