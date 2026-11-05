Receta de tamal criollo: cómo prepararlo en casa paso a paso

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El tamal criollo peruano es uno de los desayunos tradicionales más representativos de la gastronomía nacional. Se prepara a base de maíz molido, ajíes y un aderezo condimentado que le aporta su característico sabor. Se envuelve en hojas de plátano y se cocina al vapor hasta conseguir una textura suave y compacta.

Dependiendo de la región y de las costumbres familiares, puede llevar carne de cerdo o pollo, aceitunas, huevo sancochado y maní. Es ideal para disfrutar durante el desayuno, acompañado de salsa criolla y una taza de café.

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Tamal criollo peruano

Rendimiento: 8 tamalesTiempo de preparación: 35 minutosTiempo de cocción: 1 hora y 30 minutosTiempo total: 2 horas y 5 minutos

Ingredientes

Para la masa

1 kg de maíz blanco pelado y molido para tamal.

200 g de manteca de cerdo.

2 cucharadas de ají amarillo molido.

3 cucharadas de ají panca molido.

1 cebolla roja mediana picada finamente.

2 cucharadas de ajo molido.

1 cucharadita de comino.

1 cucharadita de pimienta.

1 litro de caldo de pollo, aproximadamente.

Sal al gusto.

Para el relleno

500 g de carne de cerdo en trozos o 2 presas de pollo.

2 huevos sancochados cortados en rodajas.

8 aceitunas negras.

50 g de maní tostado.

1 ají amarillo cortado en tiras (opcional).

Sal y pimienta al gusto.

Para envolver

16 hojas de plátano.

Pabilo o hilo de cocina.

Preparación

1. Preparar las hojas de plátano

Lava cuidadosamente las hojas de plátano y sécalas con un paño limpio. Pásalas brevemente por el fuego de la cocina o por agua caliente para suavizarlas y evitar que se rompan al envolver los tamales.

Corta las hojas en tamaños adecuados para formar los paquetes.

2. Preparar el relleno de carne

Sazona la carne de cerdo o el pollo con sal, pimienta y comino. En una olla, calienta un poco de manteca y dora la carne por todos sus lados.

Agrega un poco de agua o caldo y cocina hasta que esté tierna. Retira la carne y reserva. Si utilizas pollo, puedes deshuesarlo y cortarlo en trozos.

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3. Preparar el aderezo criollo

En una olla grande, derrite la manteca de cerdo y agrega la cebolla picada. Sofríe hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo, el ají panca, el ají amarillo, el comino y la pimienta. Cocina a fuego medio durante unos minutos, removiendo para que los ingredientes se integren.

4. Cocinar la masa de maíz

Agrega el maíz molido al aderezo y mezcla bien. Incorpora poco a poco el caldo de pollo caliente, removiendo constantemente para evitar que se formen grumos.

Cocina a fuego bajo durante aproximadamente 20 a 30 minutos, hasta conseguir una masa espesa, suave y uniforme. Rectifica la sal y retira del fuego.

5. Armar los tamales

Coloca dos hojas de plátano cruzadas sobre una superficie limpia. Añade una porción generosa de masa en el centro.

Incorpora un trozo de carne, una rodaja de huevo sancochado, una aceituna negra y algunos maníes tostados. Si deseas, agrega una tira de ají amarillo.

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Cubre el relleno con un poco más de masa y dobla las hojas para formar un paquete rectangular. Amarra con pabilo para evitar que se abra durante la cocción.

6. Cocinar los tamales

Coloca algunas hojas de plátano en el fondo de una olla grande y añade agua sin que llegue a cubrir los tamales.

Acomoda los paquetes sobre las hojas, tapa la olla y cocina a fuego medio durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Revisa ocasionalmente que no se consuma toda el agua y agrega más agua caliente si es necesario.

7. Servir los tamales criollos

Retira los tamales de la olla y déjalos reposar unos minutos antes de servir. Abre las hojas de plátano y disfruta de su masa suave y su relleno condimentado.

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Puedes acompañarlos con salsa criolla, cebolla en pluma, limón y una taza de café.

Consejos para preparar tamales criollos deliciosos

Utiliza maíz adecuado: el maíz blanco pelado y molido para tamal permite conseguir una textura tradicional.

Controla la cantidad de caldo: agrégalo gradualmente para evitar que la masa quede demasiado líquida.

Cocina bien el aderezo: el ají panca, el ají amarillo y la manteca aportan gran parte del sabor característico.

Suaviza las hojas: pásalas brevemente por el fuego para facilitar el armado.

No llenes demasiado los paquetes: deja espacio para que la masa se acomode durante la cocción.

Evita que los tamales toquen directamente el agua: deben cocinarse al vapor para conservar su consistencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de maíz se utiliza para preparar tamales criollos?

Generalmente se utiliza maíz blanco pelado y molido, conocido también como maíz para tamal. Su textura permite obtener una masa suave y compacta.

¿Cuánto tiempo se cocinan los tamales peruanos?

El tiempo de cocción suele ser de 1 hora a 1 hora y 30 minutos, dependiendo del tamaño de los tamales y de la cantidad preparada.

¿Qué carne se utiliza para el relleno?

Se puede utilizar carne de cerdo o pollo. Ambas opciones combinan muy bien con la masa de maíz y el aderezo de ajíes.

¿Cómo saber si un tamal está listo?

Cuando la masa está bien cocida, se vuelve compacta y se desprende con mayor facilidad de las hojas de plátano. Si todavía está muy húmeda o pastosa, necesita más tiempo de cocción.

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¿Con qué se acompaña el tamal criollo?

Tradicionalmente se sirve con salsa criolla, cebolla roja, limón y café. También es habitual disfrutarlo dentro de un pan francés durante el desayuno.