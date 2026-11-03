Perú

Ante el fenómeno El Niño, ¿cómo se prepara un fondo de emergencia para proteger tu economía?

El FEN será extraordinario y tendrá un gran impacto en la economía familiar y los negocios. ¿Hay forma de protegerse?

Manos agarrando billetes de soles
Un fondo de emergencia debería servir para cubrir por lo menos tres meses. - Crédito Andina
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Ya se sienten los efectos del Fenómeno El Niño. Y ante mayores efectos e impactos del FEN, prepararse financieramente ayuda a las familias y a los emprendedores a responder con más tranquilidad ante gastos inesperados o interrupciones en sus ingresos.

Por eso, contar con un fondo de emergencia es un gran primer paso. “Sabemos que ahorrar no siempre es fácil: según un reciente estudio de Interbank realizado entre sus clientes, 4 de cada 10 personas aún no cuentan con ahorros y la mitad de los pequeños negocios no tiene un fondo de emergencia para enfrentar los efectos del FEN”, revela Interbank.

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Por eso, Talía Pazos, líder de la Tribu de Productos de Interbank, ha compartido algunos consejos para que las familias puedan construir sus fondos de emergencia.

Un motociclista con casco y mochila avanza sobre una motocicleta que cruza una calle urbana cubierta por agua marrón
Un motociclista cruza una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las lluvias registradas en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

¿Qué es el fondo de emergencia?

“Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a afrontar imprevistos. Ante un evento como el fenómeno de El Niño, puede ayudar a cubrir reparaciones, necesidades básicas o una posible disminución de los ingresos”, explica Pazos.

Así, como meta, la especialista recomienda que el fondo permita cubrir al menos tres meses de gastos indispensables de los hogares y negocios.

Para eso se pueden empezar por los siguiente pasos:

  • Identificar tus gastos esenciales: Si se trata de tus finanzas personales, registra cuánto necesitas al mes para cubrir alimentación, vivienda, servicios, transporte, salud, educación, créditos y otras obligaciones indispensables. Si tienes un negocio, calcula los costos mínimos para mantenerlo operativo, como planillas, alquiler, servicios, proveedores y cuotas de créditos. En ambos casos, multiplica el monto mensual por tres para establecer la meta mínima de tu fondo
  • Reducir los gastos que no sean indispensables. Revisa tus consumos personales o de la empresa e identifica cuáles pueden reducirse o suspenderse temporalmente. “Esto puede incluir suscripciones poco utilizadas y compras impulsivas en el caso de las personas o gastos que no sean esenciales para la operación, en el caso de los negocios. Destina estos recursos directamente a tu fondo de emergencia”, detalla Pazos
  • Ahorrar como mínimo el 10% de tus ingresos. La especialista de Interbank recomienda separar este porcentaje apenas percibas ingresos. Y si en un inicio no puedes alcanzar el 10%, la alternativa es comenzar con un monto más pequeño e incrementarlo progresivamente. “Además, es aconsejable mantener esta reserva en una cuenta separada para evitar que se mezcle con el dinero destinado a los gastos cotidianos o de la operación”, dice Pazos.
El video presenta un segmento de noticias que comienza con una presentadora en un estudio televisivo. Luego, muestra al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, exponiendo gráficos económicos. Las imágenes incluyen una carretera con tráfico nocturno, una vía inundada con vehículos y personas, un autobús de transporte público circulando por una calle urbana, y una toma de un edificio alto. Se abordan las previsiones económicas, la proyección del PBI, y la posible disminución de los precios de los pasajes ante la baja del precio del petróleo, además de los efectos del fenómeno El Niño.

Las medidas para las MYPES

Construir un fondo de emergencia es una medida fundamental para prepararse ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño. Sin embargo, si una familia o negocio resulta afectado, también será importante que cuente con alternativas financieras que respondan a su situación.

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Por eso, “desde Interbank estamos preparados para apoyar a nuestros clientes y hemos puesto a disposición más de S/670 millones en líneas de soluciones financieras para ayudar a las personas y pymes que se vean afectadas por el FEN”, explica Pazos.

fotos de papas, bolsas de arroz y limones
Se viene un FEN 'de los tiempos': el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

Así, los clientes del banco deben saber que estas soluciones financieras buscan ofrecer flexibilidad y tiempo de acuerdo con la realidad de cada cliente, ayudando a las familias a recuperar su estabilidad y a los negocios a mantener sus operaciones. “Ya estamos brindando esta ayuda a todos los clientes que lo necesiten. Pueden solicitar este acompañamiento a través de los canales digitales de Interbank con un par de clics”, agregó.

Para acceder a acompañamiento especializado, las personas y negocios que puedan verse afectados por el fenómeno de El Niño podrán registrar sus datos a través de la web de Interbank para ser contactados por un especialista, quien los orientará y evaluará junto con ellos las alternativas disponibles según cada situación.

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