Oleaje anómalo en la costa peruana hasta el 6 de noviembre: la Marina de Guerra pide prevención en el litoral

La Dirección de Hidrografía y Navegación advirtió que el oleaje ligero persistirá en el litoral peruano hasta el 6 de noviembre. (Andina)

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La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú advirtió que el oleaje ligero del suroeste persistirá en el litoral peruano hasta el viernes 6 de noviembre. El Aviso Especial de Oleaje N° 45-26 señala que la condición alcanzará las costas del norte, centro y sur del país.

El organismo precisó que esta situación corresponde a la continuidad de un oleaje anómalo del suroeste, informado previamente en el Aviso Especial de Oleaje N° 44-26. De acuerdo con la actualización, las condiciones perderán intensidad de forma progresiva durante los próximos días, aunque el aviso mantiene la vigencia hasta el 6 de noviembre.

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Para la Dirección de Hidrografía, el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, mantendrá oleaje ligero del suroeste. La misma condición regirá en el litoral centro, desde Salaverry hasta San Juan de Marcona, y en el litoral sur, ubicado al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna. Las tres áreas costeras presentarán oleaje ligero, según el documento.

El evento marítimo perderá intensidad de forma progresiva en las costas durante los próximos días. (Andina)

La Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que el mayor impacto se concentrará en los sectores con playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. En esas áreas, la energía de las olas llega desde el océano abierto hacia la costa. El comunicado define al oleaje anómalo en la zona costera como el impacto del oleaje o la energía de las olas transferida desde mar abierto.

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Medidas de prevención

La entidad recomendó a los gobiernos regionales y locales, las capitanías de puerto y las empresas de la comunidad acuática que adopten medidas de prevención para evitar accidentes y/o daños personales o materiales. La recomendación también alcanza a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o de recreo. El aviso pide que se acaten las disposiciones de seguridad que correspondan en las zonas de influencia.

El documento agrega que el nivel del mar se encuentra por encima de lo normal debido al persistente calentamiento de la masa de agua. Esta condición influirá en el incremento de la altura de las olas incidentes en algunas zonas costeras. La clasificación difundida por la DHN establece que el oleaje ligero implica olas con alturas de hasta un 50% por encima de sus características normales.

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Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 6 de noviembre. (Foto: Agencia Andina)

El aviso estará vigente

La clasificación oficial además contempla el oleaje moderado, que presenta alturas de olas de hasta el doble de las condiciones normales.

El oleaje fuerte supone alturas entre dos y tres veces superiores a esos parámetros, mientras que el oleaje muy fuerte supera las tres veces las condiciones habituales. Estas categorías forman parte de la nota sobre el estado del mar en la zona costera incluida en el aviso.

En condiciones normales, el mar presenta olas próximas al promedio de las alturas que se observan habitualmente. La información oficial distingue esta categoría de los oleajes que alteran el comportamiento habitual del mar.

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Para el organismo, el oleaje anómalo se refiere al impacto del oleaje en la zona costera y a la energía de las olas que se transfiere desde el océano abierto.

La Dirección de Hidrografía y Navegación comunicó que continuará con el monitoreo permanente del estado del mar y con el análisis del comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos. Según el texto, esa tarea está orientada a fortalecer la prevención y a proporcionar información precisa y oportuna a quienes viven o realizan actividades en el litoral. La institución fechó el comunicado en Callao, el 1 de noviembre de 2026.

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