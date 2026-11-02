Reniec suspendió la atención de trámites tras reportar un incendio en sus servidores

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejó sin atención sus plataformas y trámites este lunes 2 de noviembre, luego de que una sobrecarga eléctrica provocara un incendio controlado en el área de servidores de la institución.

El hecho afectó el funcionamiento de los sistemas que sostienen los servicios de la entidad. Reniec resolvió paralizar las operaciones mientras sus especialistas revisan la infraestructura y aplican medidas para proteger los datos de los ciudadanos.

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Reniec interrumpió la atención por una falla eléctrica que alcanzó a sus servidores| Foto: Reniec

¿A qué hora se reestablecerá el sistema?

La institución estimó que la normalización podría completarse antes de que termine el 2 de noviembre. Caso contrario, lo comunicarán.

Sin embargo, se pidió a los usuarios estar atentos a los canales oficiales del organismo, que anunciará allí la fecha y la hora de reapertura de la atención.

¿Qué trámites puedo realizar de manera virtual?

Aunque actualmente el sistema presenta inconvenientes, es importante tener en cuenta que varios trámites de Reniec también pueden realizarse de forma virtual. Esta alternativa permite iniciar futuras solicitudes sin necesidad de acudir a una oficina, siempre que el servicio se encuentre habilitado y el usuario cumpla con los requisitos establecidos.

Duplicado de DNI azul a electrónico: reemplaza un DNI azul perdido, robado o deteriorado por un DNI electrónico. No permite modificar los datos personales registrados.

Duplicado de DNI electrónico: permite obtener otro DNIe si el anterior se perdió, fue robado o está dañado. El nuevo documento conserva los mismos datos del titular.

Renovación por caducidad del DNI electrónico: corresponde cuando el DNIe venció o está próximo a vencer. Permite emitir un documento nuevo y actualizar determinados datos.

Consulta del estado de trámite de DNI: sirve para conocer el avance de una solicitud iniciada ante Reniec. Permite saber si el documento sigue en proceso, está listo para recoger o presenta observaciones.

Rectificación del estado civil de soltero a casado: actualiza el estado civil del titular tras registrar su matrimonio. El procedimiento implica la emisión de un nuevo DNI.

Actualización del PIN de seguridad del DNI electrónico: permite cambiar o recuperar la clave de seguridad del DNIe. El PIN es necesario para utilizar la firma electrónica y otros servicios digitales.

Copias certificadas de actas o partidas: permite obtener documentos oficiales de nacimiento, matrimonio o defunción. Estas copias pueden ser solicitadas para acreditar un hecho ante una institución.

Certificado de Inscripción C4: acredita los datos de identidad que una persona tiene registrados en Reniec. Es un documento informativo y no reemplaza al DNI.

Validación de copias certificadas de actas: permite comprobar que una partida fue emitida por Reniec. Sirve para verificar la autenticidad y vigencia del documento.

Devolución por pago de tasas: permite solicitar el reembolso de un pago hecho por un trámite no realizado. La petición se presenta mediante la mesa de partes virtual de Reniec.

Los trámites pueden realizarse mediante la aplicación móvil de Reniec, disponible para los servicios que se encuentren habilitados. Desde esta plataforma, los usuarios pueden iniciar solicitudes, consultar el estado de sus gestiones y acceder a información sobre requisitos, pagos y plazos.

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