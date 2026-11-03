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Daniela Bulaich habla del presente de Alianza Lima y cuestiona la Liga Peruana de Vóley: “Es muy difícil jugar sin videocheck”

La argentina habló sobre su lugar en la formación de Alianza Lima y cuestionó la ausencia del Challenge en el partido ante Circolo Sportivo Italiano

La argentina fue tajante sobre la participación arbitral en el último duelo de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: La Cátedra Deportes.
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Daniela Bulaich habló tras la victoria de Alianza Lima ante Circolo Sportivo Italiano, por la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La jugadora argentina abordó distintos temas en zona mixta, entre ellos las polémicas arbitrales que surgieron por la ausencia del sistema de revisión por video.

Bulaich sostuvo que las decisiones cuestionadas afectaron a ambos equipos. Aun así, remarcó las dificultades que implica disputar un encuentro sin el Challenge, la herramienta que permite revisar y, si corresponde, corregir los fallos de los árbitros de piso y de silla.

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“No creo que haya mucho para decir sobre las polémicas arbitrales. Fue para ambos equipos: por momentos para nosotras y por momentos para ellas. Hoy es muy difícil jugar sin video check; nosotras estamos muy acostumbradas, y los árbitros también. Ojalá se pueda resolver y que los demás partidos vuelvan a jugarse con normalidad”, afirmó.

Los problemas con el videocheck habrían comenzado en el partido entre Atlético Atenea y Regatas Lima. Para el encuentro entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano, el sistema ya no estuvo disponible en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Daniela Bulaich habla del presente de Alianza Lima y cuestiona la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por los fallos del videocheck.
Daniela Bulaich habla del presente de Alianza Lima y cuestiona la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por los fallos del videocheck.

Su titularidad en Alianza

El límite de jugadoras extranjeras en cancha ha condicionado la presencia de Daniela Bulaich en la formación titular de Alianza Lima. Hasta el momento, el técnico Alejandro Schneider ha priorizado a la armadora colombiana María Alejandra Marín, la central estadounidense Allie Holland y la opuesta rumana Ioana Baciu.

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Pese a no iniciar los partidos, la argentina afirmó que todo el plantel debe mantenerse preparado para cuando llegue su oportunidad.

No sé si seré titular en los próximos partidos. Calculo que el profe tiene un trabajo importante para definir quién tiene que jugar y quién va a poder hacerlo. Lo importante ahora es que todas mantengamos el nivel, entrenemos y estemos listas para el momento en el que nos toque jugar”, declaró.

La atacante también destacó la competencia interna y la confianza del cuerpo técnico en las alternativas del equipo. “Creo que confía en todo el equipo, no solamente en mí. Somos un equipo con muchas jugadoras y creo que, en cualquier momento, puede jugar cualquiera. Lo importante es mantener la cabeza para poder ayudar al equipo”.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-20 y se llevó el partido por 3-1 - Crédito: Latina.

La actualidad de Alianza Lima: invicto, pero cediendo sets

Además, Bulaich analizó el presente de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Aunque el equipo se mantiene invicto, dejó sets en el camino e incluso disputó encuentros a cinco parciales. Esa situación lo mantiene por detrás de Universitario de Deportes y Universidad San Martín en la tabla de posiciones.

La argentina reconoció que el plantel trabaja para sostener su rendimiento y evitar que la presión incida en los partidos, mientras las jugadoras continúan en un proceso de adaptación.

Es algo de lo que hablamos entre nosotras: intentar mantener el nivel y que esa presión no llegue a los partidos. De a poco lo vamos a lograr. Es normal, también nos estamos conociendo. Estoy confiada en que vamos a tener un lindo proceso”, explicó.

Liga Peruana de Vóley.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras la fecha 3 - Crédito: FPV.

La atacante también se refirió a los inicios irregulares de Alianza Lima, como ocurrió ante Circolo Sportivo Italiano, cuando el equipo perdió el primer set. Para Bulaich, el crecimiento competitivo del torneo explica parte de esas dificultades.

“Podría ser, pero el rival también entra y juega bien. Capaz eso te desconcierta un poco. Como dije, la liga es cada vez más competitiva, los partidos también, y eso se ve durante los fines de semana”, sostuvo.

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