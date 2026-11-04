Magaly Medina cuestiona el rápido cambio físico de Deyvis Orosco tras comparar fotos: “Esto es hace un mes”

La periodista comparó imágenes del artista y puso en duda que su nueva apariencia sea resultado únicamente de una rutina de ejercicios y alimentación. ATV/ Magaly TV La firme.

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La transformación física de Deyvis Orosco llamó la atención de Magaly Medina, quien dedicó un segmento de su programa del 3 de noviembre a examinar el notorio incremento de la musculatura del cantante. La conductora comparó fotografías del artista tomadas durante septiembre y octubre con imágenes recientes, en las que luce brazos y músculos mucho más voluminosos. La diferencia, según remarcó, se habría producido en apenas unas semanas, lo que la llevó a consultar a especialistas en entrenamiento para conocer qué podría explicar esos resultados.

El cantante Deyvis Orosco viste ropa deportiva durante su rutina de ejercicios en las instalaciones de un gimnasio.

La periodista comenzó el informe señalando que hacía tiempo que no hablaban del cantante, pero que su reciente apariencia había despertado su interés. Para ella, no se trataba de una evolución que el público hubiera podido seguir progresivamente mediante registros de entrenamientos, cambios en la alimentación o una preparación física sostenida. Por el contrario, consideró que la modificación había sido repentina y que merecía una explicación.

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“Hace tiempo que no sabíamos ni hablábamos de él, ¿no? Pero bueno, es que esto sí merece nuestra atención, porque hemos visto un cambio radical en su musculatura y eso ha sucedido en un tiempo muy breve”, comentó al presentar el tema.

Magaly insistió en que no habían visto al artista atravesar un proceso público de preparación que permitiera entender el crecimiento de sus músculos. En ese sentido, recurrió a la ironía para describir la sorpresa que le provocaron las imágenes. “No es que él se haya venido preparando, lo hayamos visto ejercitarse y siguiendo un entrenamiento y alimentación adecuada. No. Ha sido como sorpresivo, como: ‘Oh, ¿qué pasó? ¿Ahora los músculos se hacen inflándolos con inflador, con un poco de helio, quizás?’”, expresó.

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Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

La conductora también descartó que las imágenes correspondieran a una modificación digital. “No, y eso no es IA, eso son resultados”, agregó, antes de comparar la nueva apariencia del cantante con la de otros personajes de la farándula que han lucido una musculatura particularmente voluminosa.

En su comentario, mencionó a Christian Domínguez como referencia por el tamaño de sus brazos en una etapa anterior. “O sea, estamos viendo que casi, casi ya se parece al antiguo físico que tenía Cristian Domínguez, todo voluminoso, con tremendos brazos, que según algunos, eso ya no se usa”, dijo.

Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

Magaly Medina compara las fotografías de Deyvis Orosco de septiembre y noviembre

Uno de los puntos centrales del informe fue la comparación de fotografías correspondientes a diferentes fechas. Magaly mostró imágenes del 17 de septiembre de 2026, cuando, según lo que se observaba en pantalla, Deivis Orozco todavía no lucía el volumen muscular que presenta actualmente. Después, pasó a registros del 30 de septiembre y del 8 de octubre, con los que buscó evidenciar la rapidez de la transformación.

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Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

La conductora recordó que entre la primera fotografía y la emisión de su programa habían transcurrido aproximadamente seis semanas. Al observar la diferencia, volvió a recurrir a la ironía para cuestionar la velocidad con la que el cantante habría desarrollado su musculatura.

“Miren la diferencia. El 17 de septiembre del 2026. O sea, esto es hace un mes y ni siquiera un mes y, mes y medio, ya. 17 de septiembre. A noviembre 2026. Estamos 3 de noviembre. Miren. Qué maravilla, ¿no? O sea, tuvo una varita mágica, lo tocó y apareció con esa musculatura”, manifestó.

Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

Para reforzar su argumento, mostró otra fotografía fechada el 30 de septiembre, en la que el artista todavía llevaba prendas que cubrían sus brazos. “Eso es el 30 de septiembre. ¿Dónde está? Todavía usaba sus polos, tapaba sus bracitos delgaditos y miren ahora, miren el tipo de polo. En un mes, 30 de septiembre al 3. O sea, es... Miren esto, miren esos resultados”, comentó.

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La comparación continuó con una imagen del 8 de octubre, que también utilizó para sostener que el cambio no habría sido gradual. “El 8 de octubre, el 8 de octubre todavía no había resultados, mira. Y estamos tres de, estamos tres de se-- tres de noviembre. Ocho de octubre, mira. Un mes era el mismo Deivis de siempre”, señaló.

Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

La presentadora puso énfasis en que el crecimiento muscular no suele conseguirse de manera inmediata. Desde su perspectiva, quienes han intentado desarrollar masa muscular conocen el esfuerzo que demanda ese proceso y la importancia de mantener una rutina constante. Por ello, consideró que la diferencia entre las fotografías merecía ser revisada más allá de la apariencia del cantante.

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“Y no hay milagros en hacer músculo. Todo el mundo que de alguna forma ha entrenado en su vida y ha querido tener músculos saben qué es lo más difícil. No solamente se trata de una, eh, alimentación proteica, sino también de al añadirle algunos, en estos casos”, expresó, en una intervención en la que cuestionó que la alimentación y el ejercicio por sí solos pudieran explicar los resultados que estaba mostrando.

Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

Los entrenadores consultados por Magaly Medina mencionaron posibles sustancias para acelerar el crecimiento muscular

Para abordar el tema, el programa consultó a especialistas del rubro del entrenamiento, entre ellos a ‘La Máquina’ y a Dilbert García. Según explicó Magaly, ambos analizaron las imágenes y comentaron qué sustancias podrían estar relacionadas con un desarrollo muscular acelerado.

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La conductora mencionó que las consultas no se limitaron a observar el tamaño de los brazos del cantante, sino que buscaron explicar qué tipo de productos podrían producir cambios físicos en periodos cortos. También puso en cuestión la asesoría de Rodrigo Valle, entrenador de Deivis Orozco, a quien identificó como expareja de Joana.

Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

“Entonces, lo que dicen los especialistas como La Máquina y como el otro entrenador, es que esta asesoría de Rodrigo Valle, el entrenador de Deivis Orozco, el ex de la Joana, pues tiene que tener indudablemente algo de ayudín”, sostuvo.

Magaly aclaró que esa era la conclusión que, según su relato, le habían transmitido los entrenadores consultados. No obstante, el informe no presentó una confirmación de que Deyvis Orosco haya utilizado sustancias para aumentar su musculatura, ni una declaración del cantante o de su entrenador que acreditara esa posibilidad.

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Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

La periodista también señaló que, de acuerdo con lo que afirmó sobre los especialistas, algunos entrenadores no habrían ocultado que recurren a determinados químicos en sus asesorías o que los han utilizado con alumnos para obtener resultados físicos más notorios. Sin embargo, esa referencia correspondió a los comentarios que ella atribuyó a los profesionales consultados y no constituyó una prueba sobre el caso particular del cantante.

Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco

Magaly advierte sobre los riesgos de los anabólicos y cuestiona la búsqueda de resultados rápidos

Más allá de las comparaciones físicas, la conductora dedicó parte de su intervención a advertir sobre los posibles efectos negativos de utilizar sustancias para conseguir una musculatura más desarrollada. En su opinión, algunas personas priorizan los resultados estéticos por encima de las consecuencias que determinados productos pueden tener en el organismo.

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“Creo que ya muchísimos especialistas han hablado sobre la pichicata y los efectos nocivos que tiene para el cuerpo humano. Sin embargo, algunos preponderan, en vez de su salud, verse bien y lograr y alcanzar metas como si fueran y tener el cuerpo de un guerrerito, ¿no?”, manifestó.

En ese contexto, volvió a referirse a Deyvis Orosco y lanzó un comentario sobre la motivación que, a su juicio, podría estar detrás de su nueva apariencia. “De repente es un guerrero frustrado, por lo que ha querido hacer ese tipo de musculatura”, bromeó.

Magaly Medina advierte sobre los anabólicos tras mostrar el antes y después de Deivis Orozco