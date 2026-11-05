Once alimentos de la canasta básica registran alzas de hasta 320% en los mercados mayoristas de Perú

Entrevista en Canal N con el economista Melvin Escudero sobre el incremento de precios en productos de la canasta básica familiar en el Perú. La emisión expone gráficos informativos con variaciones porcentuales de alimentos agrícolas en mercados mayoristas y aborda las repercusiones del fenómeno de El Niño y factores inflacionarios en el abastecimiento y la economía local.

Guardar

Once alimentos de la canasta básica superan ampliamente el promedio de precios de los últimos dos años en Perú, con alzas que llegan hasta el 320% en algunos productos de consumo cotidiano. El incremento responde a una combinación de factores: el impacto del fenómeno del Niño sobre la producción agrícola y una ola inflacionaria de alcance global que ya afecta a las principales economías del mundo.

El caso más extremo es el de la zanahoria, cuyo precio en los mercados mayoristas trepó de S/ 0,54 a S/ 2,27 entre noviembre de 2024 y noviembre de 2026, un alza de 320%. La arveja verde acumuló un incremento del 151,6% en el mismo periodo, al pasar de S/ 3,43 a S/ 8,63. El frijol grano verde, las habas, el olluco, las vainitas, el choclo y la cebolla también figuran entre los productos con mayores subas, según los datos relevados en mercados mayoristas del país.

PUBLICIDAD

Una tabla informativa expone el incremento de precios en once alimentos básicos en el Perú a partir de registros del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (Captura de pantalla Canal N)

El economista Melvin Escudero advirtió que los valores registrados en esos mercados ya representan la referencia más baja disponible para el consumidor. “Si usted vive en Miraflores o San Isidro, le va a costar el triple. Y si va a comprar a supermercado, peor todavía”, señaló, en referencia a la brecha que existe entre los canales de comercialización mayorista y minorista.

Escudero instó a no reducir el análisis al contexto local. “Hay que tener una visión amplia de lo que está pasando”, afirmó, y subrayó que el mismo fenómeno inflacionario se observa en Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y buena parte de Asia.

PUBLICIDAD

Una tabla informativa expone el incremento de precios en once alimentos básicos en el Perú a partir de registros del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

El precio del petróleo encadena el alza: de la energía a los alimentos

Según el economista, el principal disparador del ciclo inflacionario global es el sector energético. El precio del petróleo escaló entre un 40% y un 60% en los últimos 12 a 18 meses, lo que encareció el costo del transporte a escala mundial y, por esa vía, impactó directamente sobre los precios de los alimentos.

Esa presión llevó a los bancos centrales de Europa y Estados Unidos a subir sus tasas de interés en los últimos meses. En Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su tasa estable hasta ahora, en parte por los efectos del fenómeno del Niño, aunque Escudero advirtió que esa postura podría cambiar: la inflación llegó al 5% en agosto, el nivel más alto desde 2023, y los datos de septiembre y octubre podrían ubicarse en rangos similares.

PUBLICIDAD

Una compradora observa los precios de hortalizas y legumbres exhibidas en el puesto de un mercado minorista del distrito de Los Olivos, en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno del Niño ya golpea la producción agrícola y pesquera

El otro factor determinante es el fenómeno del Niño, cuya influencia ya se hace sentir con fuerza en el sector agrario y en el pesquero. La producción de ambas actividades se vio afectada de forma significativa, y ese impacto se trasladó a los precios de los alimentos de la canasta básica.

Escudero proyectó que esta situación se prolongará al menos hasta febrero o abril del próximo año. Aunque consideró que gran parte del ajuste de precios ya ocurrió, no descartó incrementos adicionales en los meses que siguen, dependiendo de la evolución del fenómeno climático.

Un puesto de mercado en Los Olivos exhibe zanahorias y arvejas en un contexto de incremento en los precios de hortalizas básicas.

El riesgo real está en la infraestructura vial, no solo en los cultivos

Más allá del daño directo a los cultivos, el economista identificó un riesgo de segunda instancia que podría agravar la situación: el deterioro de la infraestructura de transporte. Las carreteras que conectan las zonas de producción del interior del país con los grandes centros urbanos de la costa son especialmente vulnerables cuando el Niño se presenta con intensidad.

PUBLICIDAD

“Cuando viene el fenómeno del Niño fuerte o extraordinario, se espera una afectación importante a las carreteras”, señaló Escudero. Las inundaciones proyectadas, en particular en las ciudades del norte del país, también amenazan la infraestructura de pistas y veredas urbanas, lo que podría cortar o encarecer aún más el abastecimiento de alimentos hacia las ciudades más pobladas.

Un puesto de venta en Los Olivos exhibe productos agrícolas con carteles de precios durante una cobertura televisiva sobre el costo de los alimentos.

Los mercados mayoristas muestran el piso de un alza que no tiene techo claro

Los precios relevados corresponden a los mercados mayoristas, que representan el eslabón más económico de la cadena de distribución. Sin embargo, la mayoría de los consumidores accede a los alimentos a través de mercados minoristas o supermercados, donde los márgenes son considerablemente más altos.

PUBLICIDAD

Esa brecha convierte a los datos mayoristas en un piso, y no en un techo, del impacto real sobre el bolsillo de las familias peruanas. Con el fenómeno del Niño en desarrollo y la presión inflacionaria global sin señales claras de reversión, el BCR enfrenta la presión de ajustar su política monetaria para contener una inflación que ya alcanzó su punto más alto en más de dos años.