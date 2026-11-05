Pacientes desafían calles inundadas para llegar al hospital de Villa El Salvador: adultos mayores son los más afectados

Los usuarios advirtieron que el problema se repite desde hace años debido a la falta de infraestructura adecuada para evacuar las precipitaciones (Créditos: Exitosa)

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Las intensas lluvias registradas este jueves 5 de noviembre provocaron una gran acumulación de agua frente al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde pacientes y familiares deben atravesar pistas y veredas inundadas para ingresar al establecimiento. El aniego cubre parte de la avenida 200 Millas y dificulta la circulación de vehículos particulares, transporte público y mototaxis. El escenario también genera preocupación por el desplazamiento de ambulancias y personas que necesitan atención médica urgente.

Durante un recorrido por el sector, un equipo de Exitosa constató que el nivel del líquido alcanzaba una altura cercana a las rodillas en algunos tramos de la calzada. Las aceras tampoco representaban una alternativa segura, pues permanecían cubiertas por el agua y complicaban el desplazamiento de quienes acudían a sus consultas.

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El problema, según denunciaron los usuarios, no es reciente. Un paciente entrevistado por el citado medio aseguró que llevan años afrontando inconvenientes debido a la falta de infraestructura adecuada para evacuar las precipitaciones. Esta situación perjudica especialmente a quienes llegan en automóviles particulares y encuentran dificultades para aproximarse a las puertas del centro médico.

Los usuarios denunciaron que el problema se repite desde hace años por la falta de infraestructura adecuada para evacuar las precipitaciones y evitar nuevas acumulaciones - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

El hombre también advirtió que las condiciones de la vía pueden ocasionar retrasos e incluso la pérdida de citas programadas, cuya obtención representa un proceso complicado para muchos ciudadanos. A ello se suma el riesgo que enfrentan las personas trasladadas en ambulancias, debido a que las restricciones para circular podrían retrasar su ingreso al recinto sanitario.

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El entrevistado responsabilizó a las autoridades por la falta de planificación y cuestionó que no se hayan ejecutado obras para impedir que las lluvias generen estos episodios. Asimismo, recordó que las consecuencias alcanzan a otros transeúntes que utilizan la avenida, aunque no tengan previsto acudir a una consulta médica.

Adultos mayores y personas en sillas de ruedas enfrentan dificultades

Las complicaciones son mayores para quienes tienen movilidad reducida, especialmente adultos mayores y pacientes que utilizan sillas de ruedas. Un segundo ciudadano consultado por Exitosa consideró necesario implementar acciones inmediatas para retirar el líquido estancado y desarrollar trabajos de infraestructura que permitan solucionar esta problemática.

El usuario cuestionó la ausencia de un sistema de drenaje y sostuvo que se necesitan profesionales capacitados para diseñar una intervención que impida nuevas acumulaciones. Su reclamo coincide con el de otros ciudadanos que deben sortear estos obstáculos para recibir atención.

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Mientras tanto, algunos comerciantes instalados en los exteriores intentaban despejar sus espacios con escobas y recogedores. Estas acciones, sin embargo, resultaban insuficientes frente al volumen de agua que permanecía en el lugar.

Los pacientes podrían perder sus citas médicas debido a las complicaciones para llegar al establecimiento, una situación que afecta especialmente a quienes necesitan atención programada - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Restringen el tránsito en parte de la avenida 200 Millas

Otro de los inconvenientes reportados fue el cierre de un tramo de la avenida 200 Millas hasta su conexión con la av. Mariano Pastor Sevilla. Según la transmisión televisiva, la medida impedía el desplazamiento habitual de automóviles, unidades de transporte público y mototaxis.

El empozamiento se concentra en un sector donde la pendiente de las calles favorece la acumulación de las precipitaciones. De acuerdo con el reporte, esta situación compromete los dos únicos accesos hacia el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, lo que incrementa las dificultades para llegar al recinto.

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La mayor preocupación está relacionada con las personas que requieren asistencia inmediata. Las barreras para circular podrían afectar el ingreso oportuno de una ambulancia y poner en riesgo a quienes necesitan atención sin demora.

Ante este panorama, los usuarios solicitaron la intervención de las autoridades para retirar el agua estancada y ejecutar obras de drenaje. También reclamaron una solución definitiva que permita evitar que cada episodio de lluvias vuelva a convertir los exteriores del hospital en una zona de difícil acceso.