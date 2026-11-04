Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

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El Torneo Clausura 2026 está a punto de definirse y hay cuatro clubes que están luchando para levantar el trofeo de la Liga 1. Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Alianza Lima siguen en carrera y buscarán hacer realidad el sueño del título nacional.

Se viene la penúltima fecha y determinaá quién tendrá chances de quedarse con el campeonato. La tabla de posiciones está apretada y cada punto será vital para marcar ventaja.

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Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

- Atlético Grau vs Cusco FC (15:00 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 7 de noviembre

- ADT vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Cajamarca vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Melgar vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Sport Huancayo (20:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 8 de noviembre

- Los Chankas vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs CD Moquegua (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Asi llegan Sporting Cristal, Universitario, Alianza Lima y Sport Huancayo a la fecha 16

Sporting Cristal afronta una visita ante ADT con la posibilidad de conservar el liderazgo, mientras el conjunto tarmeño necesita sumar por su situación en la lucha por evitar el descenso.

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El equipo celeste ocupa el primer puesto con 31 puntos y una diferencia de gol de +17. Sport Huancayo comparte el puntaje, aunque registra +8, y jugará como visitante ante Cienciano.

El cuadro cusqueño mantiene sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores. El resultado frente al conjunto huancaíno puede influir en esa disputa.

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes aparece tercero con 30 unidades y +11 de diferencia de gol, con un duelo pendiente contra Sport Boys que cambiará su panorama. El plantel crema recibirá a Deportivo Moquegua con la meta de conseguir un marcador amplio que fortalezca ese criterio de desempate en la definición del título.

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Alianza Lima visitará a Los Chankas con el objetivo de asegurar la primera posición de la tabla acumulada antes de los playoffs por el campeonato de la Liga 1.

En la carrera por los cupos internacionales, Melgar enfrentará a Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso jugará contra Comerciantes Unidos. Ambos buscarán mantenerse en la zona de clasificación a la CONMEBOL Libertadores.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 en Matute con gol de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

La fecha 16 de la Liga 1 2026 contará con transmisión en directo a través de televisión y plataformas digitales. La señal L1 Max emitirá los partidos programados para la jornada. La difusión responde al acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol para la administración de los derechos audiovisuales del campeonato.

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Los seguidores que utilicen celulares, tabletas o computadoras podrán acceder a la programación mediante la aplicación Liga 1 Play.

La Federación Peruana de Fútbol ajustará el reglamento de contrataciones a partir de la próxima temporada: seis foráneos por plantel y cinco en cancha en la primera división. (Liga 1)

Los abonados de Movistar, a su vez, tendrán disponible la emisión de los encuentros en vivo por Movistar Play.

Infobae Perú realizará la cobertura de cada duelo para quienes no puedan seguirlos en tiempo real. El portal informará las incidencias antes, durante y después de la jornada.