Dos personas mueren tras un choque de un bus de Cruz del Sur y un vehículo de carga en la Vía de Evitamiento

El choque entre un bus de Cruz del Sur y un semirremolque causó la muerte de dos personas en la Vía de Evitamiento. (Lima Expresa)

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Dos personas murieron este miércoles 4 de noviembre tras un siniestro vehicular entre un bus de Cruz del Sur y un semirremolque en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Porvenir y en sentido al norte. El impacto obligó al cierre total del sector, debido a que uno de los vehículos ocupaba los tres carriles de la vía, según informó Lima Expresa.

El cierre se mantendrá hasta la llegada del fiscal

La concesionaria, encargada de operar y mantener la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, comunicó que detectó el hecho mediante su Centro de Control de Operaciones a las 6:21 a. m. Tras esa alerta, activó sus protocolos de atención y envió al lugar una brigada de bomberos, un equipo de auxilio vial y una ambulancia.

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Los equipos acudieron en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Al llegar, constataron el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la colisión, de acuerdo con el comunicado difundido por Lima Expresa. La empresa no identificó a las víctimas ni precisó en qué vehículo viajaban. Tampoco informó sobre otros heridos o sobre la condición de los ocupantes de ambas unidades.

Uno de los vehículos bloqueó los tres carriles en sentido al norte

El cierre alcanzó los tres carriles de la Vía de Evitamiento en el tramo donde ocurrió el choque. Lima Expresa indicó que la restricción responde a la posición de uno de los vehículos involucrados, que quedó sobre toda la calzada. La concesionaria señaló que la vía permanecerá cerrada hasta que llegue el representante del Ministerio Público para las diligencias.

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En una publicación posterior, la empresa informó que el siniestro tuvo consecuencias fatales y reiteró que el tránsito hacia el norte continuaba interrumpido. También advirtió sobre una alta carga vehicular en el área. Por ese motivo, recomendó a los usuarios adoptar precauciones y seguir las actualizaciones que difunda a través de sus canales oficiales sobre la atención de la emergencia y el estado de la circulación.

Las diligencias fiscales definirán los siguientes procedimientos

El comunicado indicó que se esperaba la llegada del fiscal, sin detallar una hora prevista para su arribo. Esa intervención permitirá realizar las diligencias correspondientes en la zona del accidente. La información remitida no establece las causas del impacto ni describe la secuencia previa a la colisión. Tampoco atribuye responsabilidades a los conductores, a las empresas vinculadas o a alguna otra persona.

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Las imágenes difundidas por Lima Expresa muestran el bus y el semirremolque detenidos en la vía, cerca del puente Porvenir. En la captura de una cámara de vigilancia se observa una acumulación de vehículos en los carriles contiguos. La empresa situó el incidente en la ruta con dirección al norte, sin precisar el punto de partida ni el destino del bus interprovincial.

Lima Expresa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas

Al cierre de la información difundida por la concesionaria, la Vía de Evitamiento continuaba cerrada en ese sector. La entidad explicó que mantendría esa medida hasta que el fiscal realizara las diligencias que correspondan. El comunicado no incluye un plazo para la reapertura de los carriles ni confirma cuándo se restablecerá el tránsito con dirección al norte.

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Lima Expresa lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. La compañía no proporcionó detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas, el estado de los demás pasajeros o la investigación posterior al impacto. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del siniestro en la zona afectada.