MEF deberá responder por pensión de S/3.500 para los maestros a Comisión de Economía del Senado

La Ley de "pensión digna" para maestros va más de un mes sin reglamento y este ya no se promulgaría para asegurar el monto de S/3.500,70 - Crédito Andina

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La Ley de ‘pensión digna’ para maestros, Ley 32581, fue publicada ya el el pasado 15 de abril de este 2026, pero sigue sin reglamentación. Esto se debe, como se recuerda, a que el Ministerio de Economía y Finanzas busca que la Ley sea declarada inconstitucional en el Tribunal Constitucional.

Esta Ley aprobaba que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial sea equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial Se busca es que estos servidores públicos “obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente”. Como se sabe, la RIM de la primera escala magisterial equivale actualmente a S/3.500,70.

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Ahora, tras la demora en una decisión sobre la Ley, la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, que preside el senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) acordó unánimemente que el MEF emita un informe sobre el estado de esta Ley.

Aumento de pensión a S/3.500 para maestros con las horas contadas: Para el MEF es “demasiado cara”. - Crédito Perumin

Comisión del senado pide informe al MEF

La Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado acordó solicitar al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, un informe por escrito sobre la reglamentación de la Ley 32581, que establece mejoras en las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del país, así como respecto de la decisión de promover una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma.

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Así, este acuerdo responde a dos mociones que inicialmente planteaban invitar al titular del MEF a la comisión. Sin embargo, López Chau explicó que el ministro participó recientemente en una sesión del grupo de trabajo y que, debido a la coyuntura relacionada con el Presupuesto General de la República, se optó por solicitar la información por escrito.

El MEF tendrá que explicar, así, en un informe, cuál es la situación de la ‘pensión digna’, dado que la Ley fue aprobada por el Congreso anterior y no fue detenida por el Ejecutivo en su momento.

El gobierno ha incumplido con la reglamentación de la Ley de pensiones dignas para maestros, y ahora esta podría ser declarada inconstitucional. - Crédito SUTEP

Pedirán otros informes

Asimismo, a propuesta de la senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno), la comisión acordó invitar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a una sesión conjunta con la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, con el propósito de abordar diversos temas de fiscalización, entre ellos la minería ilegal.

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De igual manera, durante el debate, el senador Rafael Yamashiro (Fuerza Popular) planteó que el titular del sector informe también sobre la situación de las relaveras ubicadas en zonas cercanas a quebradas y los riesgos que podrían enfrentar ante la llegada del fenómeno El Niño.

El parlamentario señaló que es necesario conocer las medidas preventivas que viene adoptando el Ministerio de Energía y Minas, especialmente respecto de las operaciones mineras ubicadas en las partes altas y la posibilidad de que las lluvias intensas afecten los muros de contención de los depósitos de relaves.

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

También, en otro momento, la comisión acordó invitar al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para que informe sobre el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con la protección de la salud de los consumidores y del medio ambiente.

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El titular del Midagri deberá informar, además, sobre el posible impacto del fenómeno El Niño en el sector agrario y las acciones que viene desarrollando su cartera para prevenir y mitigar sus efectos.