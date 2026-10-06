Perú

"Las temperaturas están volando": el mar frente a la costa peruana alcanza una anomalía de 7 °C

Abraham Levy vinculó el registro con el alza térmica del litoral y afirmó el 6 de octubre que no existen valores comparables para esta época del año en el país

La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas.
La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas. (Colin McCarthy)
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Desde Pisco hasta Talara, el calentamiento del mar frente a la costa peruana alcanzó una anomalía de 7 °C, según informó Abraham Levy, conocido como ‘el hombre del tiempo’. El especialista señaló que este escenario explica el aumento de las temperaturas en el litoral y afirmó que no existen antecedentes de valores similares para esta época del año.

La advertencia fue difundida el 6 de octubre, junto con un mapa de anomalías de la temperatura superficial del mar. “Desde #Pisco hasta #Talara el calentamiento litoral en 7°C. Por eso las temperaturas están volando en la costa. No tenemos antecedentes de estos valores en esta época del año”, escribió Levy.

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El registro se conoce en un contexto de temperaturas nocturnas elevadas en varias ciudades de la costa. La información divulgada por Levy indica que el comportamiento del mar coincide con noches más cálidas y con nuevos récords de temperaturas mínimas en octubre.

Vista aérea de la costa y el océano con una franja de agua rojiza cerca de la playa bajo un cielo con nubes
Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las noches cálidas

El 4 de octubre, Levy informó que se registró “noche más cálida en varios meses” en distintas localidades del norte y centro del país. En su reporte, consignó 27 °C en Tumbes, 26 °C en Talara, 26 °C en Piura, 24 °C en Chiclayo, 24 °C en Trujillo, 24 °C en Lima y Callao y 21 °C en Pisco.

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Advirtió entonces que el fenómeno podía producir nuevos registros de temperaturas mínimas históricas durante la madrugada. “El Niño va a volver a producir esta madrugada nuevos récords de mayores temperaturas mínimas históricas para octubre”, indicó.

Un día después, Levy reportó récords de temperaturas mínimas más altas para un 5 de octubre, con datos de 24,7 °C en Tumbes, 23,4 °C en Trujillo y 22,7 °C en Lima y Callao. Sobre la capital, precisó que la cifra representó una anomalía de +7,1 °C respecto del promedio de 1980 a 2025 y la mayor temperatura nocturna de 2026.

En esa publicación, también informó que Lima y Callao registraron su noche más cálida de 2026 con 22,7 °C. Los datos fueron atribuidos a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), al sistema OISST.v2 y al proceso AmbiandPeru.

Mapa del océano Pacífico frente a Sudamérica con tonos rojos y amarillos que delimitan la zona geográfica Niño 1+2 frente a las costas del Perú.
Los pronósticos citados por el Senamhi señalan que la franja cálida alcanzaría Piura hacia noviembre y luego se extendería a Lambayeque y La Libertad en diciembre, abriendo paso al cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentos en los indicadores

El especialista sostuvo que la condición de Niño 1+2 mantenía características de evento extraordinario y que su calentamiento se había intensificado durante la semana previa. “#NiñoCostero mantiene condición de evento extraordinario y es notablemente más cálido (+5.3°C valor de la última semana) que eventos previos para la fecha”, escribió.

Levy agregó que la NOAA había registrado “un salto de +0.6°C en la anomalía”, situación que, según su reporte, obligaba a elevar a +6 °C el eje de valores de calentamiento. Indicó además que el indicador superaba en +1,6 °C la anomalía registrada en la misma fecha de 1997.

El post también incluyó una referencia al indicador Niño 3.4, que llegó a +3,2 °C, y señaló que los eventos previos podían quedar lejos de los valores actuales. “Las temperaturas en la costa peruana superarán a las observadas durante lo que resta de la primavera y el verano, a los eventos extraordinarios de 1997-1998 y 1982-1983”, afirmó Levy.

Añadió que los vaticinios de un Niño extremo se materializaban tanto para el Niño 1+2 como para el Niño 3.4.

Dos mujeres caminan en la calle bajo el sol mientras se cubren la cabeza con sombrillas
Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

El calentamiento del mar

El aumento de la temperatura superficial del mar coincide con alertas sobre una posible llegada de un Fenómeno El Niño 2026-2027 de magnitud. A inicios de septiembre, el geólogo Patricio Valderrama presentó una anomalía promedio de +4,6 °C en el mar frente a Perú durante el encuentro Escenarios para El Niño 2026-2027, organizado por la Asociación de Bebidas y Refrescos Sin Alcohol del Perú.

Valderrama señaló que el escenario no depende solo de la temperatura superficial. También mencionó la presencia de masas de agua cálida en capas más profundas del océano y la incidencia de variaciones atmosféricas y oceánicas frente al litoral peruano.

Entre los sectores expuestos figura la pesca. El especialista indicó que la distribución de la anchoveta ya experimenta cambios por las nuevas condiciones del océano. La especie está vinculada a la producción de harina y aceite de pescado, por lo que su desplazamiento puede afectar las faenas extractivas y las plantas de procesamiento, que dependen de la ubicación y disponibilidad del recurso.

La producción de alimentos y sus precios también forman parte de los ámbitos bajo observación. Alteraciones en el calendario de lluvias, las temperaturas o el transporte pueden incidir en los cultivos, las cosechas y los circuitos de distribución.

Numerosas gaviotas y aves en playa de guijarros, frente a un mar. Ciudad con edificios y montañas cubiertas de niebla, bajo un cielo nublado.
Numerosas aves marinas se congregan en una playa rocosa del litoral peruano, evidenciando el desplazamiento de fauna por los efectos del fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones

Las proyecciones presentadas durante el encuentro sobre El Niño contemplan lluvias intensas, desbordes e inundaciones en la costa norte y central durante los primeros meses de 2027. Los ríos podrían arrastrar más sedimentos y elevar la turbidez del agua, con posibles efectos sobre el tratamiento y el suministro de agua potable.

Ese escenario también puede generar dificultades en la generación eléctrica, debido a que las instalaciones requieren caudales y condiciones operativas que permitan mantener la continuidad del servicio.

Según las estimaciones expuestas, un Niño “Fuerte” podría causar pérdidas de entre USD 15.000 millones y USD 25.000 millones. En caso de un evento “Extraordinario”, los daños directos e indirectos superarían los USD 45.000 millones, con consecuencias sobre infraestructura, agricultura, comercio y servicios.

Como antecedentes, los eventos de 1997-1998 y 2017 dejaron pérdidas estimadas en cerca de USD 3.500 millones y USD 3.100 millones, respectivamente.

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