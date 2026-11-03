Perú

PJ ordena que Alfonso López Chau vaya a juicio por presunta corrupción en la UNI: Fiscal pide hasta 5 años de prisión

Juzgado dictó auto de enjuiciamiento contra el senador de Ahora Nación por supuesta colusión en la designación de la secretaria general de la universidad en 2021

Primer plano de Alfonso López Chau con traje oscuro, corbata y la mano apoyada en la barbilla frente a un micrófono
Alfonso López Chau escucha una intervención durante una sesión institucional frente a los micrófonos.
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El Poder Judicial ordenó que el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, enfrente un juicio oral por presunta corrupción durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Así lo dispuso el Vigésimo Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima al dictar el auto de enjuiciamiento, según la resolución a la que accedió Infobae.

El Juzgado de la investigación preparatoria dispuso que el expediente sea remitido al Juzgado Penal Unipersonal de Corrupción de Funcionarios para que fije fecha para el inicio del juzgamiento contra el vocero de Ahora Nación en el Senado.

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Cabe precisar que, de acuerdo con la resolución, López Chau apeló el auto de enjuiciamiento. No obstante, según dejó sentado la Corte Suprema, esta impugnación no impide que el tribunal de juzgamiento cite a juicio oral.

Fragmento de un documento judicial mecanografiado con texto en español y un párrafo resaltado en azul sobre un fondo blanco
Un documento judicial dispone el envío a juicio oral de la acusación fiscal contra Pablo Alfonso López Chau por delitos de corrupción de funcionarios.

El proceso contra Alfonso López Chau

Se trata del caso de la designación de Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de la UNI, dispuesta por López Chau en diciembre de 2021 mediante la resolución rectoral 1534.

Según la acusación presentada por la fiscal provincial Norah Córdova, el entonces rector habría concertado con Anapan Ulloa para designarla en el referido cargo y sin que sea aprobada por el Consejo Universitario, según lo establece el estatuto de la universidad. Este establece que el secretario general es nombrado por el Consejo a propuesta del rector.

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Además, de acuerdo con el Ministerio Público, Sonia Anapan tampoco cumplía los requisitos para el cargo: ser docente, tener experiencia específica y haber sido jefa de área o departamento durante 5 años.

La Fiscalía también cuestiona que la exfuncionaria aún mantenía vínculo laboral con el Sineace al momento de su designación y que, 3 meses después, se elevó su remuneración a 13.500 soles mensuales, un incremento del 50%.

Infobae se contactó con el área de prensa de López Chau en el Senado, pero, si bien respondieron, de momento no se nos alcanzó el descargo del senador de Ahora Nación.

Página de un documento con texto sobre pedidos de penas de cárcel e inhabilitación para Alfonso López Chau y Sonia Napan
Un extracto judicial detalla las penas solicitadas por el Ministerio Público contra Alfonso López Chau Nava y Sonia Anapan Ulloa por colusión y negociación incompatible.

Pena solicitada contra López Chau

La fiscal Norah Córdova formuló cargos contra Alfonso López Chau en calidad de presunto autor y contra Sonia Anapan Ulloa como presunta cómplice, por el delito de colusión simple. Exige 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por 3 años para cada acusado.

De manera alternativa, la fiscal atribuye el delito de negociación incompatible solicitando una pena de 5 años de prisión e inhabilitación de 12 años y 6 meses para ambos procesados.

Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó una reparación civil de 605.000 soles por daño extrapatrimonial, de manera solidaria entre los dos acusados.

La defensa de López Chau

Durante el proceso penal, Alfonso López Chau planteó dos recursos para que el caso no avance a juicio oral: excepción de improcedencia de acción y sobreseimiento. El primero fue rechazado en doble instancia, mientras que el segundo fue desestimado en primera instancia.

En la excepción de improcedencia de acción, sostuvo que el hecho no era penalmente justiciable, pues el rector actuó por disposición estricta de la ley y en cumplimiento de su deber funcional, al designar a Anapan ante la renuncia del titular del cargo, con una confirmación posterior del Consejo Universitario que —según la defensa— validaba el acto. Sin embargo, la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima determinó que ninguna norma otorgaba al rector competencia para nombrar directamente al secretario general, por lo que no concurría causa de justificación.

Luego, durante la etapa de control de acusación, la defensa invocó la cosa decidida fiscal y el principio de ne bis in idem, al señalar que otra Fiscalía ya había archivado el caso bajo la figura de nombramiento ilegal de cargo. No obstante, el Juzgado de Investigación Preparatoria dijo que la disposición fiscal anterior nunca se pronunció sobre los elementos típicos de la colusión ni de la negociación incompatible, que son los delitos de este caso.

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