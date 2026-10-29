Perú

¿Qué meses serán los más críticos por el fenómeno El Niño en Perú?: el dato del océano que puede definir cuánto tiempo durarán las lluvias

Las anomalías térmicas detectadas hasta los 300 metros de profundidad pueden prolongar condiciones favorables para precipitaciones, crecidas de ríos y oleajes anómalos durante el verano

En un noticiero televisivo, el vocero de la Marina de Guerra del Perú, Giacomo Morote, presenta el monitoreo del fenómeno El Niño junto a la conductora. Frente a pantallas informativas, se exponen mapas y gráficos oceanográficos sobre la variación térmica superficial y subsuperficial frente a la costa peruana y en el Pacífico Central, detallando las anomalías de temperatura registradas a distintas profundidades marítimas.
Guardar

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que el fenómeno de El Niño alcance su mayor intensidad entre diciembre y febrero, un periodo en el que las precipitaciones concentrarán el principal riesgo para diversas zonas de Perú. Giacomo Morote, vocero de la Marina, también advirtió sobre la posibilidad de déficit de lluvias en el sur del país, una condición con efectos potenciales sobre la agricultura, la disponibilidad de agua y las actividades económicas locales.

El escenario combina señales distintas en el océano Pacífico. Frente a la costa peruana, la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 descendió levemente durante la última semana: pasó de 5,68 °C a 5,65 °C por encima de los valores normales. La variación no modifica, por ahora, la perspectiva de un calentamiento elevado en el litoral.

PUBLICIDAD

En el Pacífico ecuatorial central, la región Niño 3.4 mostró la tendencia opuesta. El indicador, asociado al desarrollo del Niño de alcance global, subió de 3,18 °C a 3,28 °C sobre el promedio. La diferencia entre ambas áreas permite seguir dos componentes del mismo proceso: el comportamiento del mar frente a Perú y la evolución de las condiciones oceánicas en una zona más amplia del Pacífico.

En una emisión de Latina Noticias, el vocero de la Marina de Guerra del Perú, Giacomo Morote, revisa junto a la conductora en el estudio los reportes emitidos por la Comisión Multisectorial ENFEN sobre el fenómeno El Niño. Asimismo, se expone mediante gráficos en pantalla la situación operativa de los puertos a lo largo del litoral norte, centro y sur del país, junto con la previsión de oleajes anómalos en la costa peruana.

El calentamiento submarino sostiene el riesgo frente a la costa peruana

La disminución superficial en Niño 1+2 coincidió con un incremento de la intensidad de los vientos, que pueden favorecer la dispersión de las aguas cálidas ubicadas en los primeros metros del mar. Esa variación, sin embargo, no basta para establecer una reducción sostenida del evento. La duración e intensidad de El Niño dependerán en gran medida de lo que ocurra en las capas más profundas del océano.

PUBLICIDAD

Ilustración del mar en corte vertical con una masa en tonos rojos y amarillos bajo una boya flotante y nubes de tormenta junto a la costa.
Un corte transversal del océano Pacífico ilustra la concentración de calor entre los 50 y 100 metros de profundidad frente a la costa peruana bajo el monitoreo del ENFEN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mediciones realizadas por un buque de la Dirección de Hidrografía y Navegación mostraron que el calor no se concentra únicamente en la superficie. Una semana antes de la exposición pública de estos datos, el equipo relevó toda la columna de agua frente al litoral peruano y detectó temperaturas elevadas hasta profundidades cercanas a los 250 y 300 metros.

Una presentadora de espaldas junto a una pantalla con mapas térmicos del océano Pacífico e indicadores de temperatura
Un informe televisivo presenta mapas sobre las anomalías de la temperatura superficial del océano Pacífico frente al litoral de Perú durante el mes de octubre.

Entre la superficie y los 50 metros de profundidad, el mar registraba casi 8 °C por encima de los niveles habituales. La anomalía era aún mayor entre los 50 y 100 metros, donde alcanzaba 9 °C. Esa masa de agua cálida constituye una reserva térmica capaz de alimentar nuevamente el calentamiento superficial si las condiciones atmosféricas dejan de favorecer su dispersión.

Dos personas frente a una pantalla gigante con mapas térmicos del océano Pacífico y cifras de temperatura del agua en un estudio de televisión
El vocero de la Marina de Guerra del Perú, Giacomo Morote, expone junto a una periodista los registros térmicos del océano Pacífico en un estudio de televisión.

Las mediciones a profundidad permiten estimar la duración del fenómeno

El comportamiento de las aguas profundas es una de las variables que sigue la ENFEN para definir cuánto tiempo puede mantenerse el calentamiento frente a la costa. Los vientos pueden desplazar o enfriar parcialmente las capas superiores, pero el calor acumulado en niveles inferiores puede volver a ascender y sostener anomalías elevadas en el mar.

Boya amarilla con la inscripción ENFEN en el mar, escala vertical de temperatura submarina y cortinas densas de lluvia sobre la costa.
Una boya oceanográfica del ENFEN registra variaciones térmicas submarinas frente al litoral peruano mientras una tormenta descarga precipitaciones sobre la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, el monitoreo no se limita a los registros satelitales de temperatura superficial. Las observaciones oceanográficas permiten conocer si el calentamiento pierde fuerza en toda la columna de agua o si permanece activo debajo de la superficie. Esa información resulta relevante para anticipar la persistencia de las condiciones asociadas al Niño costero y su posible relación con episodios de lluvia intensa.

Un oficial de la marina y una presentadora junto a una pantalla que muestra un mapa del litoral de Perú y datos numéricos de puertos
Un oficial naval y una presentadora exponen en un noticiero el estado y cierre de puertos marítimos a lo largo del litoral de Perú.

La comisión emite comunicados cada 15 días con información abierta sobre la evolución del Niño costero y del Niño global. Durante la presentación de sus proyecciones, se remarcó que las alertas requieren medidas concretas para reducir la exposición de la población, la infraestructura y las comunidades asentadas cerca de ríos, quebradas y otros puntos vulnerables ante crecidas.

Las alertas buscan anticipar medidas ante lluvias y oleajes anómalos

El repaso de eventos anteriores expuesto por la comisión indicó que las advertencias se difundieron con plazos que oscilaron entre uno y seis meses antes de los impactos previstos. Para un episodio clasificado como muy fuerte en 2026, la alerta se había emitido cinco meses antes. La anticipación busca que las autoridades y los sectores expuestos adopten acciones preventivas antes del periodo de mayor riesgo.

Maqueta tridimensional de un mapa costero con nubes de lluvia al norte, suelo agrietado al sur, una boya en el mar y un corte submarino térmico.
Un modelo tridimensional de Perú ilustra el impacto simultáneo de lluvias intensas en el norte y sequía en el sur, junto a una variación térmica submarina en el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones constituyen la principal preocupación ante el escenario previsto para los meses de verano. Las lluvias intensas pueden provocar desbordes de ríos, activación de quebradas, afectaciones en carreteras y daños en zonas urbanas y rurales. En contraste, el déficit de lluvias previsto para el sur peruano plantea un riesgo distinto, vinculado con la escasez hídrica y sus efectos sobre cultivos y reservorios.

Gráfico en pantalla con columnas de años, niveles de intensidad y duración en meses, sobre un cintillo informativo de un noticiero de televisión
Un gráfico informativo en la televisión peruana expone datos comparativos sobre la intensidad y la duración en meses de los eventos asociados al fenómeno El Niño.

Al momento del reporte, todos los puertos del litoral norte, centro y sur de Perú permanecían abiertos para actividades portuarias, recreativas, deportivas y pesqueras. La situación podía cambiar con el arribo de oleajes anómalos previsto para el fin de semana siguiente, una condición que suele requerir restricciones temporales para reducir riesgos en la navegación y en las zonas costeras.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoENFENPCMINDECISENAMHIperu-noticiasFenómeno El Niño en Perú

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Roberto Mosquera presentan sorpresas en el Gallardo: ambos usarán a sus mejores jugadores para seguir en la lucha por el título nacional. Conoce los equipos que definieron para el clásico

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Conoce el clima de este día en Lima

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Conoce el clima de este día en Lima

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este jueves 29 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este jueves 29 de octubre

Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 29 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 29 de octubre

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Iquitos este 29 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Iquitos este 29 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Fujimorista Fernando Rospigliosi al Sutep: “No es momento para estar haciendo paros, todo el Perú tiene problemas”

Congreso declara caducidad de acusaciones constitucionales contra Francisco Sagasti y José Elice tras cinco años

JNE rechaza agravios de Carlos Álvarez contra su presidente: “Contribuye a deteriorar el debate público”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”

Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”

César Acuña sorprende por sus retoques faciales y Magaly Medina lo critica: “De terror. Le hicieron una monstruosidad”

Paul Michael lanza tajante advertencia a Pamela López tras decir que se sintió usada: “No busques que hable mal de ti”

Jessica Newton reaparece con contundente mensaje tras ser desplazada por Luciana Fuster de Miss Grand Perú: “Siempre elige ser feliz”

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

DT de Deportivo Soan explicó demora en llegada de Fanta Fofana y cuándo podría debutar Fernanda Tomé en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Lisandro Greppo comienza a resignarse por alejamiento del Deportivo Garcilaso de la cima del Torneo Clausura 2026: “Sabemos cuál es nuestra realidad”

La dura opinión de Beto da Silva contra la Liga 1 tras la caída de Deportivo Garcilaso ante Alianza Atlético: “Esto es un espanto”