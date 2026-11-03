Perú

Más de 9 millones de personas viven en casas de adobe en Perú: ¿cómo reducir el riesgo de colapso ante El Niño?

La dificultad al cerrar puertas y ventanas alerta sobre posibles deformaciones o daños estructurales en la vivienda, según SENCICO. Huancavelica registra la mayor proporción nacional de casas edificadas con paredes de adobe o tapia

adobe
El uso de plástico sellado en techos inclinados evita el contacto directo del agua con los muros de adobe.
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En el Perú, 2.148.494 viviendas tienen paredes exteriores de adobe o tapia, según los Censos Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra equivale al 27,9% del total de hogares del país y abarca inmuebles donde residen más de nueve millones de personas.

Frente a las lluvias intensas, el mantenimiento preventivo resulta necesario para reducir filtraciones, acumulación de agua y daños en las estructuras.

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Los departamentos con mayor proporción de viviendas construidas con adobe o tapia son Huancavelica, con el 82,4%; Apurímac, con el 76,1%; Cajamarca, con el 70,3%; y Cusco, con el 67,3%.

En estas zonas, la exposición prolongada a la humedad puede afectar muros, techos y cimentaciones, sobre todo cuando las edificaciones presentan falta de conservación.

El ingeniero José Imán Silupu, especialista del Centro de Formación San Borja del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), indicó que cada vivienda requiere medidas de protección de acuerdo con sus materiales, sus condiciones y el lugar donde se ubica.

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El agua puede debilitar las paredes de adobe o tapia

Las viviendas de adobe son especialmente vulnerables cuando el agua entra en contacto directo con los muros durante un periodo prolongado. La humedad puede deteriorar el material y comprometer su resistencia, por lo que se requiere impedir filtraciones desde el techo y evitar que el agua se acumule cerca de las paredes.

Para reducir ese riesgo, Silupu recomendó colocar plástico sellado sobre las cubiertas inclinadas, una medida que ayuda a desviar el agua de lluvia. También aconsejó limpiar canaletas y drenajes pluviales para asegurar que el caudal se dirija hacia la calle y no se acumule en los techos o en las zonas próximas a los muros.

La revisión debe incluir grietas, desprendimientos y cambios visibles en las paredes. También conviene observar el funcionamiento de puertas y ventanas. Si una puerta comienza a trabarse o no cierra con facilidad, puede tratarse de una señal que requiere una inspección más detallada.

fenómeno El Niño
Las edificaciones de concreto requieren impermeabilizantes sobre superficies limpias y secas para impedir filtraciones.

Impermeabilizar y limpiar los techos reduce las filtraciones

En las viviendas de concreto o material noble, el uso de impermeabilizantes puede ayudar a disminuir las filtraciones provocadas por lluvias de larga duración. Estos productos deben ser adecuados para el tipo de superficie y aplicarse sobre zonas limpias, secas y sin daños pendientes de reparación.

La impermeabilización debe complementarse con un sistema de drenaje que permita evacuar el agua acumulada en la cubierta. Un techo con empozamientos puede agravar fisuras existentes y facilitar el ingreso de humedad hacia el interior de la vivienda.

Antes de las lluvias, las familias deben retirar hojas, tierra, bolsas y otros residuos que obstruyan canaletas, bajantes o sumideros. Los drenajes bloqueados pueden provocar desbordes, filtraciones y humedad en muros y techos. Esta revisión resulta relevante en inmuebles con techos planos, donde el agua puede permanecer estancada si no existen pendientes o desagües en condiciones.

Las instalaciones eléctricas requieren protección ante la humedad

En viviendas con cubiertas livianas, como calaminón o aluzinc, el especialista recomendó revisar con atención las instalaciones eléctricas. La humedad cerca de cables, tomacorrientes, cajas de conexión o tableros puede generar situaciones de riesgo.

Las conexiones deben estar entubadas y protegidas, especialmente en espacios donde ya se hayan detectado filtraciones. Si se advierte agua cerca de una instalación eléctrica, se debe evitar cualquier manipulación improvisada y recurrir a personal capacitado.

Las familias que viven en laderas, terrenos inestables u otras zonas expuestas a peligros también deben identificar espacios seguros y rutas de evacuación. La preparación previa permite responder con mayor rapidez ante una emergencia asociada a lluvias intensas.

SENCICO
SENCICO capacitó a más de dos millones de personas y certificó las competencias de 115.610 trabajadores de la construcción.

SENCICO cumple 50 años de formación para el sector construcción

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) cumplió 50 años desde la instalación de su primer Consejo Directivo Nacional, el 26 de octubre de 1976. La entidad fue creada mediante el Decreto Ley N.° 21673 con el objetivo de formar, capacitar, calificar, perfeccionar y certificar a operarios, técnicos y profesionales del sector construcción.

A lo largo de cinco décadas, la institución extendió sus actividades a distintas regiones del país. Actualmente, tiene presencia en 18 ciudades y desarrolla sus servicios a través de 21 sedes, entre gerencias zonales, unidades operativas y centros de formación.

Desde su creación, SENCICO capacitó a 2.239.732 personas mediante cursos dirigidos a trabajadores, jóvenes, técnicos y profesionales. Su oferta incluye programas de formación operativa, técnica y profesional, además de especializaciones, perfeccionamiento y actividades de extensión educativa vinculadas con la construcción y el saneamiento.

La entidad también certificó las competencias laborales de 115.610 trabajadores. Este servicio reconoce formalmente los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante la experiencia laboral en obra, con perfiles ocupacionales para los sectores de construcción y saneamiento.

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