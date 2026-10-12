¿Se caen los feriados por la visita del papa León XIV? “Sería poco elegante...”, señala el ministro de Trabajo

La visita apostólica del papa León XIV abarca actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 16 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de que en las últimas semanas se manejara la posibilidad de declarar feriados o días no laborables por la visita del papa León XIV, el anuncio de la Santa Sede sobre la próxima operación del pontífice por un nódulo pulmonar ha puesto en suspenso cualquier definición del Gobierno sobre esas medidas.

En diálogo con la prensa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, evitó este lunes adelantar si el Ejecutivo declarará jornadas no laborables durante las actividades del jefe de la Iglesia católica.

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“Sería poco elegante anticipar feriados cuando de por medio, primero que nada, está la salud del papa”, afirmó desde Lambayeque.

Luego de participar en una misa de salud, el titular del MTPE aseveró que la prioridad es conocer el diagnóstico posterior a la intervención y las recomendaciones del equipo médico.

“Esperamos la palabra final del Vaticano”, sostuvo. Sheput agregó que, si los especialistas consideran necesario un periodo de reposo, el país deberá acompañar la recuperación del papa con oraciones.

El ministro Juan Sheput afirmó que anticipar feriados es inadecuado ante la prioridad de la salud del papa.

La visita sigue programada, aunque depende de la evolución médica

Hasta el momento, no existe una comunicación de la Santa Sede que anuncie la cancelación o la postergación de la visita apostólica. La agenda de León XIV en Perú se mantiene prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, con actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

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El domingo 11 de octubre, el pontífice informó que en exámenes médicos recientes detectaron un nódulo pequeño y localizado en uno de sus pulmones. Explicó que el hallazgo se produjo en una etapa temprana y que, por recomendación de los médicos, se someterá a una cirugía para extirparlo.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, señaló que la operación está prevista para los primeros días de esta semana y que la recuperación posterior duraría alrededor de una semana. No obstante, el Vaticano no anunció todavía si el procedimiento alterará los viajes internacionales del papa durante noviembre.

Los médicos detectaron un nódulo pulmonar en etapa temprana y programaron la intervención quirúrgica para el inicio de la semana.

Juan Sheput había descartado una modificación del itinerario

Antes de referirse a los posibles feriados, Sheput afirmó que la gira peruana seguía “tal cual lo programado”. El ministro hizo esa declaración ayer 11 de octubre, tras participar en una misa por la salud de León XIV en el Santuario de Las Nazarenas.

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“Hasta ahora está todo en marcha, tal cual lo programado”, dijo entonces. También pidió a los fieles que recen por el pontífice, quien tiene previsto regresar al país donde desarrolló una parte de su labor pastoral antes de ser elegido papa.

La visita forma parte de una gira sudamericana que incluye actividades en Uruguay, Argentina y Perú. Durante el Ángelus, León XIV saludó a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros presentes en Roma y agradeció las oraciones por el viaje pastoral que planea realizar al país.

No hay feriados aprobados que puedan ser anulados

La eventual declaración de días no laborables apareció como una posibilidad ante las concentraciones de fieles que podría convocar la visita papal y los operativos de seguridad previstos en las ciudades incluidas en el recorrido. Sin embargo, el Ejecutivo no ha emitido ningún decreto que establezca feriados por la llegada de León XIV.

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Por esa razón, no se trata de una medida que haya sido suspendida o descartada. La decisión permanece pendiente y dependerá de que el Vaticano confirme el viaje, así como de la evaluación que haga el Gobierno sobre el desarrollo de las actividades públicas.