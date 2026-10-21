Fenómeno El Niño: Gobierno evalúa permitir la suspensión perfecta de labores en empresas afectadas

La iniciativa aún está en análisis y buscaría mitigar los efectos del fenómeno climático en las empresas y los puestos de trabajo. Foto: Defensoría del Pueblo

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El Gobierno evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores como una alternativa para las empresas que enfrenten dificultades operativas por el fenómeno El Niño. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que también se analizan posibles mecanismos de asistencia económica y legal para los negocios que deban detener sus actividades ante los efectos del evento climático.

La propuesta todavía se encuentra en evaluación y formaría parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir el impacto sobre el sector empresarial y el empleo. Según el titular del Ministerio de Trabajo, las autoridades consideran que el episodio climático tendrá características excepcionales, por lo que coordinan acciones con otras carteras para atender a las compañías perjudicadas, incluidas las micro y pequeñas empresas (mypes).

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Gobierno prepara medidas para empresas afectadas por El Niño

Sheput explicó que una de las alternativas consiste en flexibilizar las obligaciones que afronten las compañías que no puedan continuar con sus operaciones debido a las condiciones climáticas. La posibilidad de recurrir a la suspensión perfecta de labores busca responder a un escenario en el que algunas empresas se vean obligadas a paralizar su producción.

“Estamos viendo la forma de aligerar en algún tipo de carga a las empresas, estamos pensando inclusive en la suspensión perfecta, si es que la situación se va a dar, y por otro lado, desde el Gobierno se está pensando en la eventualidad de algún tipo de apoyo de índole legal o financiero, es algo que está en evaluación. Es absolutamente cierto, a partir de la data que estamos manejando, que este fenómeno El Niño va a tener cualidades, características, excepcionales. Va a ser un meganiño, va a ser altamente destructivo”, dijo el ministro desde Arequipa.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, explica el incremento de casos de dengue en diversas regiones del país y su relación con las altas temperaturas y las lluvias. El especialista pone énfasis en la situación de Piura y otras zonas del norte peruano. Fuente: Canal N

El funcionario precisó que el Ejecutivo también trabaja en una normativa específica para compensar a los sectores afectados. La iniciativa se desarrolla en coordinación con los ministerios de la Producción y de Economía, con el objetivo de establecer medidas que respondan a las necesidades de los negocios expuestos a los efectos del fenómeno climático.

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La propuesta contempla a las micro y pequeñas empresas, que también podrían afrontar interrupciones de sus actividades. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no detalló los requisitos para acceder a los eventuales beneficios ni precisó cuándo se aprobarían las disposiciones. Por el momento, tanto la suspensión perfecta como las posibles ayudas financieras y legales continúan bajo análisis.

Lluvias intensas podrían afectar la infraestructura de Lima

Las advertencias sobre la magnitud del fenómeno también apuntan a los riesgos que enfrentaría la capital. El meteorólogo Jonathan Cárdenas señaló que Lima podría experimentar precipitaciones comparables con las registradas en la década de 1970, un escenario que generaría complicaciones en distintos puntos de la ciudad debido a sus características urbanas.

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“El peor escenario para Lima es, por ejemplo, una lluvia igual a la de 1970, que fueron 17 milímetros. Es poco si comparamos cómo llueve en el norte, pero con esa cantidad de lluvia tenemos muchos problemas en la ciudad y en diferentes distritos”, comentó durante una entrevista en el programa Buenos Días Perú.

Las previsiones sobre la intensidad del fenómeno también alertan sobre los posibles daños en Lima. Foto: difusión

Cárdenas advirtió que las zonas bajas y los pasos a desnivel podrían ser especialmente vulnerables ante las precipitaciones. Entre los puntos mencionados figuran la Vía Expresa, el bypass de la avenida Arequipa y la zona de Benavides, donde las lluvias podrían ocasionar inundaciones.

El especialista también alertó sobre el riesgo de caída de rocas en sectores próximos a los cerros. Explicó que, pese a la presencia de geomallas en algunas zonas, la humedad podría debilitar el suelo y aumentar la posibilidad de desprendimientos.

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Norte del país afrontaría precipitaciones de mayor intensidad

El panorama previsto para el norte peruano sería aún más complejo en términos de volumen de lluvia. Según Cárdenas, en algunas zonas podrían registrarse precipitaciones de hasta 200 milímetros en un solo día, lo que elevaría el riesgo de daños en ciudades e infraestructura.

Estas advertencias refuerzan la preocupación por las consecuencias que el fenómeno El Niño podría tener sobre las actividades económicas y los servicios. En ese contexto, el Gobierno evalúa medidas para las empresas que resulten perjudicadas, aunque todavía no ha definido las condiciones ni el alcance de los mecanismos de apoyo anunciados por el Ministerio de Trabajo.

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El país se enfrenta a un escenario complejo debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Las regiones de Piura y Tumbes experimentan inundaciones significativas, y las autoridades advierten sobre el potencial de un colapso mayor en Lima si las precipitaciones continúan. | Canal N