Peruana creó una plataforma con IA para aprender lengua de señas tras presenciar una escena que marcó su vida

La ingeniera peruana Giannina Honorio Heredia posa con un trofeo tras el reconocimiento a su plataforma de lengua de señas Incluedu. (Foto: INCLUEDU)

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Una niña sorda pedía ayuda y nadie en la sala lograba comunicarse con ella. Esta escena quedó marcada en la memoria de la ingeniera Giannina Ofelia Honorio Heredia, quien comprendió una brecha que después definiría su carrera: en el Perú, la mayoría de las personas sordas conviven a diario con un país que no sabe hablarles.

Esa experiencia terminó por convertirse en INCLUEDU, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para enseñar lengua de señas, seleccionada esta semana entre cerca de 1.500 postulaciones peruanas para la final de Emprende en TikTok 2026, concurso impulsado por TikTok y New Ventures. La startup forma parte de un grupo de 40 finalistas elegidos entre 4.500 emprendimientos de la región.

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“El problema no es que las personas sordas no puedan comunicarse, sino que nuestra sociedad todavía no ha aprendido a comunicarse con ellas”, resume Honorio Heredia, CEO y cofundadora de la compañía, en conversación con Infobae Perú. La frase condensa el diagnóstico que la llevó, hace varios años, a documentar señas junto a la comunidad sorda y, después, a entrenar un algoritmo capaz de reconocerlas.

La ingeniera peruana Giannina Honorio Heredia, cofundadora de INCLUEDU, sostiene dos manos protésicas en el pasillo de un edificio. (Foto: INCLUEDU)

Pocos horarios y pocos intérpretes: la falta de acceso que inspiró la plataforma

Antes de fundar INCLUEDU, Honorio Heredia ya llevaba años vinculada a la comunidad sorda y había decidido aprender lengua de señas por cuenta propia. Pronto notó que coordinar horarios de clase resultaba casi imposible para quien trabaja o emprende, y que el problema se repetía entre sus propios compañeros: muchos eran padres de hijos sordos que tampoco lograban encontrar un espacio disponible para capacitarse.

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Detrás de esa dificultad individual había un problema estructural. Según datos que maneja la fundadora, solo el 20% de la comunidad sorda peruana tiene un manejo avanzado de la lengua de señas, y el país cuenta con muy pocos intérpretes certificados para cubrir esa demanda. “Ahí hace falta muchísima alfabetización y poner disponible y al alcance de la sociedad herramientas que faciliten el aprendizaje y comunicación en lengua de señas”, explica.

Giannina Honorio Heredia posa frente a un edificio con un trazado gráfico de reconocimiento de gestos para la plataforma INCLUEDU. (Foto: INCLUEDU)

La idea de INCLUEDU nació para resolver esa falta de acceso con una herramienta que no dependiera de horarios fijos ni de la presencia física de un intérprete. El objetivo, dice Honorio Heredia, era “romper esas barreras de comunicación con la comunidad sorda” y reducir una brecha social que considera históricamente desatendida en el país.

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Un instructor de inteligencia artificial que corrige señas en tiempo real

La plataforma e-learning de INCLUEDU funciona de un modo parecido al de las aplicaciones para aprender idiomas, aunque aplicado a las lenguas de señas. El estudiante se inscribe y, a partir de ese momento, una inteligencia artificial cumple el rol de instructor: observa sus gestos a través de la cámara, valida cada seña, corrige los errores y enseña nuevo vocabulario según el avance de cada usuario.

Entrenar ese algoritmo tomó varios años de trabajo con asociaciones de personas con discapacidad auditiva en distintos países. “Ha sido un trabajo bastante arduo y en coordinación con la comunidad sorda. Ha sido cocreado con la comunidad sorda”, afirma la fundadora, que ya desarrollaba tecnologías de visión artificial para documentar señas antes de lanzar la empresa.

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El sitio web de la iniciativa peruana INCLUEDU expone los módulos interactivos de su sistema digital orientado a la enseñanza de lengua de señas mediante inteligencia artificial. (Foto: INCLUEDU)

Hoy la plataforma está disponible en quince países, cada uno con su propia lengua de señas, y permite llegar hasta un nivel avanzado de conjugaciones y conversación básica. De acuerdo con Honorio Heredia, un usuario oyente que se dedique con constancia puede alcanzar ese nivel en lengua de señas peruana en un plazo de cuatro a seis meses. La compañía también desarrolló una aplicación independiente que traduce lengua de señas a texto en tiempo real, pensada para situaciones de atención al público.

El desafío pendiente es de escala: existen más de 300 lenguas de señas en el mundo y la plataforma documentó apenas una fracción de ellas. “Nos encantaría poder documentarlas todas, pero justamente por eso estamos buscando recursos para que pueda ser posible”, señala la fundadora. Naciones Unidas calcula que más de 70 millones de personas sordas en el mundo forman parte de comunidades usuarias de lenguas de señas.

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Una persona utiliza la plataforma peruana INCLUEDU en una computadora portátil para acceder a módulos de aprendizaje de lengua de señas. (Foto: INCLUEDU)

Becas para la comunidad sorda y alianzas con cajas municipales

El modelo de negocio combina suscripciones pagadas por usuarios oyentes con becas gratuitas para personas sordas en situación de vulnerabilidad, validadas mediante el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). La plataforma superó los 25.000 usuarios registrados y entregó 200 becas desde su creación.

INCLUEDU también firmó convenios con empresas que cuentan con políticas de accesibilidad laboral, para facilitar la comunicación entre personal oyente y sordo dentro de sus equipos. En el sector financiero, algunas cajas municipales incorporaron la aplicación de traducción de señas a texto en sus oficinas de atención al cliente.

La ingeniera Giannina Honorio observa a un usuario que interactúa con la plataforma de lengua de señas INCLUEDU en una computadora portátil. (Foto: INCLUEDU)

La fundadora impulsa, además, convenios con universidades para que los futuros profesionales de salud aprendan lengua de señas desde su formación. Actualmente, entre los usuarios de la plataforma hay profesores de educación especial, médicos, obstetrices y enfermeras que decidieron capacitarse por iniciativa propia, muchos de ellos ya vinculados antes a la comunidad sorda.

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Premios internacionales marcan un año decisivo para la startup

El 2026 trajo una seguidilla de reconocimientos para la empresa. INCLUEDU fue distinguida en los Telly Awards e incluida en el ranking Latin America EdTech 100 de HolonIQ, que identifica a las 100 startups educativas más prometedoras de la región. A esos premios se sumó el IEEE Entrepreneurship Award 2026, otorgado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

“Es un reconocimiento internacional que nos llena de orgullo y motivación porque viene de la IEEE y, como ingeniera, es una de las organizaciones que más admiro. Este premio reconoce no solamente nuestra innovación con inteligencia artificial, sino también nuestro impacto social y la sostenibilidad del negocio”, afirma Honorio Heredia sobre el galardón.

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La ingeniera peruana Giannina Honorio Heredia, fundadora de INCLUEDU, sostiene una placa de reconocimiento otorgada por IEEE Entrepreneurship. (Foto: INCLUEDU)

De cara a los próximos meses, la empresa busca incrementar su número de estudiantes y perfeccionar su algoritmo para permitir conversaciones más fluidas. También planea sumar nuevos países a su catálogo de lenguas de señas conforme crezcan sus ingresos por suscripciones, y ampliar la frecuencia de los conversatorios que organiza, moderados siempre por una persona sorda.

“Nuestra ambición es lograr que la inclusión deje de depender de iniciativas aisladas y que se pueda convertir en parte de la educación y los servicios que recibimos diariamente”, concluye la fundadora.