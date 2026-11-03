Perú

Ejército del Perú confirma la muerte de un paramédico en un accidente de helicóptero en Amazonas

Según la institución, el siniestro fue causado debido a las condiciones climáticas de la zona que sobrevolaba la aeronave

Condorcanqui
Guardar

El paramédico Germán Teylor Núñez Cabrejos falleció este martes 3 de noviembre leugo de un accidente de helicóptero de un Agusta 109k del Ejército del Perú en el distrito de El Cenepa, Amazonas.

Según la información difundida por la institución en un comunicado oficial, la aeronave sufrió el siniestro por las condiciones meteorológicas de la zona mientras realizaba un vuelo de control externo sobre cuatro campos minados, como parte de las operaciones de desminado humanitario.

PUBLICIDAD

Los demás integrantes de la tripulación y los pasajeros del helicóptero de matrícula EP-343 permanecen estables, según el comunicado oficial.

Nota en desarrollo...

Temas Relacionados

Ejército del PerúAmazonasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

La influencer afirmó que el modelo puso fin a su relación para iniciar un vínculo con la exchica reality, a quien hoy dice comprender ante su situación familiar

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘cerveceras’ en el estadio Alberto Gallardo por el primer duelo de la fase eliminatoria rumbo al título. Conoce los detalles del decisivo cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

El norte del Perú ya sufre los estragos de El Niño: más de 300 damnificados, calles inundadas y clases suspendidas en Tumbes

El COEN reportó que el desborde de ríos y quebradas alcanzó zonas urbanas y rurales entre el domingo y lunes, con viviendas destruidas e inhabitables en diversos sectores

El norte del Perú ya sufre los estragos de El Niño: más de 300 damnificados, calles inundadas y clases suspendidas en Tumbes

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 3 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de movimientos telúricos que sacudieron diversas regiones del país entre la noche de ayer y las primeras horas de hoy. Conoce los detalles de los epicentros, magnitudes y las provincias afectadas por la actividad sísmica

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 3 de noviembre de 2026

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día reunirá partidos de la Liga 1, la cuarta fecha de la UEFA Champions League y otros campeonatos alrededor del mundo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”