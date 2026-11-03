Ejército del Perú confirma la muerte de un paramédico en un accidente de helicóptero en Amazonas

El paramédico Germán Teylor Núñez Cabrejos falleció este martes 3 de noviembre leugo de un accidente de helicóptero de un Agusta 109k del Ejército del Perú en el distrito de El Cenepa, Amazonas.
Según la información difundida por la institución en un comunicado oficial, la aeronave sufrió el siniestro por las condiciones meteorológicas de la zona mientras realizaba un vuelo de control externo sobre cuatro campos minados, como parte de las operaciones de desminado humanitario.
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Los demás integrantes de la tripulación y los pasajeros del helicóptero de matrícula EP-343 permanecen estables, según el comunicado oficial.
Nota en desarrollo...
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