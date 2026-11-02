Perú

Raysa Ortiz encara a Paul Michael en 'Esto es Guerra' y descarta un romance entre ambos: "Ni tú y yo tenemos nada"

La actriz cuestionó los comentarios del cantante sobre su vida personal y descartó de forma contundente cualquier vínculo sentimental pasado

Durante una emisión en vivo del programa de televisión 'Esto es guerra', Raysa Ortiz se dirige a Paul Michael con un micrófono desde el set del reality. La participante cuestiona declaraciones del cantante sobre su situación personal y descarta la existencia de un vínculo sentimental previo entre ambos, mientras los demás integrantes del espacio televisivo observan la interacción. Video: América TV / Esto es Guerra
Guardar

Raysa Ortiz encaró a Paul Michael durante una transmisión en vivo de ‘Esto es guerra’, luego de que el cantante hiciera comentarios sobre la vida personal de la actriz que ella interpretó como una muestra de incomodidad. La gemela de Sirena Ortiz le pidió explicaciones de manera directa frente a las cámaras y terminó por dejar en claro que entre ambos nunca existió una relación sentimental.

El intercambio se produjo luego de que Paul Michael mostrara un acercamiento con Mapi Westphalen, nueva integrante del programa de América TV, situación que incluyó un beso en la frente y una canción dedicada durante una de las dinámicas del reality. En medio de esa interacción, el cantante comentó que se encontraba soltero y que Ortiz continuaba con su vida, una frase que generó la reacción inmediata de la actriz.

PUBLICIDAD

Raysa Ortiz cuestionó la actitud de Paul Michael frente a las cámaras

Según el relato recogido por los programas de espectáculos, todo comenzó cuando Paul Michael afirmó: “Yo estoy soltero”, a lo que la conductora Katia Palma intervino con la frase “Raysa multiplicada por cero”. El cantante continuó con su comentario y añadió: “Raysa está haciendo su vida”, una declaración que la actriz consideró cargada de cierto resentimiento.

“¿Por qué te expresas de esa forma? Parece que estuvieras molesto diciendo que yo estoy haciendo mi vida. Yo estoy tranquila”, respondió Ortiz frente a las cámaras, al notar un tono que no lograba comprender del todo.

Una mujer con camiseta deportiva amarilla y un hombre con camiseta deportiva roja sostienen micrófonos en un estudio de televisión
Raysa Ortiz encaró a Paul Michael en vivo durante la emisión del programa 'Esto es guerra'.

Ante el cuestionamiento directo, Paul Michael aseguró que no mantenía ningún resentimiento hacia la actriz, aunque de inmediato reconoció que una situación del pasado sí le había generado cierto malestar emocional. “En su momento me dolió algo, pero normal. La vida pasa y todo sigue”, explicó el cantante, sin precisar a qué episodio se refería.

PUBLICIDAD

La actriz insistió en conocer el motivo del supuesto malestar

La respuesta de Paul Michael no logró convencer a Raysa Ortiz, quien insistió en que el cantante especificara qué situación lo había afectado. “¿Pero qué te dolió? ¿Qué hice?”, preguntó la actriz, visiblemente desconcertada por la falta de claridad en las palabras de su compañero.

Fue en ese momento cuando Ortiz decidió marcar distancia de manera contundente frente a las cámaras. “Yo no hice nada. Ni tú y yo tenemos algo como para que te duela”, sentenció la actriz, con lo que descartó de manera categórica que entre ambos hubiera existido algún vínculo sentimental que justificara ese tipo de comentarios.

Paul Michael, por su parte, evitó profundizar en los detalles de lo sucedido y se limitó a señalar: “O sea, tú me estás diciendo, ¿te duele algo? Te lo dije y en su momento me explicaste y ya está”, en referencia a una conversación previa entre ambos que no fue detallada durante la transmisión.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó al reto de actuación que protagonizaron Paul Michael y Raiza Ortiz en ‘Esto es guerra’, donde ambos terminaron dándose un apasionado beso. ATV/Magaly TV La Firme.

El cruce incluyó referencias al acercamiento del cantante con Mapi Westphalen

Durante el intercambio, Raysa Ortiz también cuestionó si el interés de Paul Michael por Mapi Westphalen guardaba relación con lo ocurrido previamente entre ella y el cantante. “¿O sea por eso vas y buscas a Mapi?”, preguntó la actriz, a lo que él respondió de manera tajante: “No, por eso no busqué a Mapi”.

La conversación se tornó aún más tensa cuando Ortiz insistió con una nueva pregunta: “¿La estás usando como plato de segunda mano?”. Ante ese comentario, Westphalen intervino de inmediato para dejar en claro su postura. “Yo no soy segundo plato de nadie, por si acaso”, afirmó la bailarina, a lo que Paul Michael respondió: “No, tú no eres segundo plato de nadie, Mapi, tranquila”.

El cantante había manifestado previamente, en declaraciones a ‘Más espectáculos’, que sentía atracción por varias de sus compañeras del programa, entre ellas Mapi Westphalen, Melissa y la propia Raysa Ortiz. “Mapi es linda también, o sea, es una chica muy simpática. A mí me gusta también, o sea, a un hombre le puede gustar”, había declarado en esa oportunidad.

Chris Soifer competirá como una de las principales contrincantes de Mapi Westphalen. IG
Chris Soifer competirá como una de las principales contrincantes de Mapi Westphalen. IG

Westphalen, consultada sobre la cercanía que ha mostrado con Paul Michael frente a las cámaras, calificó al cantante como una persona coqueta. “Como es coqueto, se presta, pero sí, es un chico muy muy dinámico”, señaló la bailarina en una entrevista previa con el mismo programa.

El cruce entre Raysa Ortiz y Paul Michael se suma a otros episodios que han generado comentarios dentro de ‘Esto es guerra’, en un contexto donde las interacciones del cantante con distintas participantes del reality, incluida su cercanía con Pamela López, se han mantenido como tema de conversación entre sus compañeros de competencia.

Temas Relacionados

Paul MichaelEsto es GuerraRaysa OrtizMapi Westphalenperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presentan lista de más de 70 religiosos peruanos acusados de abusos sexuales a días de la llegada del papa León XIV

La presentación coincidirá con la próxima visita del pontífice al país y pondrá el foco en los reclamos de sobrevivientes por mayor transparencia, sanciones a responsables de encubrimiento y reparación para las víctimas

Presentan lista de más de 70 religiosos peruanos acusados de abusos sexuales a días de la llegada del papa León XIV

Martín Távara tras la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca: “Nos estamos jugando cosas muy importantes”

El volante admitió que el triunfo ante los cajamarquinos costó más de lo esperado, pero defendió la madurez del grupo para no ceder ante la presión y enfocarse en ganar partido a partido hasta el final del torneo

Martín Távara tras la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca: “Nos estamos jugando cosas muy importantes”

Ahorrar no es solo guardar dinero: por qué conocer nuestro historial crediticio también importa

Para muchos peruanos, el desafío no es solo llegar a fin de mes, sino también contar con los recursos necesarios para alcanzar sus metas personales y familiares. Ahorrar con un propósito y tener información clara sobre nuestras finanzas nos ayuda a anticiparnos, decidir mejor y ganar tranquilidad

Ahorrar no es solo guardar dinero: por qué conocer nuestro historial crediticio también importa

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

El estratega uruguayo ha quedado muy orgulloso por la manera en cómo el ‘rojo matador’ sacó adelante un partido espeso contra un oponente directo como FBC Melgar con anotaciones de última hora

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Reniec suspendió la atención de trámites tras reportar un incendio en sus servidores

La entidad atribuyó la interrupción a una sobrecarga en las conexiones eléctricas y pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales

Reniec suspendió la atención de trámites tras reportar un incendio en sus servidores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

Alcalde de Tacna pierde los papeles e insulta a congresistas en reunión: “Ustedes son votos por accidente”

Keiko Fujimori sobre el combate a la criminalidad: “Ya no vamos a esperar más, vamos a hacer uso legítimo de la fuerza”

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

Rebeca Escribens llama celosa a Ana Paula Consorte tras su mensaje de Halloween sobre los falsos

Magaly Medina habla de su autoestima en televisión: "En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba"

Allison Pastor deja claro que no volverá a Esto es Guerra tras lesión en el programa: “Es un proceso largo”

Monserrat Seminario confirma que vive con su nueva pareja en España y Melcochita le da su bendición: “La hace feliz”

DEPORTES

Martín Távara tras la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca: “Nos estamos jugando cosas muy importantes”

Martín Távara tras la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca: “Nos estamos jugando cosas muy importantes”

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos