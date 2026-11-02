El papa León XIV recibirá en Uruguay la carta de un hombre que denuncia a un sacerdote por violencia sexual

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

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El papa León XIV tiene previsto tener encuentros con sobrevivientes de abusos cometidos por curas y otros miembros de la Iglesia durante su viaje apostólico que comienza el próximo viernes por América Latina. En Uruguay, esto no se concretará porque las autoridades eclesiásticas locales no recibieron ninguna solicitud, pero de alguna forma le llegará una de estas historias.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, le entregará a León XIV una carta de una persona que dice haber sido víctima de un abuso sexual de un sacerdote durante varios años, según informó al diario El País.

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Sturla contó que se ha reunido en varias oportunidades con esta persona y que se comprometió ante ella a hacerle llegar la misiva al pontífice. Según la versión del hombre involucrado, el abuso ocurrió durante varios años y quien lo perpetraba era un sacerdote extranjero que estaba de paso en Uruguay.

El papa León XIV saluda a los participantes en un cónclave de jóvenes en el Vaticano el 24 de octubre del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino)

Pese a esta carta que recibirá, el papa no tendrá reuniones con sobrevivientes de abusos porque la Iglesia no recibió pedidos en ese sentido, ni individuales ni de organizaciones.

Por su parte, en declaraciones a Telenoche (Canal 4), Sturla señaló que el martes 27 mantuvo una conversación con esa persona. Explicó que la agenda de la visita papal se viene trabajando desde hace tiempo y es muy ajustada.

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En los últimos años, la Iglesia Católica uruguaya generó canales de comunicación para que víctimas de acoso sexual puedan denunciar. En 2016, en tanto, la Conferencia Episcopal del Uruguay realizó una investigación propia en la que informó de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Se recabaron 44 denuncias a 40 sacerdotes y personas consagradas, que se procedió a expulsarlos, consignó este medio. Sin embargo, la mitad ya había fallecido.

Los días en Roma del cardenal uruguayo Daniel Sturla (@DanielSturla)

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los encuentros buscan expresar cercanía con quienes sufrieron esa violencia, fomentar la sanación y consolidar una Iglesia “segura y sana espiritualmente”.

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La decisión continúa una práctica que el papa León XIV ya adoptó en sus viajes recientes a España y Francia. En ambas ocasiones, los encuentros se realizaron a puertas cerradas y estuvieron centrados en la escucha de testimonios de hombres y mujeres que padecieron abusos.

La agenda de Uruguay

El papa estará tres días en Uruguay. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

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La llegada del papa a Uruguay ha generado furor: las entradas para la vigilia en el Estadio Centenario se agotaron en tres horas y también las que se dispusieron para la misa central, del domingo.

Sin embargo, la organización informó que el martes 3 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, se habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de los encuentros con el pontífice en el Estadio Centenario y en Florida.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

“Esta nueva instancia permitirá que más personas puedan sumarse a dos de los acontecimientos centrales de la visita: el encuentro de música, testimonios y oración del sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, y la Santa Misa del domingo 8 de noviembre en Florida”, dice el comunicado oficial. Todas las entradas son gratuitas y pueden gestionarse a través del sitio oficial, papaleonuruguay.uy

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Por otro lado, todavía hay entradas disponibles para la misa que se celebrará en Paysandú, el sábado 7.