Corte de agua para este viernes 06 de noviembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal exhortó a los vecinos a revisar el cronograma de interrupciones y verificar si sus viviendas se encuentran dentro de los sectores afectados - Créditos: Magnific.

Guardar

Sedapal anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este viernes 6 de noviembre, debido a una serie de trabajos técnicos en las redes de distribución. Las intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura que permite abastecer del recurso hídrico a los hogares.

La interrupción alcanzará zonas específicas de varios distritos, por lo que no necesariamente comprenderá todas las calles o urbanizaciones de las jurisdicciones incluidas en el cronograma. La empresa estatal detalló los sectores afectados, así como los horarios en los que comenzará el corte y el tiempo estimado para restablecer el suministro.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos revisar el anuncio oficial y tomar previsiones para evitar inconvenientes durante la jornada. La falta de agua podría afectar las actividades domésticas y comerciales, por lo que resulta conveniente almacenar una cantidad suficiente del recurso antes del inicio de los trabajos.

La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A.H. Huaycán zona Z

UCV 233, 233B, 233C, 233E, 235

Afecta el R-1 ALA

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Villa María del Triunfo

A. H. Manuel González Prada

A. H. La Florida

A. H. Ampliación Comité 24

A. H. Casuarinas

A. H José C. Mariátegui Sector Vallecito Bajo Mzs. 83, 84A, 97, 98, Comité 42

A. H. José C. Mariátegui 3ra etapa Mzs. 10R, S10B, 102, 103, Z, 93A, X10, Y10

P.J. San Gabriel Vallecito Bajo

A. H. Nuevo Amanecer

A. H. Virgen del Carmen

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Comas

A.H. San Juan Bautista

APV Cabo Linares Rojas

U. Pop. Ciudad de Lima

Urb. Alameda del Pinar 1ra Etapa

Urb. El Álamo

Urb. El Pinar Parcela C II etapa

Urb. El Pinar

Hora: 12 m - 8 p. m.

Rímac

A. H. Las Flores de San Juan de Amancaes

A. H. Las Colinas de San Juan de Amancaes

A. H. Pampa de San Juan de Amancaes Parte Alta B

A. H. Proyecto Integral 3ra zona

A. H. San Juan de Amancaes

A. H. San Juan de Amancaes II etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Los vecinos que tengan dudas sobre la interrupción del suministro o reporten inconvenientes durante el corte podrán contactar con Sedapal a través de su línea Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000.

PUBLICIDAD

Asimismo, la empresa informó que comunicará cualquier novedad sobre la reposición del servicio y recomendó consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre el abastecimiento de agua potable.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los platos. Así evitarás desperdiciar varios litros de agua.

Toma duchas cortas y evita llenar la tina para bañarte. Reduce el tiempo bajo la regadera a un máximo de cinco minutos.

Revisa periódicamente las instalaciones sanitarias para detectar fugas en grifos, tuberías, inodoros y conexiones. Una pequeña filtración puede ocasionar grandes pérdidas.

Utiliza la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa de ropa y selecciona programas que consuman menos agua.

Reutiliza el recurso empleado para lavar frutas y verduras en actividades como regar las plantas o limpiar los pisos.

Evita descongelar alimentos bajo el chorro del caño. Lo recomendable es colocarlos con anticipación en el refrigerador.

Lava los vehículos utilizando un balde y una esponja en lugar de una manguera.

Instala dispositivos ahorradores en los grifos y duchas para reducir el consumo sin afectar su funcionamiento.

Riega las plantas durante las primeras horas de la mañana o al anochecer para disminuir la evaporación.

Almacena el agua de manera responsable cuando se anuncien cortes programados y utiliza solo la cantidad necesaria para las actividades esenciales.