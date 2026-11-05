Perú

La multiplicación de los peces: pescadores y acuicultores accederán a casi S/ 11 millones en créditos por El Niño

Los créditos de FONDEPES estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, pero las solicitudes se recibirán solo hasta el 15 de diciembre

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El financiamiento forma parte del Plan de Emergencia de los subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por el Ministerio de la Producción.
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El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) destinará cerca de S/ 11 millones en créditos con una tasa anual de 1% para pescadores artesanales y productores acuícolas que requieran proteger o recuperar sus actividades ante los efectos previstos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.

El financiamiento forma parte del Plan de Emergencia para los subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado por el Ministerio de la Producción. Los programas tendrán alcance nacional y no exigirán cuota inicial a los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos.

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Del total programado, S/ 5,99 millones se dirigirán a agentes de la pesca artesanal y otros S/ 4,87 millones se asignarán a productores acuícolas de las categorías Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE).

La medida busca dar liquidez a los productores antes de una posible afectación de sus faenas, embarcaciones, cultivos, infraestructura o cadenas de comercialización. El objetivo es que puedan financiar bienes y servicios vinculados con la continuidad de sus operaciones.

Nuevas disposiciones de Ministerio de la Producción regulan pesca de jurel y bonito hasta abril. (Foto: Ministerio de la Producción)
FONDEPES asignará S/ 5,99 millones a la pesca artesanal y S/ 4,87 millones a productores acuícolas AREL y AMYPE con alcance nacional.

Los pescadores artesanales podrán solicitar hasta S/ 82.500

Los créditos para pesca artesanal podrán alcanzar los S/ 82.500, equivalentes a 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El monto final dependerá del perfil productivo del solicitante, su evaluación crediticia y la documentación presentada.

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El programa contempla préstamos desde media UIT hasta 15 UIT. Los beneficiarios tendrán plazos de pago que irán de 18 a 42 meses e incluirán seis meses de período de gracia.

Ese tiempo busca dar margen a los pescadores para enfrentar eventuales restricciones operativas, menores capturas o daños vinculados con el comportamiento climático. Tras el período de gracia, los usuarios iniciarán el pago del crédito conforme al cronograma aprobado por FONDEPES.

Para postular, los pescadores deberán presentar su título habilitante vigente, Documento Nacional de Identidad (DNI), recibo de servicios y una proforma del bien o servicio que buscan financiar.

concha de abanico
Los programas de crédito para pesca artesanal y acuicultura tendrán una tasa de interés anual de 1 % y no exigirán cuota inicial.

Los acuicultores tendrán hasta 10 meses de gracia

Los productores acuícolas de la categoría AREL podrán acceder a créditos de hasta S/ 44 mil si son nuevos usuarios. Aquellos con buen historial crediticio podrán solicitar hasta S/ 80 mil.

En el caso de las AMYPE acuícolas, el monto máximo será de S/ 55 mil para nuevos solicitantes y de hasta S/ 120 mil para quienes acrediten un historial crediticio favorable. La asignación estará sujeta a la evaluación financiera y al cumplimiento de las condiciones del programa.

Los créditos para acuicultura tendrán un plazo de amortización de 18 meses, con 10 meses de período de gracia. El esquema está dirigido a productores que necesiten sostener o restablecer actividades vinculadas con el cultivo de especies hidrobiológicas.

Además de los documentos solicitados a los pescadores, los acuicultores deberán contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC). La exigencia responde a las condiciones de financiamiento para los productores de las categorías AREL y AMYPE.

redes de pesca
Los pescadores artesanales podrán acceder a créditos de hasta S/ 82.500 según su tipo productivo y calificación crediticia.

Las solicitudes se recibirán hasta el 15 de diciembre

Los programas de crédito estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, los interesados tendrán como fecha límite el 15 de diciembre para presentar sus solicitudes.

FONDEPES informó que los pescadores artesanales y acuicultores podrán pedir orientación a través del correo creditos@fondepes.gob.pe. También podrán comunicarse gratuitamente con ALÓ FONDEPES, mediante la línea 0800-14453, o revisar la información disponible en su portal institucional.

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