Perú se consolida como el segundo destino sudamericano más visitado por costarricenses: Lima recupera su patrimonio histórico

Perú se consolidó como el segundo destino sudamericano más visitado por los costarricenses por vía aérea, únicamente superado por Colombia, según las estadísticas del ICT. (Fabricio Quirós / Infobae Centroamerica)

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Perú se ha consolidado como uno de los destinos sudamericanos más frecuentados por los costarricenses, gracias a una oferta turística que combina historia, arquitectura, gastronomía y experiencias culturales. Las estadísticas oficiales reflejan un crecimiento de los viajes hacia el país andino durante los últimos años, mientras su capital, Lima, desarrolla proyectos de recuperación de su patrimonio histórico.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), las salidas de costarricenses por vía aérea con Perú como destino declarado pasaron de 12,644 en 2022 a 15,284 en 2025, un incremento acumulado del 20.9%.

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Aunque en 2023 se registró una disminución, con 11,866 salidas, la cifra aumentó a 14,046 en 2024 y continuó creciendo durante 2025.

Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 10,285 salidas hacia Perú.

La riqueza histórica, la gastronomía y la recuperación de espacios patrimoniales contribuyen a mantener a Perú como una alternativa turística para los costarricenses interesados en conocer nuevas culturas. (Fabricio Quirós / Infobae Centroamerica)

Lima: una ciudad que conserva siglos de historia

Uno de los principales atractivos de Perú es su capital, especialmente el Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1988, con una ampliación de su reconocimiento en 1991.

Conocida como la “Ciudad de los Reyes”, Lima conserva numerosas construcciones que reflejan su importancia durante la época virreinal.

Entre los lugares emblemáticos destacan la Plaza Mayor, rodeada por el Palacio de Gobierno, la Catedral y el Palacio Municipal; la Plaza San Martín, reconocida por su arquitectura republicana, y el Convento de San Francisco, famoso por su patrimonio religioso y sus catacumbas.

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A estos espacios se suman iglesias, museos, balcones tradicionales y calles que permiten conocer diferentes etapas de la historia peruana.

El Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, conserva iglesias, plazas y edificios que reflejan siglos de historia y tradición peruana. (Fabricio Quirós / Infobae Centroamerica)

ProLima impulsa la recuperación del patrimonio

La conservación de estos atractivos constituye una de las prioridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que mediante el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (ProLima) desarrolla proyectos de restauración y mejoramiento urbano.

Entre las intervenciones realizadas destacan la recuperación de la Plazuela del Teatro, donde se renovaron pavimentos, iluminación y áreas verdes, así como las restauraciones de la iglesia de la Buena Muerte y la Basílica Menor de Santo Domingo.

Durante 2026, las autoridades también anunciaron la reanudación de las obras en la Plazuela de San Francisco y el inicio del proceso de recuperación de la histórica Quinta Heeren, ubicada en Barrios Altos.

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Otro proyecto contempla la restauración de la Casa de Correos y Telégrafos, mediante un acuerdo entre la municipalidad y el Archivo General de la Nación.

Estas iniciativas forman parte del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, que busca preservar el patrimonio arquitectónico y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante ProLima, impulsa proyectos de restauración para recuperar monumentos, iglesias y espacios públicos de gran valor histórico. (Fabricio Quirós / Infobae Centroamerica)

Oferta hotelera acompaña el atractivo histórico

El turismo cultural también encuentra apoyo en la infraestructura hotelera ubicada cerca de los principales monumentos.

Uno de estos establecimientos es el Sheraton Lima Historic Center, situado en la avenida Paseo de la República, a la entrada del casco histórico. El hotel cuenta con 384 habitaciones, restaurantes de gastronomía peruana e internacional y espacios para reuniones y eventos.

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Su ubicación permite utilizar este sector de la ciudad como punto de partida para recorrer plazas, iglesias y otros espacios patrimoniales, además de conocer la oferta gastronómica de la capital.

El Sheraton Lima Historic Center, ubicado a la entrada del casco histórico, cuenta con 384 habitaciones y forma parte de la oferta hotelera de la capital peruana. Crédito: Sheraton Lima

¿Cuánto necesita un costarricense para viajar a Perú?

Visitar la capital peruana durante cinco días y cuatro noches puede representar una inversión aproximada de entre ₡350,000 y ₡590,000 (USD 771 y USD 1.300) por persona, incluyendo boletos aéreos, hospedaje, alimentación, transporte local y recorridos turísticos, según una estimación elaborada a partir de tarifas publicadas por aerolíneas, plataformas de reservaciones y operadores turísticos.

En el caso de los vuelos, compañías como Copa Airlines y plataformas como KAYAK muestran opciones de ida y vuelta entre San José y Lima desde aproximadamente ₡170,000 (USD 374), aunque el presupuesto puede elevarse a ₡230,000 (USD 507) o más, dependiendo de la temporada, la anticipación de compra y las condiciones del boleto.

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El hospedaje representa otro de los principales gastos. Para una estadía de cuatro noches, se puede presupuestar entre ₡90,000 y ₡180,000 (USD 198 y USD 396), tomando como referencia hoteles de diferentes categorías ubicados en el Centro Histórico de Lima y sus alrededores.

En cuanto a las actividades turísticas, operadores como Civitatis ofrecen recorridos por los principales atractivos de Lima desde aproximadamente ₡14,000 (USD 31), mientras que las excursiones más completas pueden alcanzar los ₡57,000 (USD 125) por persona.

Los visitantes pueden elegir entre caminatas por la Plaza Mayor, visitas al Convento de San Francisco y sus catacumbas, recorridos por barrios tradicionales y excursiones a destinos cercanos como Pachacámac.

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A estos gastos deben sumarse alimentación y desplazamientos dentro de la ciudad, para los cuales se estima un presupuesto conjunto de entre ₡63,000 y ₡112,000 (USD 139 y USD 247) durante la estadía.

Estas cifras corresponden a un viaje concentrado en Lima y no contemplan desplazamientos hacia Cusco, Machu Picchu u otras regiones de Perú, que podrían elevar considerablemente el costo final.

Los precios son orientativos y pueden variar según la temporada, las promociones disponibles y las preferencias de cada viajero.

Perú es símbolo de historia, cultura y tradición en América Latina, un país donde el legado de la civilización inca, la arquitectura colonial y las costumbres ancestrales se mantienen vivos, convirtiéndolo en un destino que conecta a los visitantes con siglos de identidad y riqueza cultural. (Fabricio Quirós / Infobae Centroamerica)

Mientras Perú continúa recibiendo viajeros internacionales, los esfuerzos de recuperación histórica de Lima buscan preservar sus monumentos y mantener vigente el valor cultural de una ciudad cuya arquitectura reúne varios siglos de historia.

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El creciente interés de los costarricenses por destinos como Perú también refleja el atractivo que pueden tener los viajes que van más allá del descanso y ofrecen la posibilidad de conocer otras culturas, tradiciones y acontecimientos históricos.

Desde las calles coloniales del Centro Histórico de Lima hasta los vestigios de antiguas civilizaciones, el país sudamericano reúne experiencias que permiten a los visitantes acercarse a siglos de historia. En este contexto, la conservación de su patrimonio cultural y la recuperación de espacios emblemáticos contribuyen a mantener a Perú como un destino atractivo para los viajeros costarricenses que buscan combinar turismo, aprendizaje y nuevas experiencias.

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