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“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

La presidenta ejecutiva Zulema Tomás sostuvo que la incorporación fue una decisión personal, basada en la trayectoria de la abogada, y descartó que el ministro de Trabajo hubiera influido en el nombramiento

La presidenta ejecutiva Zulema Tomás sostuvo que la incorporación fue una decisión personal, basada en la trayectoria de la abogada, y descartó que el ministro de Trabajo hubiera influido en el nombramiento
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La presidenta ejecutiva del Seguro Social (EsSalud), Zulema Tomás, defendió este martes la contratación de María del Carmen Barragán, hermana del senador Daniel Barragán (Obras), como asesora de confianza y aseguró que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, conocía su decisión, aunque negó que hubiera intervenido en el nombramiento.

“Soy yo quien ha traído a la doctora”, afirmó la funcionaria en una entrevista con Canal N, en la que atribuyó la incorporación a su propia iniciativa y a la trayectoria profesional de la abogada, quien, según indicó, acumula más de 30 años de experiencia en el servicio público.

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Tomás explicó que conoce a Barragán desde 2023, cuando esta dirigía el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) y ella estaba al frente del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

“Ella me vino a pedir articular para poder operar a los niños que están casualmente en esta entidad. Hemos tratado a casi 140 niños en la época y es ahí donde comienzo a conocerla”, relató.

El senador Daniel Barragán se pronuncia tras conocerse la designación de su hermana en EsSalud.
La titular de EsSalud afirmó que tomó la decisión por cuenta propia y comunicó el nombramiento al ministro de Trabajo, Juan Sheput, al conformar su equipo

La titular de EsSalud también señaló que la abogada trabajó en el área legal de la institución entre 2016 y 2017 y añadió que ambas son docentes universitarias y pertenecen a Women CEO Perú, una organización que reúne a mujeres líderes de los sectores público y privado.

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Tomás precisó que el 9 de octubre inició, por iniciativa propia, el trámite para incorporar a Barragán como asesora y que comunicó la decisión a Sheput al coordinar la conformación de su equipo de confianza.

“Yo tengo que hacerle de conocimiento, por la confianza que él me ha dado, quiénes iban a ser mis asesores”, sostuvo. No obstante, insistió en que el titular de Trabajo no tuvo injerencia en la contratación.

En su defensa, afirmó que la presidencia ejecutiva de EsSalud tenía 15 asesores antes del 28 de julio y que actualmente cuenta con cuatro. “¿Y por qué no dijeron nada (sobre eso)? (...) Pueden revisar su CV con experiencia personal de confianza, profesionalismo y trayectoria. Yo tengo que informar de todas maneras con quiénes voy a trabajar. Soy yo quien ha traído a la doctora Barragán”, reiteró.

Senador Daniel Barragán.
El caso se conoció mientras el senador Barragán participaba en la sesión que destrabó el dictamen sobre facultades legislativas; el parlamentario negó cualquier vínculo entre ambos hechos

La designación se hizo pública mientras el senador de Obras participaba en las gestiones que permitieron destrabar el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

El último lunes, la Comisión de Constitución alcanzó el quórum de siete parlamentarios y aprobó por unanimidad un dictamen con 27 materias, tras una sesión a la que asistió y respaldó Barragán, pese a no formar parte de ella.

Consultado al respecto, el parlamentario descartó que la contratación de su pariente estuviera vinculada con lo anterior.

“Mi hermana es una profesional A1 que ha trabajado más de veinte años en el poder ejecutivo en diferentes cargos. Ha sido directora nacional de Justicia, ha sido gerente general de Salud y seguramente es el motivo por el que ella conoce a la presidenta de Salud para que la pueda nombrar y la apoye en la gestión que está realizando”, dijo.

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