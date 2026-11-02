Perú

Papa León XIV en Perú: Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas

El espacio incluirá puntos de rehidratación, atención médica ambulatoria y brigadistas que brindarán seguridad y atención a los asistentes. Escenario deberá estar terminado la próxima semana, según la FAP

Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)
Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)
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Faltan pocos días para la llegada del papa León XIV al Perú como parte de su viaje apostólico a Sudamérica y se sigue preparando el escenario en el que se realizará la misa en la Báse Aérea Las Palmas, una estructura que según se indicó a Infobae Perú, debería terminar su construcción entre los días 12 y 13 de noviembre.

En conversación con este medio, el coronel FAP Carlos Tejada afirmó que la Base Aérea Las Palmas se prepara para recibir a 1,2 millones de personas durante la misa del papa, con un esquema que combinará sectores delimitados, acceso exclusivamente peatonal y una salida simultánea de los asistentes y la comitiva pontificia para resguardar la seguridad en el recinto.

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El coronel indicó que la preparación todavía se encontraba en una fase de ampliación de personal. Aunque hasta el momento en la estructura trabajaban aproximadamente 60 personas, el vocero incifra que el personal de trabajo crecer hasta 500 personas de manera simultánea en los días previos a la ceremonia.

Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)
Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)

El vocero de la Fuerza Aérea del Perú afirmó que se destinará 70 hectáreas de la base para el evento, con una distribución de 37 zonas de distinta capacidad para los asistentes al evento. Al describir la organización del predio, Tejada señaló que “Estas zonas estarán equipadas con puntos de rehidratación, atención médica ambulatoria y personal de brigadistas desplegados para cualquier atención”.

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Acceso peatonal por 14 puertas

El representante sostuvo a Infobae Perú acceso de los fieles será únicamente peatonal y estará habilitado por 14 puertas ubicadas en el perímetro del recinto y que la puerta principal de la base no estará disponible para el público que asista a la misa.

Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)
Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)

Al explicar las condiciones previstas para personas con limitaciones físicas, el coronel indicó: “El personal inscrito en CONADIS podrá registrar esa situación al solicitar su ticket y tendrá una puerta especial de acceso y un área específica para apreciar la misa”.

Las coordinaciones también alcanzaron a los distritos de Surco, Barranco y Chorrillos, además de la Policía Nacional del Perú, quienes consideraron que las vías de acceso a la base aérea podrían suponer un riesgo en caso de que se detecte la presencia de vehículos estacionados en las cercanías.

“El acceso a esas calles va a ser solamente peatonal”, afirmó Tejada, quien añadió que la ATU debía aumentar la frecuencia del transporte público hacia la zona ante la restricción de vehículos particulares.

Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)
Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)

Al final de la ceremonia litúrgica, el vocero de la FAP indicó que el papa abandonará Las Palmas con su cápsula de seguridad por una puerta determinada para ese fin, mientras los asistentes serán invitados a retirarse por los mismos accesos que utilizaron para ingresar.

La Fuerza Aérea desplegará personal en las áreas bajo su responsabilidad para proteger las instalaciones y responder ante eventuales incidencias. Sobre el operativo en la zona destinada a los asistentes, Tejada precisó: “La Policía Nacional va a estar desplegada en mayor proporción donde estén los fieles, dando la seguridad y la guía adecuada para desarrollar la actividad”.

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