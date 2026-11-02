Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 2 de noviembre

Un estudio del Cenepred identificó que más de 330.000 personas de ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao podrían estar expuestas a inundaciones por lluvias intensas (Créditos: Canal N)

Las lluvias intensas mantienen en alerta a la costa norte del Perú, principalmente a Tumbes y Piura, donde las precipitaciones registradas desde la noche del domingo 1 de noviembre ocasionaron acumulaciones de agua en calles y vías rurales.

El Senamhi advirtió que las lluvias podrían continuar hasta el miércoles 4, aunque con menor intensidad, y pronosticó un nuevo incremento entre el jueves 5 y el sábado 7. En las últimas 24 horas, la estación de Matapalo, en Tumbes, acumuló 58,5 milímetros de lluvia, mientras que en Ayabaca, Piura, se registraron 21,7 milímetros. Además, las precipitaciones podrían activar quebradas y provocar huaicos e inundaciones.