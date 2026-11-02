Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 2 de noviembre

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de movimientos telúricos que sacudieron diversas regiones del país entre la noche de ayer y las primeras horas de hoy. Conoce los detalles de los epicentros, magnitudes y las provincias afectadas por la actividad sísmica

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Un estudio del Cenepred identificó que más de 330.000 personas de ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao podrían estar expuestas a inundaciones por lluvias intensas (Créditos: Canal N)

Las lluvias intensas mantienen en alerta a la costa norte del Perú, principalmente a Tumbes y Piura, donde las precipitaciones registradas desde la noche del domingo 1 de noviembre ocasionaron acumulaciones de agua en calles y vías rurales.

El Senamhi advirtió que las lluvias podrían continuar hasta el miércoles 4, aunque con menor intensidad, y pronosticó un nuevo incremento entre el jueves 5 y el sábado 7. En las últimas 24 horas, la estación de Matapalo, en Tumbes, acumuló 58,5 milímetros de lluvia, mientras que en Ayabaca, Piura, se registraron 21,7 milímetros. Además, las precipitaciones podrían activar quebradas y provocar huaicos e inundaciones.

09:51 hsHoy

En cuanto a los sismos, el último movimiento reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ocurrió el domingo 1 de noviembre, a las 8:50 a. m., y alcanzó una magnitud de 3.6. El epicentro se ubicó a 43 kilómetros al oeste de Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, con una profundidad de 13 kilómetros. Por otro lado, las lluvias también ocasionaron un huaico en la carretera Federico Basadre, en el sector Santa Rosa, distrito de Boquerón, provincia de Padre Abad, Ucayali, que afectó el tránsito en esta vía.

Lluvias intensas en Piura y Tumbes disminuirán su fuerza hasta el 4 de noviembre. Captura: X.
Lluvias intensas en Piura y Tumbes disminuirán su fuerza hasta el 4 de noviembre. Captura: X.
09:46 hsHoy

Información útil para enfrentar un sismo en Perú

Ante la posibilidad de un sismo importante, las autoridades y expertos recomiendan a la población mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las recomendaciones clave destacan:

  • Identificar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos organizados por INDECI.
  • Revisar periódicamente la estructura de la vivienda, especialmente si se encuentra en zonas antiguas o vulnerables.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú
09:42 hsHoy

Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?

La mochila de emergencia es un elemento fundamental en la estrategia de preparación. Las autoridades recomiendan que cada hogar cuente con una mochila lista para cada integrante de la familia, con suministros suficientes para al menos 48 horas. El contenido sugerido incluye:

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles (barritas energéticas, enlatados, galletas).
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en una bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas y alcohol en gel.
  • Silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila de emergencia abierta, botellas de agua, linterna, radio portátil, botiquín, alimentos enlatados, paquetes de comida, silbato, mascarillas, documentos.
Un kit de emergencia familiar muestra una mochila abierta con elementos esenciales para la preparación ante eventualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:42 hsHoy

¿Qué hacer si vivo en un departamento de piso elevado durante un sismo fuerte?

Quienes residen en edificios de varios pisos deben tomar precauciones específicas. El IGP sugiere permanecer en el interior de la vivienda durante el movimiento y no utilizar ascensores. Las recomendaciones incluyen:

  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
  • Esperar a que termine el movimiento antes de evacuar, verificando la seguridad de las escaleras.
  • Mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio, si lo hubiera.
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:42 hsHoy

Acciones después de un sismo

Al finalizar el movimiento sísmico, es fundamental realizar una evaluación rápida del entorno. Las autoridades aconsejan:

  • Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
  • Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas o desperfectos.
  • Comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
  • Prestar atención a las réplicas que suelen seguir a un sismo de magnitud considerable.
Vista panorámica de una ciudad peruana con personas evacuando edificios hacia una plaza, brigadistas con chalecos reflectantes y bandera del IGP en primer plano.
Cientos de personas evacuan edificios en una ciudad peruana durante un simulacro sísmico, supervisados por brigadistas y con la bandera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, reforzando la cultura de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:42 hsHoy

¿Qué medidas existen para reforzar la seguridad en Lima?

Los municipios y el Gobierno central impulsan programas de revisión y reforzamiento de escuelas, hospitales y edificios públicos. Además, promueven la actualización de los códigos de construcción para incorporar tecnologías antisísmicas. Entre las acciones destacadas:

  • Inspección periódica de estructuras críticas y obras en zonas de alto riesgo.
  • Capacitaciones dirigidas a brigadas comunitarias.
  • Incentivos para la construcción de viviendas seguras.
Simulacro en Palacio de Gobierno 2026
Simulacro en Palacio de Gobierno 2026 - PCM
09:42 hsHoy

Consejos prácticos para la familia peruana

La preparación familiar puede marcar la diferencia en una emergencia. Las principales sugerencias de los especialistas incluyen:

  • Conversar abiertamente sobre los riesgos sísmicos y definir roles dentro del hogar.
  • Mantener la mochila de emergencia en un lugar accesible.
  • Practicar rutas de evacuación y puntos de encuentro fuera de la vivienda.
  • Enseñar a los niños cómo actuar en caso de sismo, sin alarmarlos.

La reciente experiencia en Lima, relatada ampliamente en Radio Nacional, demuestra la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. La seguridad ante terremotos depende tanto de la infraestructura como de la preparación individual y colectiva.

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:42 hsHoy

Detalles de los sismos registrados

El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 10:15 al sureste de Tacna, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 134 kilómetros. Este movimiento fue sentido con intensidad II-III en la ciudad de Tacna, sin reportes de afectaciones.

Horas más tarde, un evento de magnitud 3.5 se registró a 14 kilómetros al noroeste de Aguaytía, en la región Ucayali. Este sismo, con una profundidad de 15 kilómetros, también alcanzó intensidad II-III en la zona.

Calle con edificios de ladrillo a la izquierda, un vehículo blanco, un poste de luz, árboles y una densa nube de polvo cubriendo un cerro al fondo
Una densa nube de polvo asciende sobre un cerro en la provincia de Chupaca, Junín, tras un sismo de magnitud 5.0. (Foto: Facebook)

Por la noche, un sismo de 3.9 grados se localizó a 23 kilómetros al oeste de Locumba, en la región de Jorge Basadre (Tacna), con una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad III. Minutos después, a las 21:02, se reportó otro sismo de magnitud 3.8 a 22 kilómetros al sur de Chupaca, Junín, con una profundidad de 10 kilómetros e intensidad III.

También el IGP reportó un sismo de magnitud 4.3 a las 23:05:39, con una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se localizó a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín, a una latitud de -12.22 y longitud de -75.35. El movimiento telúrico registró una intensidad III en Chupaca

Las autoridades mantienen el monitoreo constante y recomiendan a la población seguir las indicaciones de defensa civil ante posibles réplicas o nuevos eventos sísmicos.

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