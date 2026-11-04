Perú

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

La animadora infantil contó en el programa 'Sin más que decir' los motivos que la llevaron a terminar su sociedad artística con Timoteo tras la última temporada de circo, en la que ambos compartieron escenario

Durante una entrevista en el programa digital "Sin más que decir", conducido por María Pía Copello, la animadora Karina Rivera abordó el fin de su colaboración artística con Ricardo Bonilla, quien interpreta al personaje Timoteo. Rivera explicó que la propuesta de trasladar la temporada circense a Arequipa motivó su salida del proyecto conjunto debido a sus responsabilidades familiares, y precisó que no mantiene comunicación con Bonilla desde hace un año. Video: Q / Sin más que decir
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Karina Rivera confirmó que no mantiene contacto con Ricardo Bonilla, conocido en la televisión peruana como Timoteo, luego de que la conductora María Pía Copello le preguntara directamente por el estado de su relación profesional. La animadora infantil reveló durante la conversación que el distanciamiento se originó por decisiones relacionadas con la organización de la última temporada de circo que ambos compartieron.

La consulta surgió en el set de ‘Sin más que decir’, programa conducido por Copello, quien en el pasado también se desempeñó como animadora infantil y llegó a reemplazar a Rivera en ese rubro. Durante la conversación, Copello notó la ausencia de proyectos conjuntos entre ambos artistas durante el año en curso, incluida la falta de un show navideño que, en temporadas anteriores, solían protagonizar juntos.

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Rivera admite que no sabe nada de Timoteo desde hace un año

Ante la insistencia de la conductora, Rivera fue clara al señalar que, aunque evita utilizar el término “distanciados”, no ha tenido comunicación con Bonilla durante los últimos meses.

“No diría distanciados. No sé nada de él”, respondió la animadora entre risas, antes de precisar con mayor exactitud el tiempo transcurrido sin contacto. “Era distanciado, pero no sé nada de él hace un año”, agregó.

El quiebre se produjo tras una extensa temporada de circo que ambos realizaron el año pasado, un proyecto que, según relató Rivera, se extendió por varios meses y la llevó a recorrer distintos escenarios junto a Bonilla. La gira incluyó una etapa de circo entre julio y agosto, dos semanas de presentaciones en Cajamarca durante noviembre y una última etapa en el Parque de la Amistad, en Lima.

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Karina Rivera con auriculares frente a un micrófono y un recuadro circular con Ricardo Bonilla junto al personaje Timoteo
Karina Rivera explica durante en 'Sin más que decir' los motivos del distanciamiento profesional con el actor Ricardo Bonilla, intérprete de Timoteo.

“Tuvimos la temporada de circo de julio a agosto. En noviembre nos fuimos a Cajamarca dos semanas, luego vinimos a Lima, al Parque de la Amistad. No paramos de hacer circo, espectáculo. Y fue muy agotadora”, explicó Rivera, quien detalló que llegó a realizar hasta tres funciones diarias durante diez días consecutivos.

La propuesta de viajar a Arequipa que marcó el quiebre

La animadora contó que el distanciamiento se originó cuando Bonilla le planteó, hacia el final de la temporada de circo, trasladar la siguiente gira a la ciudad de Arequipa. Rivera explicó que esa propuesta resultaba inviable para ella debido a sus responsabilidades familiares, a diferencia del entorno de Bonilla, conformado en su mayoría por integrantes de una familia circense.

“Tu familia es circense, porque Cecilia trabaja con él, su hijo también trabaja, Rodrigo trabaja con él. Entonces le dije, ustedes se pueden ir en mancha, pero yo no. Mi hija todavía está en quinto de secundaria”, relató Rivera, quien añadió que su padre también formaba parte de las razones que le impedían trasladarse de ciudad por una temporada prolongada.

La artista contó que, ante esa situación, decidió anunciar su salida del proyecto conjunto durante la última función que compartieron en el Parque de la Amistad. “Subí la última función y me despedí de todos los ratones. Yo el próximo año no voy a estar con ustedes. Y así terminé el circo yo el año pasado, despidiéndome honestamente del público porque Ricardo iba a estar en Arequipa”, explicó.

Las presentadoras de televisión María Pía Copello y Karina Rivera comparten mesa en el set de transmisión digital del programa Sin más que decir de Q Network. Durante la emisión, ambas utilizan auriculares y micrófonos de cabina para dialogar frente a la audiencia sobre su trayectoria, sus experiencias pasadas y su vínculo actual, mientras permanecen sentadas frente a marcas auspiciadoras y elementos escénicos del estudio.

Bonilla realizó su temporada en Lima y Rivera se enteró después

El dato que generó mayor sorpresa en el set fue la revelación de que Bonilla finalmente no viajó a Arequipa, sino que realizó su siguiente temporada de circo en Lima, una decisión de la que Rivera se enteró luego de haber tomado la decisión de retirarse del proyecto conjunto.

“Pero Ricardo hizo su temporada acá”, le señaló Copello durante la conversación, a lo que Rivera respondió con una explicación breve. “Sí, pues, pero me enteré después”, indicó la animadora.

Consultada de manera directa sobre si Bonilla se comunicó con ella tras ese cambio de planes, Rivera fue concisa en su respuesta. “Él personalmente no me ha llamado”, afirmó, en una declaración que generó reacciones inmediatas entre los presentes en el set del programa.

Actualmente, Karina Rivera continúa al frente de su propio proyecto artístico bajo el nombre Karina y sus amigos, espacio en el que mantiene actividad mientras se mantiene al margen de los shows que Bonilla realiza de manera independiente. Hasta el momento, el popular Timoteo no se ha pronunciado públicamente sobre la versión ofrecida por su excompañera de circo.

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