Perú

¿Pensando cambiarte al gas natural en Perú? Esta región accederá a 500 conversiones gratuitas de vehículos a GNV

El Fondo de Inclusión Social Energético impulsa quinientas conversiones vehiculares gratuitas a GNV en Cajamarca. La región inició la puesta en operación de su primera estación

gas natural - GNV
El Programa Ahorro GNV concretó cerca de ciento cincuenta conversiones gratuitas en talleres locales con convenio.
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La apertura de la primera estación de Gas Natural Vehicular (GNV) en Cajamarca permitirá que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) otorgue 500 conversiones gratuitas para vehículos ligeros a través del Programa Ahorro GNV, según informó la entidad.

La infraestructura pertenece a Quavii, empresa de Promigas Perú, y se encuentra en la Estación Primavera, ubicada en la esquina de la Vía de Evitamiento Sur y el jirón San Juan de Dios, en el barrio San Martín de Porres. El nuevo punto de venta abastecerá a conductores y transportistas de la región que opten por utilizar gas natural en sus unidades.

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El FISE señaló que la puesta en funcionamiento de la estación amplía las condiciones necesarias para incorporar nuevos vehículos al sistema de GNV. La disponibilidad de un lugar de carga constituye uno de los factores centrales para que propietarios de autos particulares, taxis y otras unidades ligeras accedan al programa de conversión.

El Programa Ahorro GNV financiará la adaptación de vehículos ligeros

El beneficio anunciado contempla la adecuación de 500 vehículos ligeros para que puedan utilizar gas natural como combustible. De acuerdo con el FISE, los propietarios accederán al programa bajo una modalidad de financiamiento sin devolución.

Rubén López, especialista técnico del Programa Ahorro GNV, participó de la inauguración en representación del fondo y afirmó que la nueva estación permitirá ampliar el alcance del programa en la región.

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Ahorro GNV - gas natural vehicular
Los propietarios acceden a un financiamiento sin devolución para incorporar sus automóviles al uso de gas natural.

“Con la apertura de la Estación Primavera de Promigas Perú en Cajamarca, el FISE ofrecerá un beneficio inicial de 500 conversiones gratuitas de vehículos ligeros”, sostuvo López. El especialista añadió que la medida busca facilitar el acceso de los transportistas a un recurso de origen nacional.

La conversión a GNV supone la instalación de un sistema que permite al vehículo operar con gas natural. Para acceder al beneficio, los propietarios deben realizar el trámite en talleres locales que mantengan un convenio vigente con el FISE.

Cajamarca ya registra cerca de 150 conversiones sin costo

Antes de la inauguración de la nueva estación, el programa ya había concretado aproximadamente 150 conversiones vehiculares gratuitas a GNV en talleres de Cajamarca con acuerdos vigentes con el FISE.

La apertura del punto de abastecimiento busca responder a una de las limitaciones para el uso de este combustible en la región: la falta de estaciones de servicio dedicadas a la venta de GNV. Con esta instalación, los vehículos convertidos contarán con un lugar de carga en la ciudad.

El uso de GNV contribuye a la reducción de la contaminación ambiental y mejora la eficiencia del parque automotor en Perú. (Gob)
La medida estatal tiene como meta reducir los costos del transporte mediante una alternativa energética accesible.

El FISE indicó que el uso de gas natural puede reducir los gastos operativos de transportistas y conductores, en comparación con otros combustibles. Además, sostuvo que los precios del recurso presentan mayor estabilidad por tratarse de un energético de origen nacional.

La primera estación de GNV en Cajamarca forma parte de la expansión de la red de acceso al gas natural fuera de las principales ciudades del país. La implementación de nuevos centros de abastecimiento permite que los programas de conversión tengan una aplicación efectiva, ya que los conductores requieren disponibilidad regular de combustible para utilizar sus vehículos.

La entidad señaló que continuará con las acciones del Programa Ahorro GNV para facilitar la incorporación de más transportistas cajamarquinos al uso de gas natural.

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