Perú

La vez que el papa León XIV fue ‘encarcelado’ en Chiclayo y los fieles pagaron por su liberación: “Solo pasa en Perú”

Usuarios en redes sociales destacaron la cercanía del sumo pontífice con los fieles peruanos en medio de la expectativa por su próximo viaje al país

Un clérigo sonríe detrás de unas rejas con un letrero y un retrato suyo en un recuadro circular superpuesto a la izquierda
Robert Prevost participa en un juego de recaudación en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo antes de su designación como papa León XIV.
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Un video difundido en TikTok muestra al papa León XIV “preso” detrás de unos barrotes simulados durante una dinámica festiva del 2022 en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. En las imágenes, que circularon en redes sociales en el marco de la expectativa por su próxima visita a Perú, se observa al pontífice sonriente mientras sostiene las rejas de su “celda” y un animador pide a los asistentes que colaboren económicamente para pagar su rescate.

La escena se produjo en un evento del seminario donde Robert Prevost, nombre de pila del actual Papa, ejerció como obispo entre 2015 y 2023. El clip generó una fuerte reacción positiva entre los usuarios, que destacaron la cercanía del líder religioso con los fieles peruanos y revivieron el vínculo que construyó durante casi una década en la región de Lambayeque.

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El video, grabado durante una actividad del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, revive el vínculo del pontífice con la diócesis que lideró entre 2015 y 2023. (Crédito: TIKTOK/@dianagonzalesniev)

León XIV protagonizó un juego de recaudación

En el video, el animador del evento exclama “todo el mundo tiene que colaborar para rescatar al obispo” mientras los presentes se acercan para realizar sus aportes. León XIV responde al juego con una sonrisa y permanece tras los barrotes que recrean una prisión, en una escena que contrasta con la solemnidad habitual asociada a su investidura papal.

La actividad tuvo lugar antes de su elección como sumo pontífice, durante el período en que se desempeñó como obispo de la Diócesis de Chiclayo. Prevost llegó a la ciudad en 2014 como administrador apostólico y fue consagrado oficialmente obispo en septiembre de 2015, cargo que ejerció hasta enero de 2023, cuando el papa Francisco lo convocó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio de los Obispos.

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Un sacerdote habla por micrófono en un escenario con instrumentos musicales y un letrero amarillo que dice Té Show, junto a dos personas
Robert Prevost habla ante el público desde el escenario durante la actividad benéfica Té Show en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo.

El juego de la “cárcel”

Una usuaria de TikTok explicó el origen de la dinámica captada en el video. “En el Seminario de Chiclayo realizan una actividad llamada Té Show, que incluye diversos números artísticos, tómbola, juegos y muchas otras actividades”, detalló. Entre esos juegos se encuentra “la cárcel”: quien compra un ticket puede encarcelar a otra persona, que recupera su libertad al cumplirse el tiempo pactado o si un tercero paga por su liberación.

El testimonio permitió contextualizar una escena que, sin esa aclaración, podría interpretarse como un hecho ajeno a la dinámica habitual de las actividades benéficas organizadas por instituciones religiosas en la región.

Día del evento en 2022, con la 'cárcel' a la izquierda y el muñeco cercelero bailando
Día del evento en 2022, con la 'cárcel' a la izquierda y el muñeco cercelero bailando - Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo

Peruanos destacan el carisma del papa León XIV

La mayoría de los comentarios en TikTok valoraron con humor y afecto la actitud del Papa durante la dinámica. “Se nota que la pasa bien, se divierte, su sonrisa lo dice todo”, escribió una usuaria, quien agregó que, de cara a la visita oficial a Perú, sentía que se trataba de “un ser de la familia” que “regresa a casa”.

Otros comentarios reforzaron esa percepción de cercanía cultural entre el pontífice y el país sudamericano. “Cosas que solo le podían pasar en Perú, no habrá otro Papa con tanto encanto y sazón como él”, señaló otro usuario, en una de las frases que más repercusión tuvo entre las reacciones al video.

El episodio circuló en redes en momentos en que crece la expectativa por la llegada del papa León XIV a Perú, país donde pasó buena parte de su trayectoria eclesiástica. Antes de asumir como obispo de Chiclayo, Prevost había llegado por primera vez al norte peruano en 1985 como misionero agustino, lo que consolidó un lazo de varias décadas con la región que ahora se prepara para recibirlo como jefe de la Iglesia católica.

El papa León XIV celebra un audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV celebra un audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

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