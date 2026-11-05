Alerta climática en Perú: ¿Hasta cuándo será la intensidad extraordinaria del Fenómeno El Niño?

Durante la emisión de Radio Nacional, la conductora Mariella Ludeña presenta un comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). En el gráfico expuesto se detalla la extensión de la alerta por El Niño Costero hasta fines de otoño de 2027, precisando que el evento mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de dicho año frente a la costa del Perú.

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La Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño confirmó que el Niño costero conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. La previsión abarca el verano austral, período en el que el calentamiento anómalo del mar puede intensificar las lluvias, elevar la temperatura en la costa y aumentar la presión sobre las zonas expuestas a desbordes e inundaciones.

El escenario previsto contempla una reducción gradual de la intensidad del evento desde marzo. Pese a esa tendencia, sus efectos podrían prolongarse hasta junio de 2027, en especial sobre las condiciones oceanográficas y atmosféricas de la franja litoral. Las autoridades mantendrán la vigilancia sobre la evolución del mar y las variables climáticas que inciden en el territorio.

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El calentamiento de las aguas frente al litoral peruano también elevará las temperaturas del aire en las áreas costeras. Este comportamiento puede modificar las condiciones habituales del verano y extender la sensación de calor hacia los primeros meses del otoño. La comisión señaló que el seguimiento permitirá actualizar las proyecciones ante posibles variaciones en la intensidad o duración del fenómeno.

Tumbes y Piura registraron lluvias extraordinarias, con más de 100 litros de agua por metro cuadrado en determinados puntos. Composición: Infobae

Las lluvias superarían los valores normales en la costa norte, la costa central y la sierra occidental

Las proyecciones indican que las precipitaciones superarían los promedios normales en la costa norte, la costa central y la sierra occidental. Estas zonas concentrarán parte de la atención de las instituciones responsables de la prevención, debido a que las lluvias pueden activar quebradas, afectar caminos, provocar deslizamientos y comprometer viviendas ubicadas en áreas vulnerables.

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Una madre y sus dos hijos permanecen sobre una calle anegada en Piura, donde miles de niñas y niños viven en zonas de riesgo alto ante las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

La advertencia también alcanza a las cuencas de los ríos Tumbes, Piura, Chira, Rímac y Lurín. Durante el verano, estos cursos de agua podrían registrar un incremento de caudal, por lo que será necesario reforzar la observación de los puntos críticos y las medidas de protección en los sectores cercanos a sus riberas. El aumento de los caudales eleva el riesgo de desbordes en zonas urbanas y rurales.

El panorama será distinto en la región del Titicaca y la Amazonía sur, donde se prevé un déficit hídrico. La menor disponibilidad de lluvias puede afectar la recarga de fuentes de agua, las actividades agrícolas y el nivel de los ríos locales. El contraste entre lluvias por encima de lo habitual en parte de la costa y la sierra, y escasez de agua en el sur amazónico, exigirá respuestas diferenciadas según cada territorio.

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Las precipitaciones ocasionaron acumulaciones de agua en calles y vías rurales durante la noche del domingo. Senamhi pronosticó nuevos episodios de lluvia intensa en la costa norte y otras regiones del país. Composición: Infobae

El Gobierno mantendrá obras de contención y pidió usar el visor Indesi para los planes de contingencia

El Gobierno anunció que mantendrá el monitoreo multisectorial y continuará con la ejecución de infraestructuras de contención ante las posibles emergencias climáticas. Las intervenciones buscan reducir la exposición de la población frente a inundaciones, activación de quebradas y otros efectos vinculados con las lluvias y el aumento de los caudales.

Varios niños juegan en un parque inundado por las lluvias en Piura, donde miles de menores enfrentan condiciones de riesgo asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

Las autoridades solicitaron a los gobiernos regionales y locales que utilicen el visor Indesi como herramienta de apoyo para sus planes de contingencia. La plataforma permite identificar escenarios de riesgo y orientar la toma de decisiones ante eventuales impactos. El pedido apunta a que los tres niveles de gobierno adopten medidas preventivas con información territorial actualizada.

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La coordinación entre las instituciones nacionales, regionales y municipales será determinante para atender posibles emergencias. Los planes deberán considerar rutas de evacuación, protección de infraestructura pública, disponibilidad de maquinaria, atención a poblaciones aisladas y medidas de comunicación para alertar a las comunidades que viven cerca de ríos, quebradas o zonas costeras expuestas.

Se registra lluvia de gran intensidad en Caserío de Higuerón, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes. Senamhi

El nivel del mar seguirá elevado y la anchoveta permanecerá en aguas profundas y cerca del litoral

La comisión advirtió que el nivel del mar continuará por encima de sus valores habituales, una condición que puede agravar los efectos de los oleajes anómalos. En los sectores costeros con menor altura o con infraestructura cercana a la línea de playa, la combinación entre marea elevada y oleaje puede generar inundaciones y daños materiales.

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Un mapa térmico del océano Pacífico ilustra el calentamiento de las aguas marinas asociado al fenómeno de El Niño junto al logotipo de la Organización de las Naciones Unidas. (EFE/Martial Trezzeni)

El riesgo será mayor durante episodios de oleaje anómalo, por lo que las autoridades deberán evaluar restricciones temporales en áreas expuestas y reforzar la vigilancia en puertos, caletas y balnearios. Las comunidades costeras también podrían enfrentar alteraciones en sus actividades productivas, especialmente aquellas vinculadas con la pesca artesanal y el transporte marítimo.

Una vista satelital ilustra el calentamiento de las aguas del océano Pacífico frente a las costas de Sudamérica asociado al fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema marino, la anchoveta se mantendrá en aguas profundas y cerca del litoral. Esta distribución puede afectar la alimentación de aves guaneras y lobos marinos, especies que dependen de la disponibilidad de este recurso. La alteración de la cadena alimentaria marina forma parte de los efectos asociados al calentamiento del océano.

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Una niña camina por una calle anegada en Piura tras las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. (UNICEF)

El próximo reporte técnico de la Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño se emitirá el 13 de noviembre de 2026. El documento incluirá una actualización meteorológica y permitirá precisar la evolución prevista del evento durante los meses siguientes, cuando el país ingresará en una etapa de mayor exposición a lluvias, crecidas de ríos y oleajes.