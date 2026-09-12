Perú

Estos trabajadores públicos recibirán aguinaldo y bono por escolaridad o gratificación en 2027

Presupuesto Público 2027 incluye los bonos que se pagan por Fiestas Patrias, Navidad y escolaridad, y también la gratificación para los trabajadores CAS

Mano con billetes de 100 soles
Revisa los bonos que les tocará a los trabajadores públicos en 2027. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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Si eres trabajador público, debes saber que en 2027 no habrá bono extraordinario, como se había acordado en los últimos años. Esto, dado que no se pactó en la negociación colectiva de este año.

Sin embargo, el Ejecutivo sí tiene contemplado en el proyecto del Presupuesto Público 2027 el pago de los bonos usuales durante el año, como el aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, de S/300, y el bono por escolaridad, de S/400.

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Esto irá para la mayoría de servidores del aparato estatal, con excepción de los que están bajo el régimen de la actividad privada (quienes reciben bono por escolaridad y gratificación como el sector privado), y los trabajadores CAS. Para 2027, estos últimos perciben el 20% de su sueldo como gratificación.

trabajadores estatales de la UGEL02
Trabajadores no recibirían bono extraordinario en 2027. - Crédito UGEL02

Aguinaldo y bono por escolaridad

El gobierno de Keiko Fujimori ha incluido como todos los años las disposiciones para la entrega de aguinaldo y bono por escolaridad en el Presupuesto Público de 2027.

Como se recuerda, ya en el aguinaldo no se incluye a los trabajadores CAS, dado que estos reciben gratificación a partir de la nueva Ley 32563, y su reglamento.

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  • Los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, cuyos montos ascienden, cada uno, hasta la suma de S/300
  • La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400.Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad se incluye en la planilla de pagos del mes de junio.

Así, esto aplicará solo para los siguientes trabajadores públicos:

  • Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276de la Ley Nº 29944 y de la Ley Nº 30512
  • Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220
  • El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153
  • Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público
  • El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
  • Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, de los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, del Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, de la Ley Nº 28091 y del Decreto Legislativo N° 1133.
Mientras, cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

¿Y los trabajadores bajo el DL 728?

Según el mismo proyecto del Presupuesto Público, se detalla que las entidades estatales que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada se sujetan a lo establecido en la Ley Nº 27735, Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad.

Es decir, que se abonarán gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad en julio y diciembre, equivalentes al sueldo, como es usual.

Asimismo, a estos se les otorgará la bonificación por escolaridad de S/400, “salvo que, por disposición legal, vengan entregando un monto distinto al señalado”.

Trabajadores públicos
Incrementos salariales de la negociación colectiva se aplicarán desde el 1 de enero de 2027. - Crédito Andina

El caso de los CAS

¿La gratificación de los CAS quedará firme para 2027? Todo indica que el gobierno lo considera, a pesar de que el MEF mencionara que buscarán retroceder en la Ley motivada por el Congreso anterior.

Así, si bien en su artículo 9, el proyecto del Presupuesto 2027 señala que la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, esto no comprende el caso de la gratificación CAS.

Así se exceptúa de esto a la “atención para el financiamiento complementario de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad del personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado mediante la Ley N° 32563″.

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AguinaldoBono de escolaridadGratificaciónSector públicoperu-economia

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