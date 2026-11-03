Senamhi activa alerta roja en Piura y Tumbes por posible activación de quebradas que amenaza a más de 104 mil personas

Un mapa del Senamhi delimita las áreas bajo alerta roja por posible activación de quebradas y huaicos en los departamentos peruanos de Piura y Tumbes. (Senamhi)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja por posible activación de quebradas en regiones de Piura y Tumbes, ante el pronóstico de lluvias intensas que podrían ocasionar huaicos y movimientos en masa de severidad extrema. El aviso meteorológico N.° 306-2026 comenzó el lunes 2 de noviembre a las 13:00 horas y tiene una vigencia de 24 horas.

De acuerdo con el organismo, el peligro está asociado a las precipitaciones previstas para las siguientes 24 horas, así como a las lluvias registradas durante los siete días anteriores y las condiciones de susceptibilidad a movimientos en masa. En total, el aviso identifica a 104.812 personas expuestas, además de instituciones educativas, establecimientos de salud y tramos de la red vial que podrían verse afectados.

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Un mapa del Senamhi delimita en rojo las áreas bajo riesgo por activación de quebradas y lluvias intensas en la región de Piura. (Senamhi)

Piura registra más población en riesgo por huaicos

En Piura, el Senamhi identifica a 102.589 personas en las zonas comprendidas en el aviso de peligro. También se encuentran expuestas 714 instituciones educativas, 73 centros de salud y 1.854 kilómetros de red vial, infraestructura que podría resultar afectada ante una eventual activación de quebradas.

Las provincias piuranas con mayor exposición son Ayabaca y Huancabamba. Según el reporte, estas presentan las siguientes cifras:

Ayabaca: 59.285 habitantes, 430 instituciones educativas, 42 centros de salud y 1.068 kilómetros de red vial.

Huancabamba: 41.500 habitantes, 266 instituciones educativas, 28 centros de salud y 753 kilómetros de vías.

Un mapa del Senamhi delimita las zonas bajo alerta roja por posible activación de quebradas en Piura, donde registra más de cien mil personas expuestas. (Senamhi)

Tumbes también está en riesgo de huaicos

En Tumbes, el aviso comprende a 2.223 personas, 13 instituciones educativas, dos centros de salud y 54 kilómetros de red vial. Las provincias identificadas con mayor exposición son Contralmirante Villar y Tumbes, donde las precipitaciones podrían incrementar el riesgo de activación de quebradas.

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El Senamhi advierte que este fenómeno comprende flujos rápidos de agua y movimientos en masa en quebradas o cuencas pequeñas, producto de la combinación de lluvias precedentes y actuales con las condiciones geológicas del terreno. Entre sus manifestaciones se encuentran:

Flujos de lodo.

Crecidas de detritos.

Flujos de detritos.

Un mapa del Senamhi delimita las áreas bajo alerta roja por posible activación de quebradas y cuantifica la población expuesta en Tumbes. (Senamhi)

Senamhi prevé lluvias extremas en Piura y Tumbes

La Dirección Zonal 1 del Senamhi informó que se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad en diferentes sectores de ambas regiones. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

En Tumbes, las lluvias alcanzarían una intensidad de fuerte a extrema, principalmente durante el 4 y 5 de noviembre. En Piura, se pronostican precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en sectores de la costa interior y la sierra, aunque algunas zonas podrían registrar condiciones extremas.

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Los acumulados previstos por el organismo meteorológico son los siguientes:

Costa norte: entre 4 y 40 milímetros de lluvia por día.

Sierra norte: entre 8 y 29 milímetros de lluvia por día.

Un mapa del Senamhi señala los niveles de riesgo por lluvias previstos entre el 4 y el 6 de noviembre en las provincias de Piura y Tumbes. (Senamhi)

Senamhi pide evitar zonas expuestas a quebradas

Ante el peligro de activación de quebradas, el organismo meteorológico recomienda revisar los procedimientos de emergencia y reprogramar las actividades que se desarrollen en áreas expuestas al impacto de estos fenómenos. También exhorta a proteger las viviendas y los bienes ubicados en sectores vulnerables.

Entre las principales recomendaciones del Senamhi figuran:

Revisar los procedimientos de emergencia.

Reprogramar actividades en zonas expuestas a la activación de quebradas.

Proteger viviendas y bienes.

Mantenerse atento a la información oficial.

Seguir las instrucciones de las autoridades competentes.

El organismo advierte que la alerta roja contempla la posibilidad de un escenario de severidad extrema, por lo que las medidas preventivas deben priorizar la seguridad de las personas que viven o transitan por las zonas identificadas.