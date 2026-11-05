Renato Rossini Jr. confirma que tiene app de citas pese a estar con Samahara Lobatón: “Ha sido imprudencia mía”

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. participan en una entrevista en un estudio de televisión frente a micrófonos.

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Renato Rossini Jr. reconoció que mantuvo activa una suscripción a una aplicación de citas mientras ya había iniciado su relación con Samahara Lobatón, aunque negó que haya usado la plataforma durante el vínculo. El joven se presentó junto a la hija de Melissa Klug en Magaly TV, la firme, donde asumió que cometió una imprudencia al no cancelar antes el servicio.

La pareja acudió al programa luego de que se conociera que Rossini Jr. todavía figuraba con un perfil habilitado en Raya, una aplicación de citas de acceso limitado. El hallazgo generó cuestionamientos debido a que ambos ya habían confirmado públicamente su romance, que comenzó después de su participación en el reality El Sultanato.

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Durante la entrevista, Samahara intentó intervenir para respaldar a su pareja y destacó las actitudes que él ha tenido con ella. Sin embargo, Magaly Medina le pidió que permitiera que el propio Renato respondiera sobre la existencia y el estado de la cuenta.

Magaly Medina conversa en el estudio de televisión con Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. sobre la relación sentimental entre ambos.

El hijo de Renato Rossini admitió que debió cancelar la membresía cuando empezó a establecerse la relación. “No hay nada que defender, ha sido una imprudencia mía mantener la suscripción, porque es una suscripción de un año”, sostuvo frente a las cámaras.

Rossini Jr. señaló que entiende por qué el perfil provocó dudas entre los seguidores de la pareja. Aunque afirmó que se considera una persona respetuosa dentro de una relación, aceptó que mantener una cuenta activa en una app de este tipo pudo afectar la percepción sobre su comportamiento.

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“Samahara siento que se emociona mucho con el tema de que es un caballero y todo, pero yo sí considero que tengo acciones que me representan como un caballero, pero lo de las apps de citas ha sido imprudencia mía”, expresó el exchico reality.

Según explicó, el inicio de un vínculo sentimental implicaba dejar atrás ese tipo de plataformas. “Obviamente, a la hora que empezamos a formar el vínculo ya tengo que desactivar todo”, añadió.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. conversan con Magaly Medina durante una transmisión en el set de Magaly TV La Firme.

El joven también aseguró que ya eliminó las aplicaciones de su teléfono y que solicitó la cancelación de la membresía. No obstante, precisó que el pago anual seguirá vigente hasta diciembre, pese a que ya no pretende utilizar el servicio. “Ya eliminé todo, ya cancelé la suscripción. Como se paga un año, queda hasta diciembre, pero no quiere decir que las use”, afirmó.

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La app de citas a la que está suscrito Renato Rossini Jr.

La relación de Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón quedó expuesta a nuevos comentarios luego de que Magaly TV, la firme mostrara que el joven aún aparecía con un perfil activo en Raya, una aplicación de citas que funciona mediante membresías y que reúne a celebridades, influencers, empresarios y otras figuras públicas.

El programa difundió imágenes del perfil de Rossini Jr., donde aún se podían ver fotografías suyas. La atención no se centró únicamente en la presencia del perfil, sino en que la cuenta continuaba habilitada dentro de una plataforma destinada a conocer personas y potenciales parejas.

La situación generó interrogantes sobre el uso que podía darle a la aplicación mientras mantenía una relación con Lobatón. El propio Renato aclaró que la suscripción continuaba activa por el periodo contratado, pero insistió en que no ingresaba a la plataforma ni sostenía conversaciones a través de ella.

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Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Por su parte, Samahara Lobatón sostuvo que ya conocía la existencia de esas aplicaciones y afirmó que confía en su pareja. La joven indicó que ambos habían hablado del tema antes de que se hiciera público en televisión.

“Tengo mucha confianza con Renato, sé que lo tiene ahí, pero que ni lo usa, ¿no?”, manifestó. Sus declaraciones dejaron en evidencia que el perfil no era un asunto desconocido entre ambos, aunque su difusión reavivó el debate sobre los límites y la transparencia en una relación reciente.