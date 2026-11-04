Perú

Corte de agua para este viernes 06 de noviembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal indicó que los trabajos permitirán mejorar las redes de distribución de agua potable y explicó que el abastecimiento será recuperado progresivamente en los sectores afectados una vez concluidas las labores programadas

Sedapal exhortó a los vecinos a revisar el cronograma de interrupciones y verificar si sus viviendas se encuentran dentro de los sectores afectados - Créditos: Magnific.
Sedapal exhortó a los vecinos a revisar el cronograma de interrupciones y verificar si sus viviendas se encuentran dentro de los sectores afectados - Créditos: Magnific.
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Sedapal anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este viernes 6 de noviembre, debido a una serie de trabajos técnicos en las redes de distribución. Las intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura que permite abastecer del recurso hídrico a los hogares.

La interrupción alcanzará zonas específicas de varios distritos, por lo que no necesariamente comprenderá todas las calles o urbanizaciones de las jurisdicciones incluidas en el cronograma. La empresa estatal detalló los sectores afectados, así como los horarios en los que comenzará el corte y el tiempo estimado para restablecer el suministro.

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Ante esta situación, se recomienda a los vecinos revisar el anuncio oficial y tomar previsiones para evitar inconvenientes durante la jornada. La falta de agua podría afectar las actividades domésticas y comerciales, por lo que resulta conveniente almacenar una cantidad suficiente del recurso antes del inicio de los trabajos.

La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso - Créditos: Magnific.
La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A.H. Huaycán zona Z
  • UCV 233, 233B, 233C, 233E, 235
  • Afecta el R-1 ALA

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Villa María del Triunfo

  • A. H. Manuel González Prada
  • A. H. La Florida
  • A. H. Ampliación Comité 24
  • A. H. Casuarinas
  • A. H José C. Mariátegui Sector Vallecito Bajo Mzs. 83, 84A, 97, 98, Comité 42
  • A. H. José C. Mariátegui 3ra etapa Mzs. 10R, S10B, 102, 103, Z, 93A, X10, Y10
  • P.J. San Gabriel Vallecito Bajo
  • A. H. Nuevo Amanecer
  • A. H. Virgen del Carmen

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Comas

  • A.H. San Juan Bautista
  • APV Cabo Linares Rojas
  • U. Pop. Ciudad de Lima
  • Urb. Alameda del Pinar 1ra Etapa
  • Urb. El Álamo
  • Urb. El Pinar Parcela C II etapa
  • Urb. El Pinar

Hora: 12 m - 8 p. m.

Rímac

  • A. H. Las Flores de San Juan de Amancaes
  • A. H. Las Colinas de San Juan de Amancaes
  • A. H. Pampa de San Juan de Amancaes Parte Alta B
  • A. H. Proyecto Integral 3ra zona
  • A. H. San Juan de Amancaes
  • A. H. San Juan de Amancaes II etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Los vecinos que tengan dudas sobre la interrupción del suministro o reporten inconvenientes durante el corte podrán contactar con Sedapal a través de su línea Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000.

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Asimismo, la empresa informó que comunicará cualquier novedad sobre la reposición del servicio y recomendó consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre el abastecimiento de agua potable.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.
Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar agua en casa

  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los platos. Así evitarás desperdiciar varios litros de agua.
  • Toma duchas cortas y evita llenar la tina para bañarte. Reduce el tiempo bajo la regadera a un máximo de cinco minutos.
  • Revisa periódicamente las instalaciones sanitarias para detectar fugas en grifos, tuberías, inodoros y conexiones. Una pequeña filtración puede ocasionar grandes pérdidas.
  • Utiliza la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa de ropa y selecciona programas que consuman menos agua.
  • Reutiliza el recurso empleado para lavar frutas y verduras en actividades como regar las plantas o limpiar los pisos.
  • Evita descongelar alimentos bajo el chorro del caño. Lo recomendable es colocarlos con anticipación en el refrigerador.
  • Lava los vehículos utilizando un balde y una esponja en lugar de una manguera.
  • Instala dispositivos ahorradores en los grifos y duchas para reducir el consumo sin afectar su funcionamiento.
  • Riega las plantas durante las primeras horas de la mañana o al anochecer para disminuir la evaporación.
  • Almacena el agua de manera responsable cuando se anuncien cortes programados y utiliza solo la cantidad necesaria para las actividades esenciales.

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