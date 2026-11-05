¿Hasta cuándo se podrán conseguir las entradas para los eventos del Papa León XIV?

Ticketmaster inicia el canje de entradas para la misa del papa León XIV con cuatro fases y bloques asignados| Foto: Vatican News/Arzobispado de Lima |

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La plataforma de Ticketmaster Perú habilitará este jueves 5 de noviembre, a las 10:00, la primera fase del canje gratuito de entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. El proceso se distribuirá durante cuatro días, pero en cada nueva fecha se habilita los sectores. Podrás adquirir tus boletos hasta el domingo 8 de noviembre.

La relación de bloques organiza el registro por accesos específicos. Al completar la solicitud, los asistentes deberán revisar los datos de su entrada, ya que el ticket incluirá el bloque, la puerta y la hora de ingreso. Las entradas son personales, gratuitas e intransferibles.

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Además, desde este jueves estará disponible el canje para el bloque 4 preferencial, destinado a personas con discapacidad o movilidad reducida. El acceso para este grupo será por la puerta 2.

Primera fase empieza el 5 de noviembre

La primera etapa del canje contempla siete grupos de bloques vinculados con distintas puertas de la Base Aérea Las Palmas.

La puerta 2 estará asociada a los bloques 3, 4 y 5. El acceso 8, a los bloques 2, 11 y 12. Por su parte, la puerta 7 se habilitará para los bloques 9, 10 y 33.

La relación también señala que la puerta 9 corresponde a los bloques 12, 32 y 33, mientras que la puerta 10 se asigna a los bloques 13, 31 y 32. La puerta 11 estará vinculada con el bloque 30 y la puerta 6 con el bloque 34.

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Según el listado de canje, algunos sectores aparecen en más de una alternativa de acceso durante esta primera fase. Es el caso de los bloques 12, 32 y 33. Por ello, quienes obtengan su entrada deberán tomar como referencia final la puerta que figure en el comprobante emitido por la plataforma.

La organización informó que los asistentes no podrán ingresar por un acceso distinto del que aparezca en su ticket. Tampoco podrán trasladarse a otro bloque dentro del recinto, debido a que cada entrada estará asociada a una zona determinada.

El Arzobispado de Lima informó cómo será el acceso a la misa del papa León XIV| Foto: Ticketmaster

Segunda fase se abrirá el 6 de noviembre

El viernes 6 de noviembre, desde las 10:00, comenzará el segundo grupo de canjes. La puerta 8 estará destinada al bloque 1.

La puerta 4 reunirá los bloques 6, 7, 8, 36 y 37, mientras que la puerta 6 estará vinculada con los bloques 8 y 35. El bloque 8, por tanto, figura en dos alternativas de la programación difundida para esa jornada.

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También se habilitará el canje para el bloque 14 por la puerta 10. La misma zona aparece agrupada con el bloque 29 para el ingreso por la puerta 11. A su vez, la puerta 12 será para el bloque 29.

La distribución difundida para el 6 de noviembre presenta coincidencias con los bloques 8, 14 y 29. Ticketmaster indica que el sistema asigna la puerta y la hora de ingreso después de que el usuario seleccione la ubicación disponible. Por ese motivo, el código QR y los datos del ticket serán los documentos que definirán el acceso válido para cada persona.

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Tercera fase será el 7 de noviembre

La tercera etapa del canje está prevista para el sábado 7 de noviembre. Ese día, la puerta 12 estará asociada a los bloques 15, 27 y 28.

La puerta 13 corresponderá a los bloques 25 y 26. El bloque 18 tendrá ingreso por la puerta 15, mientras que la puerta 16 estará destinada a los bloques 16 y 17.

Misa del papa León XIV: el canje de entradas se realizará en cuatro etapas| Foto: Ticketmaster

Cuarta fase será el 8 de noviembre

La cuarta y última fase comenzará el domingo 8 de noviembre a las 10:00. La puerta 13 se habilitará para los bloques 22, 23 y 24. La puerta 14 será para los bloques 20 y 21, y el bloque 19 tendrá como acceso asignado la puerta 15.

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Estos sectores están ubicados en el lado de Chorrillos del plano de la Base Aérea Las Palmas, cerca de la avenida El Sol. Las puertas 13 y 14 se encuentran en el cruce de la avenida El Sol y la avenida Las Gaviotas. La puerta 15 está en la intersección de la avenida El Sol y la calle Los Galenos, mientras que la puerta 16 se ubica en la avenida El Sol y la calle Los Alarifes.

¿Cuántas entradas puedo solicitar por usuario?

El canje para el bloque 4 preferencial comenzará este jueves 5 de noviembre a las 10:00, en paralelo con la primera fase general. El ingreso será por la puerta 2, situada en la avenida Surco, cuadra 1, en Surco.

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Recuerda que a través de cada cuenta podrás adquirir hasta 8 entradas en total. Todas deberás ser registradas en el momento.