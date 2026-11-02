Raysa Ortiz encara a Paul Michael en 'Esto es Guerra' y descarta un romance entre ambos: "Ni tú y yo tenemos nada"

Durante una emisión en vivo del programa de televisión 'Esto es guerra', Raysa Ortiz se dirige a Paul Michael con un micrófono desde el set del reality. La participante cuestiona declaraciones del cantante sobre su situación personal y descarta la existencia de un vínculo sentimental previo entre ambos, mientras los demás integrantes del espacio televisivo observan la interacción. Video: América TV / Esto es Guerra

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Raysa Ortiz encaró a Paul Michael durante una transmisión en vivo de ‘Esto es guerra’, luego de que el cantante hiciera comentarios sobre la vida personal de la actriz que ella interpretó como una muestra de incomodidad. La gemela de Sirena Ortiz le pidió explicaciones de manera directa frente a las cámaras y terminó por dejar en claro que entre ambos nunca existió una relación sentimental.

El intercambio se produjo luego de que Paul Michael mostrara un acercamiento con Mapi Westphalen, nueva integrante del programa de América TV, situación que incluyó un beso en la frente y una canción dedicada durante una de las dinámicas del reality. En medio de esa interacción, el cantante comentó que se encontraba soltero y que Ortiz continuaba con su vida, una frase que generó la reacción inmediata de la actriz.

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Raysa Ortiz cuestionó la actitud de Paul Michael frente a las cámaras

Según el relato recogido por los programas de espectáculos, todo comenzó cuando Paul Michael afirmó: “Yo estoy soltero”, a lo que la conductora Katia Palma intervino con la frase “Raysa multiplicada por cero”. El cantante continuó con su comentario y añadió: “Raysa está haciendo su vida”, una declaración que la actriz consideró cargada de cierto resentimiento.

“¿Por qué te expresas de esa forma? Parece que estuvieras molesto diciendo que yo estoy haciendo mi vida. Yo estoy tranquila”, respondió Ortiz frente a las cámaras, al notar un tono que no lograba comprender del todo.

Raysa Ortiz encaró a Paul Michael en vivo durante la emisión del programa 'Esto es guerra'.

Ante el cuestionamiento directo, Paul Michael aseguró que no mantenía ningún resentimiento hacia la actriz, aunque de inmediato reconoció que una situación del pasado sí le había generado cierto malestar emocional. “En su momento me dolió algo, pero normal. La vida pasa y todo sigue”, explicó el cantante, sin precisar a qué episodio se refería.

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La actriz insistió en conocer el motivo del supuesto malestar

La respuesta de Paul Michael no logró convencer a Raysa Ortiz, quien insistió en que el cantante especificara qué situación lo había afectado. “¿Pero qué te dolió? ¿Qué hice?”, preguntó la actriz, visiblemente desconcertada por la falta de claridad en las palabras de su compañero.

Fue en ese momento cuando Ortiz decidió marcar distancia de manera contundente frente a las cámaras. “Yo no hice nada. Ni tú y yo tenemos algo como para que te duela”, sentenció la actriz, con lo que descartó de manera categórica que entre ambos hubiera existido algún vínculo sentimental que justificara ese tipo de comentarios.

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Paul Michael, por su parte, evitó profundizar en los detalles de lo sucedido y se limitó a señalar: “O sea, tú me estás diciendo, ¿te duele algo? Te lo dije y en su momento me explicaste y ya está”, en referencia a una conversación previa entre ambos que no fue detallada durante la transmisión.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó al reto de actuación que protagonizaron Paul Michael y Raiza Ortiz en ‘Esto es guerra’, donde ambos terminaron dándose un apasionado beso. ATV/Magaly TV La Firme.

El cruce incluyó referencias al acercamiento del cantante con Mapi Westphalen

Durante el intercambio, Raysa Ortiz también cuestionó si el interés de Paul Michael por Mapi Westphalen guardaba relación con lo ocurrido previamente entre ella y el cantante. “¿O sea por eso vas y buscas a Mapi?”, preguntó la actriz, a lo que él respondió de manera tajante: “No, por eso no busqué a Mapi”.

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La conversación se tornó aún más tensa cuando Ortiz insistió con una nueva pregunta: “¿La estás usando como plato de segunda mano?”. Ante ese comentario, Westphalen intervino de inmediato para dejar en claro su postura. “Yo no soy segundo plato de nadie, por si acaso”, afirmó la bailarina, a lo que Paul Michael respondió: “No, tú no eres segundo plato de nadie, Mapi, tranquila”.

El cantante había manifestado previamente, en declaraciones a ‘Más espectáculos’, que sentía atracción por varias de sus compañeras del programa, entre ellas Mapi Westphalen, Melissa y la propia Raysa Ortiz. “Mapi es linda también, o sea, es una chica muy simpática. A mí me gusta también, o sea, a un hombre le puede gustar”, había declarado en esa oportunidad.

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Chris Soifer competirá como una de las principales contrincantes de Mapi Westphalen. IG

Westphalen, consultada sobre la cercanía que ha mostrado con Paul Michael frente a las cámaras, calificó al cantante como una persona coqueta. “Como es coqueto, se presta, pero sí, es un chico muy muy dinámico”, señaló la bailarina en una entrevista previa con el mismo programa.

El cruce entre Raysa Ortiz y Paul Michael se suma a otros episodios que han generado comentarios dentro de ‘Esto es guerra’, en un contexto donde las interacciones del cantante con distintas participantes del reality, incluida su cercanía con Pamela López, se han mantenido como tema de conversación entre sus compañeros de competencia.

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