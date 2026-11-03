Perú

Convocatoria laboral con más de 350 vacantes para este 04 de noviembre: conoce el punto de atención y el horario

Los postulantes deberán presentar su currículum vitae (CV) impreso y un documento de identidad vigente para participar en el proceso de selección

La jornada de empleabilidad se realizará este miércoles 4 de noviembre en el distrito de Villa El Salvador - Créditos: Andina.
La jornada de empleabilidad se realizará este miércoles 4 de noviembre en el distrito de Villa El Salvador - Créditos: Andina.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció la organización de una convocatoria laboral con más de 350 vacantes disponibles para las personas que buscan incorporarse al mercado formal. La jornada se desarrollará este miércoles 4 de noviembre en el distrito de Villa El Salvador, donde los asistentes podrán acercarse para conocer las oportunidades de contratación y presentar sus documentos ante las empresas participantes.

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Empleo de Villa El Salvador, ubicado en la avenida Solidaridad, parcela II, manzana F, lote 11, en el Parque Industrial. Según la información difundida por las entidades organizadoras, la atención comenzará a las 9 a. m. y se extenderá hasta las 12:30 p. m.

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La iniciativa busca acercar las oportunidades de trabajo a los ciudadanos que necesitan encontrar una fuente de ingresos o desean cambiar de actividad laboral. Para participar, los interesados deberán llevar su currículum vitae (CV) impreso y un documento de identidad vigente. Ambos requisitos permitirán acreditar sus datos personales y facilitar el proceso de postulación durante la jornada.

La convocatoria es organizada por el Centro de Empleo y la Municipalidad de Villa El Salvador, instituciones que promueven el acceso a puestos de trabajo y el acercamiento entre empleadores y personas que buscan incorporarse a una actividad remunerada.

La convocatoria es organizada por el Centro de Empleo y la Municipalidad de Villa El Salvador con el propósito de acercar a los ciudadanos a nuevas oportunidades laborales - Créditos: MTPE.
La convocatoria es organizada por el Centro de Empleo y la Municipalidad de Villa El Salvador con el propósito de acercar a los ciudadanos a nuevas oportunidades laborales - Créditos: MTPE.

Consejos para elaborar un buen currículum vitae

El currículum vitae es una de las principales herramientas para presentarse ante un empleador. Este documento permite resumir la trayectoria académica, las capacidades y los antecedentes profesionales de una persona. Por ello, su elaboración requiere atención para evitar errores y destacar los aspectos más relevantes del perfil.

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Quienes planean asistir a la convocatoria pueden considerar las siguientes recomendaciones:

  • Incluye tus datos personales: Coloca tus nombres y apellidos, número de contacto, correo electrónico y distrito de residencia. Comprueba que los medios de comunicación estén vigentes.
  • Destaca tu experiencia laboral: Menciona los empleos anteriores, las empresas donde trabajaste, los cargos desempeñados y los periodos correspondientes. Prioriza las funciones relacionadas con el puesto al que deseas acceder.
  • Resalta tu formación académica: Incorpora los estudios escolares, técnicos o universitarios, así como los cursos y las capacitaciones que hayas completado.
  • Menciona tus habilidades: Señala conocimientos informáticos, idiomas y competencias que puedan resultar útiles para las responsabilidades del cargo.
  • Cuida la presentación: Utiliza una estructura sencilla, títulos claros y una tipografía legible. Evita los diseños recargados y las extensiones innecesarias.
  • Revisa la ortografía: Comprueba que no existan errores gramaticales, datos incorrectos o información desactualizada antes de imprimir el documento.
  • Adapta el contenido: Si tienes información sobre el puesto al que deseas postular, procura destacar los conocimientos y las capacidades que respondan a sus requisitos.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una convocatoria laboral con más de 350 vacantes para quienes buscan incorporarse al mercado formal - Créditos: Andina.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una convocatoria laboral con más de 350 vacantes para quienes buscan incorporarse al mercado formal - Créditos: Andina.

¿Qué hacer si no tienes experiencia laboral?

La falta de antecedentes profesionales no significa que una persona deba presentar un documento vacío o limitar sus posibilidades de conseguir empleo. Quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado pueden destacar otras actividades que demuestren sus conocimientos y capacidades.

Las prácticas preprofesionales, los voluntariados, los proyectos académicos y las actividades extracurriculares pueden servir para demostrar iniciativa y responsabilidad. También es conveniente mencionar el dominio de programas informáticos, idiomas u otras herramientas relacionadas con el puesto al que se desea acceder.

Recomendaciones para una buena enrevista laboral

  • Investiga a la empresa: Conoce sus actividades, servicios y principales características antes de asistir.
  • Llega puntualmente: Procura presentarte unos minutos antes de la hora programada.
  • Cuida tu presentación personal: Utiliza ropa limpia y adecuada al tipo de puesto.
  • Prepara tus respuestas: Practica cómo explicar tus fortalezas, experiencia y expectativas laborales.
  • Mantén una actitud positiva: Saluda cordialmente, escucha con atención y responde con seguridad.
  • Sé honesto: Evita exagerar tus conocimientos o atribuirte experiencias que no tienes.
  • Haz preguntas: Consulta sobre las funciones, los horarios y las condiciones del puesto.
  • Agradece la oportunidad: Despídete cordialmente y demuestra interés por continuar en el proceso.

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