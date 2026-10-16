Startups peruanas buscan levantar US$23,1 millones tras programa de preparación para inversión internacional

Un grupo de profesionales del sector privado utiliza computadoras portátiles en una oficina en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 16 startups peruanas busca levantar aproximadamente US$23,1 millones para financiar sus planes de crecimiento, mientras que otras ocho empresas planean iniciar procesos de financiamiento durante los próximos seis meses. Los resultados corresponden al programa Venture Ready: Peru to U.S., una iniciativa desarrollada por Golden Circle y cofinanciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el apoyo de la Embajada estadounidense en Perú.

Los datos fueron presentados durante el Investment Forum, el evento de cierre del programa, que capacitó a 29 startups peruanas a lo largo de ocho semanas. La iniciativa se desarrolla en un momento en el que el ecosistema emprendedor del país muestra señales de recuperación, aunque mantiene una fuerte dependencia del capital extranjero: según datos de PECAP, el 93,7% del capital invertido por fondos de venture capital en Perú provino de inversionistas internacionales.

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Durante las ocho semanas de duración, Golden Circle acompañó a las empresas seleccionadas en el fortalecimiento de sus estrategias de fundraising, la definición de sus necesidades de capital, la construcción de narrativas de inversión y la preparación de presentaciones ante potenciales inversionistas. El objetivo del programa no se limitó a identificar oportunidades de financiamiento, sino que buscó que las compañías comprendieran qué elementos deben demostrar para competir por capital en mercados internacionales.

Un 43% de las empresas consultadas señaló la automatización de procesos como su principal tema de interés tecnológico. (Cortesía)

Uno de los hallazgos centrales de la iniciativa señala que, si bien existe un interés extendido entre las startups peruanas por acceder a financiamiento extranjero, una parte significativa todavía necesita fortalecer su nivel de preparación para competir por él de manera efectiva.

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“Encontramos startups con productos sólidos, capacidad de ejecución y experiencia internacional. Sin embargo, tener un buen producto o incluso operar en otros países no garantiza estar preparado para levantar capital. Muchas veces existe una brecha entre el potencial del negocio y la forma en que ese potencial es presentado a un inversionista”, señaló María Gracia Agurto, CEO de Golden Circle.

Guatemala prioriza el uso responsable de la inteligencia artificial en su agenda tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fallas más comunes en los procesos de levantamiento de capital

El programa identificó que es habitual que las startups inicien procesos de levantamiento de capital sin una estrategia definida con claridad, sin establecer de manera adecuada el destino de los recursos solicitados o sin comunicar con eficacia su ventaja competitiva frente a los inversionistas. A esto se suma que varias empresas interesadas en acceder a capital estadounidense no siempre logran identificar con precisión por qué un inversionista de ese mercado debería interesarse en su propuesta.

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De acuerdo con los hallazgos de la iniciativa, no resulta suficiente ubicar fondos con capacidad de inversión: resulta necesario comprender sus tesis de inversión, identificar cuáles de ellas resultan compatibles con el modelo de negocio y construir una propuesta de valor relevante para cada interlocutor. Agurto agregó que levantar capital no debería constituir el objetivo final de una startup, sino una herramienta para alcanzar su siguiente hito de crecimiento. Por esa razón, el desafío principal no consiste solo en encontrar inversionistas con recursos disponibles, sino en identificar a aquellos cuya tesis, experiencia y red de contactos puedan aportar valor estratégico al negocio.

Un profesional en un moderno centro de arbitraje en Perú revisa información jurídica en pantallas, con servidores y sistemas de seguridad informática avanzados de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil de las 29 startups que participaron del programa

La iniciativa evidenció un nivel creciente de madurez entre las empresas participantes. De las 29 startups seleccionadas, 22 se encuentran en etapa temprana de desarrollo, 18 ya cuentan con operaciones internacionales activas y 17 desarrollan soluciones centradas en inteligencia artificial. Las compañías pertenecen a sectores como fintech, agtech, climatech, healthtech, legaltech y edtech, además de soluciones tecnológicas orientadas al comercio, la industria, la sostenibilidad y los servicios empresariales.

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Las startups que reportaron métricas de ingresos al programa suman, en conjunto, al menos US$18,5 millones en ingresos anuales, ARR o run-rate anualizado. El proceso de selección recibió postulaciones de 742 startups provenientes de las 25 regiones del país, de las cuales 11 de las 29 finalmente elegidas corresponden a regiones del interior, un dato que refleja el interés de emprendedores fuera de Lima por acceder a conocimientos, conexiones y oportunidades de financiamiento internacional.

Profesionales de una empresa privada en Lima emplean herramientas tecnológicas y dispositivos móviles en su entorno de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre del programa incluyó presentaciones ante inversionistas

Como etapa final del proceso de preparación, el Investment Forum reunió a las 29 startups del programa en espacios de networking y conexión directa con inversionistas y otros actores del ecosistema emprendedor regional. De ese total, diez startups seleccionadas tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas de inversión ante representantes de fondos de Estados Unidos y de América Latina.

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Golden Circle, la firma responsable del diseño y la ejecución del programa, se especializa en estrategias de levantamiento de capital y preparación para inversión, con foco en startups, fondos de inversión, aceleradoras y organizaciones de apoyo al emprendimiento. Desde 2019, la compañía ha acompañado a más de 80 startups de 15 países en el fortalecimiento de sus capacidades para acceder a financiamiento y establecer vínculos con inversionistas internacionales.