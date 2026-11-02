Perú

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 2 de noviembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,46 soles peruanos, manteniéndose sin cambios respecto al precio previo de 3,46, con una variación porcentual de 0,02% en comparación con la sesión anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,58%, mientras que en el período interanual su valor ha aumentado un 2,94%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva sostenida, marcando cinco días consecutivos de aumento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,24%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia de 6,63%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado de divisas.

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