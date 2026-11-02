América Latina

El papa León XIV recibirá en Uruguay la carta de un hombre que denuncia a un sacerdote por violencia sexual

La Iglesia no recibió solicitudes individuales ni de organizaciones para concretar reuniones con víctimas de curas. De todos modos, el cardenal Daniel Sturla le entregará la misiva de un denunciante de abusos sexuales

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)
El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)
Guardar

El papa León XIV tiene previsto tener encuentros con sobrevivientes de abusos cometidos por curas y otros miembros de la Iglesia durante su viaje apostólico que comienza el próximo viernes por América Latina. En Uruguay, esto no se concretará porque las autoridades eclesiásticas locales no recibieron ninguna solicitud, pero de alguna forma le llegará una de estas historias.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, le entregará a León XIV una carta de una persona que dice haber sido víctima de un abuso sexual de un sacerdote durante varios años, según informó al diario El País.

PUBLICIDAD

Sturla contó que se ha reunido en varias oportunidades con esta persona y que se comprometió ante ella a hacerle llegar la misiva al pontífice. Según la versión del hombre involucrado, el abuso ocurrió durante varios años y quien lo perpetraba era un sacerdote extranjero que estaba de paso en Uruguay.

El papa León XIV saluda a los participantes en un cónclave de jóvenes en el Vaticano el 24 de octubre del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV saluda a los participantes en un cónclave de jóvenes en el Vaticano el 24 de octubre del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino)

Pese a esta carta que recibirá, el papa no tendrá reuniones con sobrevivientes de abusos porque la Iglesia no recibió pedidos en ese sentido, ni individuales ni de organizaciones.

Por su parte, en declaraciones a Telenoche (Canal 4), Sturla señaló que el martes 27 mantuvo una conversación con esa persona. Explicó que la agenda de la visita papal se viene trabajando desde hace tiempo y es muy ajustada.

PUBLICIDAD

En los últimos años, la Iglesia Católica uruguaya generó canales de comunicación para que víctimas de acoso sexual puedan denunciar. En 2016, en tanto, la Conferencia Episcopal del Uruguay realizó una investigación propia en la que informó de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Se recabaron 44 denuncias a 40 sacerdotes y personas consagradas, que se procedió a expulsarlos, consignó este medio. Sin embargo, la mitad ya había fallecido.

Los días en Roma del cardenal uruguayo Daniel Sturla (@DanielSturla)
Los días en Roma del cardenal uruguayo Daniel Sturla (@DanielSturla)

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los encuentros buscan expresar cercanía con quienes sufrieron esa violencia, fomentar la sanación y consolidar una Iglesia “segura y sana espiritualmente”.

La decisión continúa una práctica que el papa León XIV ya adoptó en sus viajes recientes a España y Francia. En ambas ocasiones, los encuentros se realizaron a puertas cerradas y estuvieron centrados en la escucha de testimonios de hombres y mujeres que padecieron abusos.

La agenda de Uruguay

El papa estará tres días en Uruguay. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

La llegada del papa a Uruguay ha generado furor: las entradas para la vigilia en el Estadio Centenario se agotaron en tres horas y también las que se dispusieron para la misa central, del domingo.

Sin embargo, la organización informó que el martes 3 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, se habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de los encuentros con el pontífice en el Estadio Centenario y en Florida.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)
El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

“Esta nueva instancia permitirá que más personas puedan sumarse a dos de los acontecimientos centrales de la visita: el encuentro de música, testimonios y oración del sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, y la Santa Misa del domingo 8 de noviembre en Florida”, dice el comunicado oficial. Todas las entradas son gratuitas y pueden gestionarse a través del sitio oficial, papaleonuruguay.uy

Por otro lado, todavía hay entradas disponibles para la misa que se celebrará en Paysandú, el sábado 7.

Temas Relacionados

abusos sexualesIglesia CatólicaLeón XIVDaniel SturlaUruguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras registra 37,968 migrantes retornados de EE.UU. en 2026, una reducción frente a 2025

Las estadísticas de la Fundación 15 de Septiembre muestran que los retornos pasaron de 94,339 en 2022 a 37,968 hasta el 15 de octubre de 2026, aunque la organización advierte que el país debe atender las causas que impulsan la migración.

Honduras registra 37,968 migrantes retornados de EE.UU. en 2026, una reducción frente a 2025

Fugas de atletas cubanos revelan el control del régimen y la precariedad deportiva

Historias de figuras antillanas que eligieron la clandestinidad en el extranjero frente al desabastecimiento extremo y las restricciones oficiales de la isla

Fugas de atletas cubanos revelan el control del régimen y la precariedad deportiva

Tres militares murieron durante un curso de buzo táctico en Uruguay: el entrenamiento nocturno que terminó en tragedia

El accidente ocurrió durante una prueba de nado de 2.500 metros en el Río Uruguay. Cuatro alumnos quedaron bajo el agua luego de que un grupo se enredara con un objeto y los instructores debieran cortar la cuerda madre de seguridad

Tres militares murieron durante un curso de buzo táctico en Uruguay: el entrenamiento nocturno que terminó en tragedia

En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal

El reconocido creador de contenido fue cobijado por el cariño de una comunidad que salió a las calles para rendirle una sentida y multitudinaria despedida.

En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal

Este año 500 armas de fuego y 40 mil municiones han sido retiradas de las calles panameñas

Un plan gubernamental cambia armas y municiones por comida y medicamentos, bajo reserva total del proceso

Este año 500 armas de fuego y 40 mil municiones han sido retiradas de las calles panameñas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La vacuna hexavalente se incorporará al Calendario Nacional desde 2028: quiénes deben recibirla

La vacuna hexavalente se incorporará al Calendario Nacional desde 2028: quiénes deben recibirla

Partidos políticos expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente: “Reconocemos su extensa trayectoria”

Cuatro posturas de yoga para aliviar el dolor de espalda, mejorar tu posición corporal y destensar la zona lumbar

Quién es el sastre argentino que vestirá al Papa León XIV en su visita al país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

DEPORTES

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Jack Alexy rompió el récord mundial de los 100 metros libre y pone la mira en Beijing

Pisada para dejar a dos rivales en el camino y gran definición: el espectacular gol de Messi en la victoria del Inter Miami

Franco Colapinto habló tras no sumar puntos en el Gran Premio de México de F1 por una penalización: “Es difícil de entender”

ENTRETENIMIENTO

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

La industria del anime alcanzó un récord de USD 28.500 millones y casi triplicó su tamaño en dos décadas

Diez películas de espionaje que recorren casi un siglo de cine

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"